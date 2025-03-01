Из-за ограничений на полеты пассажиров аэропорта под Ярославлем отправили в гостиницы

Из-за введения плана «Ковер» в Ярославле ограничили полеты Источник: Елена Вахрушева / 76.RU











Пассажиров рейсов, которые должны были вылететь из ярославского аэропорта в Санкт-Петербург и Москву, разместили в гостиницах. Об этом утром 1 марта рассказали в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта.

— В 6:13 сняты временные ограничения на работу аэропорта «Туношна». На данный момент из аэропорта вылетел борт в Москву и осуществляется посадка на рейс до Санкт-Петербурга. Пассажиры рейсов были обеспечены всем необходимым и размещены в гостиницах, — сообщили в пресс-службе Министерства.

Читательница 76.RU не смогла вовремя вылететь из Туношны в Санкт-Петербург. По слова Олеси, на время ожидания в аэропорте предоставляли еду.

Ограничение на выполнение рейсов из ярославского и костромского аэропортов были введены в 21:00 28 февраля. Как объяснили в Минтрансе, в Ярославской области действовал план «Ковер».