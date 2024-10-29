«Хуже этого не представить»: в центре Ярославля вид на монастырь перекрыли будкой охраны

Ярославцы возмутились видом будки охраны Источник: читатель 76.RU











У музея-заповедника в Ярославле на берегу Которосли установили павильон с огромными надписями «Охрана». Теперь при въезде на Богоявленскую площадь со стороны Московского проспекта историческую панораму разбавляет павильон и ярко-синий биотуалет.

— Поставили будку прямо перед монастырем с огромными буквами «Охрана». Хуже этого ничего не возможно представить, — негодует наш читатель.

Серый павильон с огромными надписями со всех сторон заметили утром 28 октября.

Будку с огромной надписью установили у стен музея Источник: читатель 76.RU











Как оказалось, охранный павильон не относится к Ярославскому музею-заповеднику. Об этом рассказали 76.RU в пресс-службе учреждения культуры.

В мэрии пояснили, установка пункта охраны связана с мерами безопасности.

— Данное мероприятие проводится в рамках обеспечения транспортной безопасности, охраны мостов, — прокомментировали 76.RU в управлении по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению противопожарной безопасности.