Дети сотрудников «Газпрома» получили чемоданы подарков на Новый год: смотрим, что внутри

Внутри восемь наименований игрушек и развивашек и, конечно, конфеты Источник: Марина Молдавская / E1.RU











В преддверии Нового года многие работодатели собирают подарки детям своих сотрудников. Кто-то делает сладкие наборы, кто-то дарит игры.

Дети нефтяников из компании «Газпром» в этом году получают настоящие чемоданы! Содержимое показали их родители в соцсетях. Сам чемодан с изображением льва, а внутри один из самых содержательных наборов.

Наши коллеги из 72.RU сделали обзор того самого подарка. Смотрим, что внутри.

Какие подарки дарит «Газпром» детям

Сам чемодан с изображением льва Источник: xam_alina_ph / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Есть набор для окрашивания футболки в технике тай-дай, сейф-копилка, мини-набор водяной мельницы, игрушка в виде змеи, ночник-луна, планшет для рисования, деревянный лабиринт, головоломки и, конечно, конфеты.

Ранее выяснилось, что нефтяники через сервисы объявлений распродают подарки от компаний в ХМАО. Например, в подарке от «Лукойла» можно найти 3D-лампы, графические планшеты Leonardo, мемошахматы, стикеры, мягкую игрушку-змею и светодиодные клипсы. Он ближе всего по содержанию к подарку из этого видео.