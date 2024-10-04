Снова замешан скандальный подрядчик. В Ярославле задерживается благоустройство за Волгой

Задерживается благоустройства территории у ДК «Гамма» за Волгой Источник: прокуратура Ярославской области











Скандальный подрядчик сорвал сроки сдачи благоустройства в Заволжском районе Ярославля. Речь идет о компании «Ярдорремстрой», которая занималась ремонтом у ДК «Гамма» на Спартаковской улице.

— По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении руководителя ООО «Ярдорремстрой» дело об административном правонарушении по статье о действии (бездействие), повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Работу по благоустройству подрядчик должен был сдать в августе 2024 года. Однако на октябрь выполнена лишь малая часть. Стоимость контракта составляет 51 миллион рублей.

По статье о срыве контракта предусмотрено наказание для должностных лиц в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом, но не менее тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 2 лет.

В прокуратуре добавили, что материалы дела переданы для рассмотрения мировому судье.

Корреспондент 76.RU позвонила в компанию «Ярдорремстрой», чтобы выяснить причину срыва сроков сдачи благоустройства у ДК «Гамма». Там нам ответили, что руководство находится на объектах, времени на комментарии у них нет.

Что известно про подрядчика «Ярдорремстрой»?

Компания ООО «Ярдорремстрой» была образована в 2000 году в Ярославле. Учредителем выступает Вагинак Погосян. Он также владеет ресторанным бизнесом «Ремсервис», и на его имя зарегистрировано ИП по строительству жилых и нежилых зданий. За 2023 год «Ярдорремстрой» заработал 246 миллионов рублей, выйдя в плюс на 1,1 миллиона. Однако стоит отметить, что к маю 2024 года компания задолжала по налогам и сборам 1,1 миллиона рублей.

За годы работы в Ярославле компания успела «прославится» несколькими провальными работами. В 2022 году ее внесли в черный список недобросовестных поставщиков из-за срыва работ по ремонту дорог в городе.

Также история с Юбилейным парком в центре города. Его начали ремонтировать в 2019 года. 22 миллиона рублей было выделено на работы. К 2023 году благоустройство не было доделано. А проект передали на выполнение предпринимательнице Ирине Ивановой.