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Происшествия «Задержан вылет двух бортов»: в Ярославле приостановили работу аэропорта из-за плана «Ковер»

«Задержан вылет двух бортов»: в Ярославле приостановили работу аэропорта из-за плана «Ковер»

В региональном Минтрансе прокомментировали ситуацию

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1 комментарий
В Ярославле временно приостановлены прием и отправление авиарейсов | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиаВ Ярославле временно приостановлены прием и отправление авиарейсов | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

В Ярославле временно приостановлены прием и отправление авиарейсов

Источник:

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области прокомментировали временное закрытие аэропорта в Туношне.

— Сегодня в 21:00 Росавиацией введены временные ограничения на работу аэропорта «Туношна» в связи с введением плана «Ковер». На данный момент в аэропорту задержан вылет двух бортов — в Санкт-Петербург и Москву. Самолеты отправятся в рейсы после отмены ограничений, — пояснили власти.

Пассажиры рейсов находятся в здании аэровокзала.

— При длительной задержке вылета они будут обеспечены всем необходимым, — добавили в Минтрансе.

План «Ковер» обычно объявляют при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы. В этом случае закрывается воздушное пространство на всех высотах и никто не может летать, кроме военных и спасательных бортов.

Напомним, кроме ярославского аэропорта введены аналогичные ограничения и на работу костромской воздушной гавани.

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Аэропорт Туношна Приостановка работы План Ковер Задержка авиарейсов
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Комментарии
1
Гость
33 минуты
Я думал мы по плану 2020 или 2030 а оказывается план Ковёр?
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