НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

2 м/c,

южн.

 759мм 74%
Подробнее
1 Пробки
USD 88,26
EUR 91,57
Почему закрывали аэропорт
Обзор ларьков
Продают историческое здание
Конкурс 76.RU
Отключили отопление
Чем болеют в Центральной России
Прогноз погоды на март
Ограничат продажу алкоголя
Город «Задержан вылет двух бортов»: в Росавиации объяснили причину закрытия аэропорта под Ярославлем

«Задержан вылет двух бортов»: в Росавиации объяснили причину закрытия аэропорта под Ярославлем

Публикуем подробности

58
Написать комментарий
В Ярославле из-за плана «Ковер» ограничили вылет самолетов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле из-за плана «Ковер» ограничили вылет самолетов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле из-за плана «Ковер» ограничили вылет самолетов

Источник:

Ранним утром 1 марта в Ярославле и соседней Костроме возобновили полеты самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

— В аэропортах Ярославль (Туношна) и Кострома (Сокеркино) в 06:10 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, — прокомментировал Артем.

Вылеты ограничили с 21:00 28 февраля. В аэропортах в Туношне и Сокеркино временно запретили прием и выпуск рейсов. Полеты были возобновлены спустя девять часов.

— Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — добавили в Росавиации.

Как сообщали в ярославском Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, в регионе вводился план «Ковер». Из Ярославля задержали рейсы в Санкт-Петербург и Москву. Пассажиры остались ожидать рейсов в здании аэропорта.

— В аэропорту задержан вылет двух бортов — в Санкт-Петербург и Москву. Самолеты отправятся в рейсы после отмены ограничений, — поясняли власти.

План «Ковер» вводят в регионе при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы.

ПО ТЕМЕ
Аэропорт План Ковер Туношна Кострома Росавиация
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Пушкин глазами Гончаровой. Стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» об отношениях поэта и его жены — рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Сокрушаться о росте цены — как вспоминать мороженое за 16 копеек»: сколько будет стоить новый iPhone 16e в России
Анна Мартыновская
Мнение
«Не защитило ничего»: ярославна назвала симптомы заразного вируса с высокой температурой и кашлем
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
Обогнал по рейтингу «Слово пацана». Стоит ли смотреть российский сериал «Ландыши» о перевоспитании армией: рецензия
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление