«Задержан вылет двух бортов»: в Ярославле приостановили работу аэропорта из-за плана «Ковер»

В Ярославле временно приостановлены прием и отправление авиарейсов Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа











В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области прокомментировали временное закрытие аэропорта в Туношне.

— Сегодня в 21:00 Росавиацией введены временные ограничения на работу аэропорта «Туношна» в связи с введением плана «Ковер». На данный момент в аэропорту задержан вылет двух бортов — в Санкт-Петербург и Москву. Самолеты отправятся в рейсы после отмены ограничений, — пояснили власти.

Пассажиры рейсов находятся в здании аэровокзала.

— При длительной задержке вылета они будут обеспечены всем необходимым, — добавили в Минтрансе.

План «Ковер» обычно объявляют при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы. В этом случае закрывается воздушное пространство на всех высотах и никто не может летать, кроме военных и спасательных бортов.