«Не подписала проект контракта»: похоронную службу в Ярославле могут признать недобросовестной

В Ярославле похоронная служба может попасть в реестр недобросовестных поставщиков Источник: Ирина Шарова / 72.RU











4 февраля антимонопольщики проверят отказ ярославской Специализированной службы по вопросам похоронного дела от заключения госконтракта. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС, речь идет о контракте на изготовление траурных венков.

— После успешного прохождения этапов закупочной процедуры и победы в ней, компания не подписала проект муниципального контракта. <…> По предварительной информации, причиной уклонения от заключения контракта стала техническая ошибка, — сообщили в пресс-службе регионального управлении ФАС.

При проверке обнаружилось, что в личном кабинете АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Ярославля отсутствовал для подписания проект государственного контракта.

Теперь подрядчика могут включить в реестр недобросовестных поставщиков.

— Запланировано заседание, на котором будет принято решение включать или не включать сведения об АО в реестр недобросовестных поставщиков, — пояснили 76.RU в пресс-службе УФАС по Ярославской области.

Акционерное общество «Специализированная Служба по вопросам похоронного дела» города Ярославля было образовано в январе 2021 года на улице Магистральная, 1, где и располагается предприятие. Учредитель — Комитет по управлению муниципальным имуществом. Фирма связана с организацией похорон и предоставлением связанных с погребением услуг. Директором указан Алексей Косогоров. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года организация заработала 92,3 миллиона рублей, убыток по итогам года составил 6,7 миллиона.

В конце января 2024 года стало известно, что для муниципального предприятия купили «Москвич 6» в комплектации «Бизнес». Согласно закупке, фирме требовалось новое авто, внутри отделанное искусственной или натуральной кожей.