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Город истории «Дважды чуть не ушла на тот свет»: ярославна рассказала, как восстановилась после инсульта

«Дважды чуть не ушла на тот свет»: ярославна рассказала, как восстановилась после инсульта

Марья Васильевна живет в Поречье-Рыбном

2 852
8 комментариев

История чудесного исцеления

Источник:

Когда кажется, что выхода нет, чудеса случаются. Этот тезис подтверждает история 88-летней Марьи Васильевны из Поречье-Рыбного Ярославской области. Осенью 2023 года пенсионерка пережила инсульт. Врачи скорой отказывались ее госпитализировать — были уверены, что не довезут. Она осталась на паллиативной помощи местного хосписа «Дом милосердия кузнеца Лобова».

В тот период даже близкие отчаялись. Бабушка перестала разговаривать, вставать и подавать какие-либо признаки жизни. Однажды даже вызвали местного батюшку на дом.

— Врач пришел, посмотрел, взял иголочку, потыкал, она не реагирует. Решил, что надежды мало. И нам сказали: «Решайте сами: оставите ее дома или будем госпитализировать. Но есть риск ее не довезти до больницы», — вспоминает тот день дочь Марьи Васильевны Александра. — Мы думали, она вот-вот умрет. В этот же вечер из Дома милосердия приехали к нам медики, поставили бабушке капельницу. Назначили уколы. Мы стали их делать. Через три дня бабушка потихоньку стала оживать. Открыла глаза, начала говорить, а после и ходить.

<p>Александра</p><p>Александра</p>

Когда случился инсульт, мы батюшку на дом позвали. Готовились к смерти, можно сказать. Но произошло чудо.

История чудесного исцеления повторилась. Осенью 2024 года бабушке снова стало хуже. Начало скакать давление, с каждым днем состояние здоровья Марьи Васильевны ухудшалось.

Марья Васильевна раньше работала на консервном заводе в Поречье-Рыбном

Источник:

— Дважды чуть не ушла на тот свет, — поделилась с нами Марья Васильевна, вспоминая те дни.

Опять был вызван знакомый батюшка, а на дом съехались врачи патронажной службы Дома милосердия. Когда казалось, что теперь точно всё, бабушка нашла в себе силы встать на ноги.

Марья Васильевна раньше работала на консервном заводе в Поречье-Рыбном. В свободное время занималась бытом, выращивала на огороде овощи, фрукты. На зиму делала заготовки, как и все в поселке.

Ее дом всегда был окружен детскими криками и смехом. О рыбе, приготовленной в печи у нашей героини, говорил весь поселок. Она часто собирала соседей и знакомых у себя в гостях.

Из-за шаткого здоровья сейчас Марья Васильевна не в состоянии принимать гостей и готовить угощения.

В Доме милосердия проживают на постоянной основе 20 человек. А под попечительством патронажной службы находятся около 60 человек. Рабочий день врачей расписан поминутно. В течение недели надо успеть приехать на дом ко всем своим подопечным.

Источник:

О силе духа и чудесном исцелении бабушки говорит весь поселок. Постояльцам хосписа Дома милосердия рассказывают историю Марьи Васильевны, чтобы все знали: даже когда кажется, что ситуация безвыходная, чудеса случаются.

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Пенсионерка Исцеление Дом милосердия Хоспис
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Комментарии
8
Гость
18 часов
Да медицина это наше все или нечего
Гость
10 часов
Да вот , представляете, если в больного иголками " тыкать" , а ещё и лекарства давать то больной выздоравливает! Представляете?
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