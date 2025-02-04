«Не подписала проект контракта»: похоронную службу в Ярославле могут признать недобросовестной

4 февраля антимонопольщики проверят отказ ярославской Специализированной службы по вопросам похоронного дела от заключения госконтракта. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС, речь идет о контракте на изготовление траурных венков.
— После успешного прохождения этапов закупочной процедуры и победы в ней, компания не подписала проект муниципального контракта. <…> По предварительной информации, причиной уклонения от заключения контракта стала техническая ошибка, — сообщили в пресс-службе регионального управлении ФАС.
При проверке обнаружилось, что в личном кабинете АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Ярославля отсутствовал для подписания проект государственного контракта.
Теперь подрядчика могут включить в реестр недобросовестных поставщиков.
— Запланировано заседание, на котором будет принято решение включать или не включать сведения об АО в реестр недобросовестных поставщиков, — пояснили 76.RU в пресс-службе УФАС по Ярославской области.
Акционерное общество «Специализированная Служба по вопросам похоронного дела» города Ярославля было образовано в январе 2021 года на улице Магистральная, 1, где и располагается предприятие. Учредитель — Комитет по управлению муниципальным имуществом. Фирма связана с организацией похорон и предоставлением связанных с погребением услуг. Директором указан Алексей Косогоров. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года организация заработала 92,3 миллиона рублей, убыток по итогам года составил 6,7 миллиона.
В конце января 2024 года стало известно, что для муниципального предприятия купили «Москвич 6» в комплектации «Бизнес». Согласно закупке, фирме требовалось новое авто, внутри отделанное искусственной или натуральной кожей.
Как сообщил начальник юридического отдела АО «Специализированная служба по вопросу похоронного дела Ярославля» Сергей Алексеев, машину приобрели для директора компании Алексея Косогорова.