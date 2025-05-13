«Я боюсь»: ярославна бьет тревогу из-за утечки газа в доме в центре города

Ярославна жалуется на утечку газа в своей квартире в доме на улице Володарского, 61 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жительница многоквартирного дома на Володарского, 61, в Ярославле жалуется на утечку газа у себя в квартире. Как рассказала 76.RU Елена, с проблемой она борется уже третий год.

«Я почувствовала запах газа. Сделала мыльную пену и нанесла на вентиль. На месте надувались пузырьки, так и обнаружила, что есть утечка газа. Два проверяющих подтвердили мне это», — рассказала ярославна.

Я боюсь трогать этот вентиль, тем более перекрывать его, а то вдруг еще больше пойдет. Елена жительница Ярославля

По словам Елены, с утечкой газа она борется с 2022 года. За это время Елена обращалась в жилищную инспекцию и в «Газпром». В 2025 году написала обращение губернатору Михаилу Евраеву и в приемную президента РФ по Ярославской области. Однако на начало мая проблема еще не была устранена.

Редакция 76.RU сделала запрос в «Газпром газораспределение Ярославль». Там сообщили, что техническое обслуживание в данном многоквартирном доме проводилось 10 марта 2025 года.

«Доступ в квартиру для плановой проверки обеспечен не был. По этому адресу будет назначена дата повторного технического обслуживания с уведомлением собственника квартиры и УК», — уточнили газовики.

В АО «Газпром газораспределение Ярославля» отметили, что если при повторной проверке им не удастся попасть в квартиру, акт о недопуске будет передан в государственную жилищную инспекцию для привлечения абонента к административной ответственности. Также пояснили, что в случае обнаружения утечки газа аварийной бригадой при выезде на заявку, отключение газоснабжения производится незамедлительно в соответствии с действующим законодательством, даже при отсутствии доступа в квартиру для проведения локальных работ.

Елена утверждает, что 10 марта она находилась дома и впускала к себе в квартиру проверяющих.

Через пару недель после техобслуживания соседка Елены вызвала аварийно-диспетчерскую службу с жалобой на запах газа в одной из квартир дома на Володарского, 61. 28 марта 2025 года аварийная бригада выехала на место, но не смогла попасть в квартиру.

«Для обеспечения безопасности жильцов многоквартирного дома, был проведен замер концентрации газа газоанализатором через замочную скважину. Утечка газа не обнаружена», — уточнили 76.RU в АО «Газпром газораспределение Ярославля».