«Хуже этого не представить»: в центре Ярославля вид на монастырь перекрыли будкой охраны

У музея-заповедника в Ярославле на берегу Которосли установили павильон с огромными надписями «Охрана». Теперь при въезде на Богоявленскую площадь со стороны Московского проспекта историческую панораму разбавляет павильон и ярко-синий биотуалет.
— Поставили будку прямо перед монастырем с огромными буквами «Охрана». Хуже этого ничего не возможно представить, — негодует наш читатель.
Серый павильон с огромными надписями со всех сторон заметили утром 28 октября.
Как оказалось, охранный павильон не относится к Ярославскому музею-заповеднику. Об этом рассказали 76.RU в пресс-службе учреждения культуры.
В мэрии пояснили, установка пункта охраны связана с мерами безопасности.
— Данное мероприятие проводится в рамках обеспечения транспортной безопасности, охраны мостов, — прокомментировали 76.RU в управлении по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению противопожарной безопасности.
Предварительно, место охранного комплекса изменится, однако куда именного его переставят в мэрии не уточнили.