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У спортсмена из Ярославской области обнаружили рак после падения. Видео

История 66-летнего Николая Егорова

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Николай Егоров — один из постояльцев Дома милосердия в Поречье-Рыбном

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Новый год — пора чудес и волшебства. Каждый в глубине души верит, что его заветное желание будет исполнено.

Герой нашего материала — 66-летний Николай Егоров из Семибратово Ярославской области. Большую часть своей жизни он посвятил спорту — был легкоатлетом. Надеяться на волшебство и магию — не про него. Николай привык добиваться всего самостоятельно.

С 2019 года он борется с онкологией. 10 курсов химиотерапии, дорогостоящие обследования в Москве. Но всё безрезультатно. Рак развился до четвертой стадии. Но Николай не намерен сдаваться.

— Играя в волейбол, упал и получил шишку. Тогда, казалось, безобидную. Пошел обследоваться, оказалось, у меня онкологическое образование, — поделился пенсионер.

С осени 2024 года спортсмен живет в хосписе «Дом милосердия кузнеца Лобова» в Поречье-Рыбном. Николай Егоров уверен: сейчас недельку еще полежит, анализы придут в норму и он поедет к родным встречать Новый год. А после праздников пройдет КТ и начнет думать о дальнейшем лечении.

Третий год подряд Дом милосердия с 5 декабря по 15 января запускает благотворительную акцию. Деньги, собранные на акции «Мандариним», будут направлены на работу патронажных бригад. Эти средства будут распределены на весь 2025 год.

— Сделаем компьютерную томографию, посмотрим состояние костей. Если распад приостанавливается, то не будем расслабляться и продолжим лечиться. Стараемся не унывать! — с легкой улыбкой отметил Николай Николаевич.

Подробнее историю жизни спортсмена из Ярославской области смотрите в видео выше.

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