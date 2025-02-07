Могли признать недобросовестной: в Ярославле проверили городскую похоронную службу. Результат

Чем закончилась проверка похоронной службы в Ярославле Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











В Ярославле завершили проверку ярославской Специализированной службы по вопросам похоронного дела. Ранее антимонопольщики сообщили, что компания отказалась от заключения госконтракта на изготовление траурных венков, хотя выиграла закупку. Из-за этого ее могли включить в реестр недобросовестных поставщиков.

Но по итогам проверки выяснилось: компания неумышленно отказалась от заключения контракта.

— Антимонопольный орган рассмотрел обращение службы мэрии Ярославля и вынес заключение об отсутствии в действиях акционерного общества факта недобросовестного поведения, свидетельствующего о намерении уклониться от подписания контракта, — сообщили в ярославском управлении ФАС.

В ведомстве уточнили, что при электронной закупке, заказчик должен заключать контракт только в электронной форме.

— А именно заказчик подписывает контракт через функционал ЕИС, а поставщик через площадку, на которой принимал участие в закупке. Причина, по которой контракт не был подписан, связана с техническим сбоем, произошедшим в момент отправки контракта. Единая информационная система не направила в адрес оператора электронной площадки АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» файл с проектом контракта по указанному запросу котировок. Агентство обратилось в службу технической поддержки ЕИС. Разъяснения от ЕИС на момент составления ответа агентству не поступили, — рассказали в УФАС по Ярославской области.

То есть причиной инцидента стал сбой в программе.

АО «Специализированная Служба по вопросам похоронного дела» города Ярославля было образовано в январе 2021 года на улице Магистральная, 1, где и располагается предприятие. Учредитель — комитет по управлению муниципальным имуществом. Фирма связана с организацией похорон и предоставлением связанных с погребением услуг. Директором указан Алексей Косогоров. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года организация заработала 92,3 миллиона рублей, убыток по итогам года составил 6,7 миллиона. Данных на конец 2024 года пока нет.

В конце января 2024 года 76.RU сообщал, что для муниципального предприятия купили «Москвич 6» в комплектации «Бизнес». Согласно закупке фирме требовалось новая машина, отделанная внутри искусственной или натуральной кожей.