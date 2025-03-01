«Задержан вылет двух бортов»: в Росавиации объяснили причину закрытия аэропорта под Ярославлем

В Ярославле из-за плана «Ковер» ограничили вылет самолетов Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Ранним утром 1 марта в Ярославле и соседней Костроме возобновили полеты самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

— В аэропортах Ярославль (Туношна) и Кострома (Сокеркино) в 06:10 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, — прокомментировал Артем.

Вылеты ограничили с 21:00 28 февраля. В аэропортах в Туношне и Сокеркино временно запретили прием и выпуск рейсов. Полеты были возобновлены спустя девять часов.

— Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — добавили в Росавиации.

Как сообщали в ярославском Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, в регионе вводился план «Ковер». Из Ярославля задержали рейсы в Санкт-Петербург и Москву. Пассажиры остались ожидать рейсов в здании аэропорта.

— В аэропорту задержан вылет двух бортов — в Санкт-Петербург и Москву. Самолеты отправятся в рейсы после отмены ограничений, — поясняли власти.