«Задержан вылет двух бортов»: в Ярославле приостановили работу аэропорта из-за плана «Ковер»

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области прокомментировали временное закрытие аэропорта в Туношне.
— Сегодня в 21:00 Росавиацией введены временные ограничения на работу аэропорта «Туношна» в связи с введением плана «Ковер». На данный момент в аэропорту задержан вылет двух бортов — в Санкт-Петербург и Москву. Самолеты отправятся в рейсы после отмены ограничений, — пояснили власти.
Пассажиры рейсов находятся в здании аэровокзала.
— При длительной задержке вылета они будут обеспечены всем необходимым, — добавили в Минтрансе.
План «Ковер» обычно объявляют при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы. В этом случае закрывается воздушное пространство на всех высотах и никто не может летать, кроме военных и спасательных бортов.
Напомним, кроме ярославского аэропорта введены аналогичные ограничения и на работу костромской воздушной гавани.