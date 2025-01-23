В Ярославской области резко выросли пени за просрочку коммунальных платежей

В Ярославской области увеличились пени за просрочку оплаты коммуналки Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области увеличились пени за просрочку оплаты коммуналки. Об этом сообщили в ПАО «ТГК-2» 23 января.

Специалисты уточнили, что до конца 2024 года действовал специальный порядок начисления пеней за неполную или несвоевременную оплату коммунальных услуг. Согласно этому режиму, размер пеней не мог превышать ключевую процентную ставку Центрального банка, которая была зафиксирована на уровне 9,5%. Но правила изменились.

Пени — это неустойка за нарушение порядка оплаты коммунальных услуг.

— С 1 января 2025 года пени за просрочку платежей за коммунальные услуги рассчитываются в соответствии с актуальной ключевой ставкой Центробанка России, которая на сегодня составляет 21%, — пояснили в ТГК-2.

Изменения связаны с прекращением действия постановления Правительства РФ, по которому в 2022–2024 годах был утвержден льготный порядок расчета пеней.

Речь идет о Постановлении Правительства РФ № 474 от 26.03.2022 «О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022–2024 годах». В нем прописано, что размер пеней за просрочки платежей за услуги ЖКХ и капремонт устанавливается на уровне ключевой ставки, которая действовала на 27 февраля 2022 года.

Сейчас правила такие: чем дольше будет просрочка по оплате коммуналки, тем больше пеней будет начисляться исходя из актуальной ключевой ставки.