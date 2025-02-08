25-летнего ярославского композитора включили в лонг-лист на премию «Ника». Что о нем известно

Ярославского композитора номинировали на премию «Ника» Источник: Иван Синцов / Vk.com











25-летний композитор Иван Синцов из Ярославля вошел в список претендентов на кинопремию «Ника» в категории «Лучшая музыка к фильму». Была отмечена его работа к драме «Правда» (18+).

К слову, для ярославского музыканта это не первый опыт участия в международных конкурсах. Иван пишет музыку для кино с 18 лет и за это время успел поработать со многими именитыми режиссерами. Ранее Иван Синцов написал музыку для фильма, выдвинутого на «Оскар».

«Ника» — национальная кинематографическая премия, вручаемая за отечественные картины, вышедшие за минувший год. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники. Победителей выбирают путем закрытого голосования членов Академии кинематографических искусств. С 2022 года конкурс не проводился по неизвестным причинам. Сначала вручение призов перенесли на 2023 год, а после объявили о переносе на 2024-й. Получается, в прошлом году награждение проходило за несколько предыдущих лет.

Связался с продюсером и предложил сотрудничать

Ярославский композитор начал писать музыку для кино с 18 лет Источник: Иван Синцов

Иван Синцов написал музыку к российскому сериалу «Текст. Реальность» (18+), русско-японской картине «В плену у Сакуры» (16+), комедии «Моя ужасная сестра» (6+) и драмеди «Страсти по Матвею» (16+), фильму «Втроем» (16+) и картине «Правда».

Сотрудничество по последнему проекту ярославский композитор инициировал сам. Иван увидел анонс фильма и заинтересовался сюжетом. Решил сам связаться с продюсером и предложил написать музыку к картине. Так и начали работать.

— Нашел контакты продюсера фильма, Екатерины Голубевой-Польди, и написал ей с предложением поработать вместе. Отправил примеры работ, их послушал Максим — режиссер картины, и ему понравилась атмосферность моей музыки: примерно такой материал он и хотел бы слышать в своем фильме. Так мы решили сделать тестовое задание. Я написал музыку к представленной сцене, она всем понравилась, и меня пригласили поработать над фильмом. Так мы и начали сотрудничество, хотя до этого не были знакомы, — рассказал в беседе с 76.RU композитор Иван Синцов.

Я нередко пишу кому-то сам, если меня цепляет та или иная история. Бывает, удается, а бывает так, что на проекте уже есть композитор или по результатам тестового задания меня не выбирают. Это обычная ситуация, и главное — не принимать это близко к сердцу, а относиться с пониманием, даже если очень хотелось вместе поработать. Иван Синцов композитор

Фильм «Правда» вышел в 2023 году. Его режиссер — Максим Кузнецов. Картина снята в жанре драмы с элементами триллера и детектива. По сюжету в маленьком городе, где разворачиваются события, исчезла пятилетняя девочка Маша. Она стала шестой в списке пропавших. У следствия нет улик, но есть подозреваемый — Женя, недавно вышедший из тюрьмы. Он последний, кто видел Машу, и знает правду, но боится говорить, зная, что это может стоить ему свободы. Тем временем кто-то звонит родным жертв.

Сколько времени занимает написание музыки

Написание музыки — процесс длительный и требующий большой концентрации и усидчивости.

— В некоторых случаях трек можно полностью написать за несколько часов или в течение дня, а иногда на одну композицию уходит до недели, — отметил Иван. — Бывает такое, что вдохновение приходит сразу и получается работать даже без перерывов на обед — настолько идет процесс, что не хочется отвлекаться. А бывает, пробуешь разные идеи и варианты и ничего не нравится.

Возможно, кто-то представляет композитора как человека высокоодухотворенного, который достает нотные материалы, берет карандаш, музицирует и с высоко поднятой головой фиксирует результаты своего труда. Но обычно это всё проходит куда менее иллюстративно и даже утомительно. Работа в современное время выходит больше технической, чем творческой, ведь нужно не только придумать хороший материал, но и сделать так, чтобы всё отлично прозвучало. Иван Синцов композитор

Работает из Ярославля

Есть мнение, что если есть цель строить карьеру, то надо ехать в Москву. Мол, только в столице можно обзавестись нужными знакомствами и получить признание среди коллег из индустрии. Пример Ивана Синцова доказывает обратное. Композитор продолжает жить в Ярославле, а о переезде и не думает. Он осознанно выбирает жить в родном городе.

— Я периодически посещаю разные города и реже страны, а место проживания — всё тот же Ярославль, — поделился с нами ярославский композитор.