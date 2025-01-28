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Город эксклюзив «Ему ездить надо»: зачем убыточному предприятию в Ярославле понадобилась машина в комплектации «Бизнес»

«Ему ездить надо»: зачем убыточному предприятию в Ярославле понадобилась машина в комплектации «Бизнес»

Портал 76.RU выяснил детали закупки, о которой сообщал ранее

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10 комментариев

Новую машину решили купить для муниципального предприятия

Источник:

В ярославской муниципальной похоронной компании объяснили, зачем убыточному предприятию понадобился «Москвич 6» в комплектации «Бизнес». Ранее портал 76.RU обнаружил информацию о закупке нового автомобиля.

Как сообщил начальник юридического отдела АО «Специализированная служба по вопросу похоронного дела Ярославля» Сергей Алексеев, машина была куплена для директора компании — Алексея Косогорова. Руководитель муниципальной службы сам будет водить машину, специального сотрудника для этого нет.

— У предприятия есть руководитель, ему ездить надо. Это нужно везде, где требуется его присутствие. Пока он будет ездить за рулем, водителя у него нет, — пояснил Сергей Алексеев в беседе с 76.RU.

Возникает вопрос: зачем директору муниципальной службы понадобилась машина в комплектации «Бизнес», и нельзя ли было выбрать что-то попроще. Однако выяснилось: так было выгоднее.

— Потому что «Бизнес» был предложен изначально дешевле, чем «Стандарт» в Ярославле. Машина приобреталась во Владимире, и она по деньгам стала дешевле, чем «Стандарт» в Ярославле. Так что это вопрос к компании [которая предлагала автомобиль в Ярославле]. Они торгуют «Москвичами» и другими автомобилями. Новые продают только дилеры. Они предложили запредельно высокую цену, — рассказал Сергей Алексеев.

На сайте «Москвич» модель «Москвич 6» предлагают в трех комплектациях: «Комфорт», «Бизнес» и «Техно». У варианта «Комфорт» — указана самая низкая максимальная цена — 2,2 млн рублей. «Бизнес» уже чуть дороже — автомобиль мощностью 136 лошадиных сил предлагают за 2 млн 336 тысяч рублей. 174 лошадиные силы — 2 млн 486 тысяч рублей. А самый дорогой вариант «Техно» продают за 3 млн 116 тысяч рублей.

Для ярославского «АО Специализированная служба по вопросу похоронного дела» купить «Москвич 6» в комплектации «Бизнес» были готовы за 2 млн 290 тысяч рублей. Но победителем аукциона стала компания, согласившаяся поставить машину за 2 млн 249 тысяч рублей.

До покупки новой машины руководитель муниципальной похоронной компании ездил на старенькой иномарке. По словам Сергея Алексеева, она уже практически пришла в негодность.

— Предыдущий автомобиль уж, наверное, несколько лет хочет сломаться. Таких автомобилей, наверное, уже ни у кого не осталось. Там «Тойота» 2007 или 2006 года, — пояснил собеседник 76.RU.

На вопрос о том, почему в этот раз предпочтение решили отдать отечественному автопрому, Сергей Алексеев ответил просто:

 — Потому что российский автомобиль.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин сообщил, что чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.

— Нам нужно брать пример с партнеров, например, в Индии, они делают упор на производство и использование транспорта, произведенного в стране. У нас есть этот транспорт и надо его использовать. <…> Можно продолжать закупать иностранные машины, но этого не будет — пусть чиновники ездят на праворульных машинах, — рассказал глава государства на главном заседании деловой программы Восточного экономического форума.

Однако это не помешало чиновникам в правительстве Ярославской области закупить несколько Toyota Camry, уточнив, что им разрешили это сделать.

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Закупка Похоронное дело Москвич Автомобиль
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Комментарии
10
Гость
1 час
Отстаньте от людей
Гость
1 час
Ярославские автосалоны самые дорогие в округе- жлобы!
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