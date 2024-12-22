«Дважды чуть не ушла на тот свет»: ярославна рассказала, как восстановилась после инсульта

История чудесного исцеления Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Когда кажется, что выхода нет, чудеса случаются. Этот тезис подтверждает история 88-летней Марьи Васильевны из Поречье-Рыбного Ярославской области. Осенью 2023 года пенсионерка пережила инсульт. Врачи скорой отказывались ее госпитализировать — были уверены, что не довезут. Она осталась на паллиативной помощи местного хосписа «Дом милосердия кузнеца Лобова».

В тот период даже близкие отчаялись. Бабушка перестала разговаривать, вставать и подавать какие-либо признаки жизни. Однажды даже вызвали местного батюшку на дом.

— Врач пришел, посмотрел, взял иголочку, потыкал, она не реагирует. Решил, что надежды мало. И нам сказали: «Решайте сами: оставите ее дома или будем госпитализировать. Но есть риск ее не довезти до больницы», — вспоминает тот день дочь Марьи Васильевны Александра. — Мы думали, она вот-вот умрет. В этот же вечер из Дома милосердия приехали к нам медики, поставили бабушке капельницу. Назначили уколы. Мы стали их делать. Через три дня бабушка потихоньку стала оживать. Открыла глаза, начала говорить, а после и ходить.

Когда случился инсульт, мы батюшку на дом позвали. Готовились к смерти, можно сказать. Но произошло чудо. Александра дочь Марьи Васильевны

История чудесного исцеления повторилась. Осенью 2024 года бабушке снова стало хуже. Начало скакать давление, с каждым днем состояние здоровья Марьи Васильевны ухудшалось.

Марья Васильевна раньше работала на консервном заводе в Поречье-Рыбном Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— Дважды чуть не ушла на тот свет, — поделилась с нами Марья Васильевна, вспоминая те дни.

Опять был вызван знакомый батюшка, а на дом съехались врачи патронажной службы Дома милосердия. Когда казалось, что теперь точно всё, бабушка нашла в себе силы встать на ноги.

Марья Васильевна раньше работала на консервном заводе в Поречье-Рыбном. В свободное время занималась бытом, выращивала на огороде овощи, фрукты. На зиму делала заготовки, как и все в поселке.

Ее дом всегда был окружен детскими криками и смехом. О рыбе, приготовленной в печи у нашей героини, говорил весь поселок. Она часто собирала соседей и знакомых у себя в гостях.

Из-за шаткого здоровья сейчас Марья Васильевна не в состоянии принимать гостей и готовить угощения.

В Доме милосердия проживают на постоянной основе 20 человек. А под попечительством патронажной службы находятся около 60 человек. Рабочий день врачей расписан поминутно. В течение недели надо успеть приехать на дом ко всем своим подопечным. Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









