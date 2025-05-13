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Город Проблема «Я боюсь»: ярославна бьет тревогу из-за утечки газа в доме в центре города

«Я боюсь»: ярославна бьет тревогу из-за утечки газа в доме в центре города

Елена борется с проблемой уже несколько лет

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7 комментариев
Ярославна жалуется на утечку газа в своей квартире в доме на улице Володарского, 61 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославна жалуется на утечку газа в своей квартире в доме на улице Володарского, 61 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославна жалуется на утечку газа в своей квартире в доме на улице Володарского, 61

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жительница многоквартирного дома на Володарского, 61, в Ярославле жалуется на утечку газа у себя в квартире. Как рассказала 76.RU Елена, с проблемой она борется уже третий год.

«Я почувствовала запах газа. Сделала мыльную пену и нанесла на вентиль. На месте надувались пузырьки, так и обнаружила, что есть утечка газа. Два проверяющих подтвердили мне это», — рассказала ярославна.

Я боюсь трогать этот вентиль, тем более перекрывать его, а то вдруг еще больше пойдет.

Елена

жительница Ярославля

По словам Елены, с утечкой газа она борется с 2022 года. За это время Елена обращалась в жилищную инспекцию и в «Газпром». В 2025 году написала обращение губернатору Михаилу Евраеву и в приемную президента РФ по Ярославской области. Однако на начало мая проблема еще не была устранена.

Редакция 76.RU сделала запрос в «Газпром газораспределение Ярославль». Там сообщили, что техническое обслуживание в данном многоквартирном доме проводилось 10 марта 2025 года.

«Доступ в квартиру для плановой проверки обеспечен не был. По этому адресу будет назначена дата повторного технического обслуживания с уведомлением собственника квартиры и УК», — уточнили газовики.

В АО «Газпром газораспределение Ярославля» отметили, что если при повторной проверке им не удастся попасть в квартиру, акт о недопуске будет передан в государственную жилищную инспекцию для привлечения абонента к административной ответственности.

Также пояснили, что в случае обнаружения утечки газа аварийной бригадой при выезде на заявку, отключение газоснабжения производится незамедлительно в соответствии с действующим законодательством, даже при отсутствии доступа в квартиру для проведения локальных работ.

Елена утверждает, что 10 марта она находилась дома и впускала к себе в квартиру проверяющих.

Через пару недель после техобслуживания соседка Елены вызвала аварийно-диспетчерскую службу с жалобой на запах газа в одной из квартир дома на Володарского, 61. 28 марта 2025 года аварийная бригада выехала на место, но не смогла попасть в квартиру.

«Для обеспечения безопасности жильцов многоквартирного дома, был проведен замер концентрации газа газоанализатором через замочную скважину. Утечка газа не обнаружена», — уточнили 76.RU в АО «Газпром газораспределение Ярославля».

В мэрии Ярославля также отметили, что газовики повторно проведут проверку по техобслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в доме ярославны.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Утечка газа
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Комментарии
7
Гость
35 минут
А я все чаще замечаю, Что меня как будто кто-то подменил.
Гость
30 минут
Последний газовик ушел на фронт в 2022 году. И ключ с собой забрал. Перекрыть некому
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