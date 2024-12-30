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Город Новый год — 2025 опрос Свадьба и частный дом: ярославцы рассказали о своих желаниях на 2025 год

Свадьба и частный дом: ярославцы рассказали о своих желаниях на 2025 год

Мы провели опрос среди жителей города

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5 комментариев

Чего желают ярославцы в 2025 году

Источник:

До конца 2024 года остались считаные дни. Ярославцы суетятся в поисках подарков и завершают рабочие дела. Мы решили узнать у горожан, готовы ли они к празднику и чего ждут от 2025 года.

Чего хотят ярославцы

Источник:

Мы решили узнать у горожан, готовы ли они к празднику и чего ждут от 2025 года.

У Екатерины большие планы на 2025 год

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Екатерина живет в Ярославле около 10 лет. Чем ближе праздник, тем сильнее ее новогоднее настроение. Всё, что окружает ярославну, создает праздничную атмосферу: коллеги, украшения, домашняя елка, которую Екатерина собрала сама из природных материалов. В 2025 году ярославна хочет осуществить свою мечту.

— Себе я желаю здоровья в первую очередь, естественно. И чтобы мечта давнишняя сбылась — это покупка дома, — поделилась Екатерина. — Жителям Ярославля — здоровья исполнения всех мечт в 2025 году!

Михаил рад приближению праздника

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38-летний Михаил перебрался в Ярославль 25 лет назад. Город жителю нравится, особенно когда его украшают к празднику. В целом Новый год поднимает настроение Михаилу: когда зажигают елки, когда начинается праздничная суета, когда идет закупка на новогодний стол. Делиться своими желаниями ярославец не стал.

— Мечты — это что-то такое интимное, — сказал Михаил. — Наверно, как у всех, чтоб всё было хорошо. Ярославцам и ярославнам в будущем году желаю душевного спокойствия. Желаю, чтобы сбывались планы, которые мы загадаем в новогоднюю ночь.

В 2025 году у Анны планируется свадьба

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Украшенный город и праздничная атмосфера дома создают для Анны новогоднее настроение. А ее планы на грядущий год довольно масштабны!

— Хочу, чтобы мои мечты воплотились в жизнь, и цели тоже. Мне недавно сделали предложение. Будет свадьба в следующем году, — рассказала Анна.

У Валентины вместо елки дома стоит лапник

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Валентина приехала в Ярославль учиться три года назад. Настроение у студентки однозначно есть.

— Посмотрите вокруг: везде огни. Скоро домой ехать — праздник отмечать, — поделилась Валентина. — Не знаю, как-то хорошо на душе. Из-за того, что есть ощущение этого праздника, хочется жить.

Главное желание Валентины — больше светлых дней.

— Просто хочется, чтобы побольше было хороших моментов и ярких дней, и меньше темных, — поделилась Валентина. — И меньше дождей, пожалуйста, только солнце. Ярославцам пожелаю одного — мира.

Михаилу 40 лет

Источник:

Михаил всю жизнь живет в Ярославле. Новогоднее настроение начинает приходить постепенно. У ярославца есть определенные мечты, но главным он считает одно.

— Чтобы все были здоровы, — рассказал Михаил. — Когда все здоровы, тогда всё остальное можно пересилить. Жителям города желаю праздничного настроения, спокойного, мирного неба. Да вообще, чтобы мечты сбывались!

Делитесь в комментариях, чего ждете от 2025 года?

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Новый год Праздник 2025 год Желания Поздравления
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Комментарии
5
Гость
56 минут
Чтобы сво закончилось.
Гость
53 минуты
что бы был мир
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