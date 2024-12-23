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Город Новый год — 2025 подробности Дети сотрудников «Газпрома» получили чемоданы подарков на Новый год: смотрим, что внутри

Дети сотрудников «Газпрома» получили чемоданы подарков на Новый год: смотрим, что внутри

В наборе не только конфеты

2 034
18 комментариев

Внутри восемь наименований игрушек и развивашек и, конечно, конфеты

Источник:

В преддверии Нового года многие работодатели собирают подарки детям своих сотрудников. Кто-то делает сладкие наборы, кто-то дарит игры.

Дети нефтяников из компании «Газпром» в этом году получают настоящие чемоданы! Содержимое показали их родители в соцсетях. Сам чемодан с изображением льва, а внутри один из самых содержательных наборов.

Наши коллеги из 72.RU сделали обзор того самого подарка. Смотрим, что внутри.

Какие подарки дарит «Газпром» детям

Сам чемодан с изображением льва

Источник:

Есть набор для окрашивания футболки в технике тай-дай, сейф-копилка, мини-набор водяной мельницы, игрушка в виде змеи, ночник-луна, планшет для рисования, деревянный лабиринт, головоломки и, конечно, конфеты.

Ранее выяснилось, что нефтяники через сервисы объявлений распродают подарки от компаний в ХМАО. Например, в подарке от «Лукойла» можно найти 3D-лампы, графические планшеты Leonardo, мемошахматы, стикеры, мягкую игрушку-змею и светодиодные клипсы. Он ближе всего по содержанию к подарку из этого видео.

А вы как считаете, нужно ли дарить подарки детям сотрудников?

Да, милый жест
Нет, не стоит
Затрудняюсь ответить
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Подарки Газпром Новый год Нефтяники Подарки детям на Новый год
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Комментарии
18
Гость
8 часов
Газ и нефть-народное достояние, а пользуется только определенная кучка, здорово!
Гость
7 часов
вот сами смотрите какое разделение кто-то за 200р подарок,а кто-то за 3-5тысяч;как раньше всем одинаковые дарили и зависти не было
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