НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

0 м/c,

 781мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,91
EUR 100,68
Выселяют магазин
Закрылся ресторан
Интервью с офтальмологом: зачем нужны чек-апы
Загорелась пекарня
Запрет абортов?
Авто вылетело на тротуар
Работа для пенсионеров
Как отдохнуть зимой по-русски
Город Могли признать недобросовестной: в Ярославле проверили городскую похоронную службу. Результат

Могли признать недобросовестной: в Ярославле проверили городскую похоронную службу. Результат

Что известно о компании

987
6 комментариев
Чем закончилась проверка похоронной службы в Ярославле | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUЧем закончилась проверка похоронной службы в Ярославле | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Чем закончилась проверка похоронной службы в Ярославле

Источник:

В Ярославле завершили проверку ярославской Специализированной службы по вопросам похоронного дела. Ранее антимонопольщики сообщили, что компания отказалась от заключения госконтракта на изготовление траурных венков, хотя выиграла закупку. Из-за этого ее могли включить в реестр недобросовестных поставщиков.

Но по итогам проверки выяснилось: компания неумышленно отказалась от заключения контракта.

— Антимонопольный орган рассмотрел обращение службы мэрии Ярославля и вынес заключение об отсутствии в действиях акционерного общества факта недобросовестного поведения, свидетельствующего о намерении уклониться от подписания контракта, — сообщили в ярославском управлении ФАС.

В ведомстве уточнили, что при электронной закупке, заказчик должен заключать контракт только в электронной форме.

— А именно заказчик подписывает контракт через функционал ЕИС, а поставщик через площадку, на которой принимал участие в закупке. Причина, по которой контракт не был подписан, связана с техническим сбоем, произошедшим в момент отправки контракта. Единая информационная система не направила в адрес оператора электронной площадки АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» файл с проектом контракта по указанному запросу котировок. Агентство обратилось в службу технической поддержки ЕИС. Разъяснения от ЕИС на момент составления ответа агентству не поступили, — рассказали в УФАС по Ярославской области.

То есть причиной инцидента стал сбой в программе.

АО «Специализированная Служба по вопросам похоронного дела» города Ярославля было образовано в январе 2021 года на улице Магистральная, 1, где и располагается предприятие. Учредитель — комитет по управлению муниципальным имуществом. Фирма связана с организацией похорон и предоставлением связанных с погребением услуг. Директором указан Алексей Косогоров. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года организация заработала 92,3 миллиона рублей, убыток по итогам года составил 6,7 миллиона. Данных на конец 2024 года пока нет.

В конце января 2024 года 76.RU сообщал, что для муниципального предприятия купили «Москвич 6» в комплектации «Бизнес». Согласно закупке фирме требовалось новая машина, отделанная внутри искусственной или натуральной кожей.

На вопрос о том, для чего компании понадобилась новая машина, начальник юридического отдела АО «Специализированная служба по вопросу похоронного дела Ярославля» Сергей Алексеев сообщил, что авто приобрели для директора компании Алексея Косогорова. Иномарка, на которой он ездил раньше, устарела, а потому авто решили обновить. Известно, что за рулем будет ездить сам Косогоров.

ПО ТЕМЕ
УФАС Закупка Похоронное дело
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
2 часа
Верю каждому слову, верю !
Гость
2 часа
"В конце января 2024 года 76.RU сообщал, что для муниципального предприятия купили «Москвич 6» в комплектации «Бизнес»." Шибаева, вы всю предыдущую неделю об этом писали, а не в январе 2024 года.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление