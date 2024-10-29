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Город «Хуже этого не представить»: в центре Ярославля вид на монастырь перекрыли будкой охраны

«Хуже этого не представить»: в центре Ярославля вид на монастырь перекрыли будкой охраны

В мэрии пообещали убрать конструкцию

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15 комментариев

Ярославцы возмутились видом будки охраны

У музея-заповедника в Ярославле на берегу Которосли установили павильон с огромными надписями «Охрана». Теперь при въезде на Богоявленскую площадь со стороны Московского проспекта историческую панораму разбавляет павильон и ярко-синий биотуалет.

— Поставили будку прямо перед монастырем с огромными буквами «Охрана». Хуже этого ничего не возможно представить, — негодует наш читатель.

Серый павильон с огромными надписями со всех сторон заметили утром 28 октября.

Будку с огромной надписью установили у стен музея

Как оказалось, охранный павильон не относится к Ярославскому музею-заповеднику. Об этом рассказали 76.RU в пресс-службе учреждения культуры.

В мэрии пояснили, установка пункта охраны связана с мерами безопасности.

— Данное мероприятие проводится в рамках обеспечения транспортной безопасности, охраны мостов, — прокомментировали 76.RU в управлении по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению противопожарной безопасности.

Предварительно, место охранного комплекса изменится, однако куда именного его переставят в мэрии не уточнили.

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Охрана Историческая застройка Мост Меры безопасности
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Комментарии
15
Гость
12 минут
Страна охранников и заборов.
Гость &
13 минут
Жаловались ,что туалета нет нигде.Поставили.Опять не так
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