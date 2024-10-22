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Город фоторепортаж Новые дорожки, деревья и лавочки: как изменился бульвар рядом с Вечным огнем после ремонта. Фото

Новые дорожки, деревья и лавочки: как изменился бульвар рядом с Вечным огнем после ремонта. Фото

Показываем, как теперь выглядит эта зона

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1 комментарий

Благоустроили бульвар у Вечного огня

В Ярославле завершились работы по благоустройству территории у Вечного огня, которые начались в июне 2024 года. По плану ремонт должны были закончить 23 августа 2024 года, но ограждения убрали только в средине октября.

— Первый этап работ, благоустройство от улицы Почтовой вокруг мемориала «Вечный огонь» до Успенского собора, завершен — территория снова открыта для ярославцев и гостей города, — отчитались в мэрии. — Работы по благоустройству территории рядом с Успенским собором завершатся к ноябрю.

Благоустройством территории занималась компания «Город Мечты». В планах было переложить плитку, посадить новые кусты и деревья, а также установить две памятные плиты при входе на бульвар Мира.

ООО «Город мечты» — московская фирма, занимающаяся деятельностью в области архитектуры. Компания образована в 2014 году. Единственным владельцем указан бизнесмен Алексей Михайлович Коробов. На конец 2023 года компания заработала 396,9 миллиона рублей. Чистая прибыль из них — 2,4 миллиона.

— Подрядчики демонтировали старое покрытие, залили основание бетоном и уложили новую плитку. Она в два раза толще прошлой: вместо 4-сантиметровой здесь уложена 8-сантиметровая плитка, выполненная из гранита. Эти изменения позволят покрытию выдерживать вес уборочной техники, — рассказала о работе мэрия. — Траектории пешеходных дорожек за монументом не изменены. На территории установлены лавочки и урны, а также высажены молодые деревья и кустарники. Кроме того, на объекте установлены дополнительные камеры наблюдения и источники освещения. На входе к памятнику — двухметровые стелы, выполненные из серого гранита.

Мы посетили благоустроенный бульвар Мира. Показываем, как он изменился.

На входе установили две плиты

Новые дорожки выложены гранитной плиткой

При ходьбе по данной полоске из квадратов нужно быть аккуратнее. Элементы лежат не в один уровень, и о них можно запнуться

Клумбы обновили цветами

Посреди бульвара — большая зона с цветами

Из важного — установили новые лавки и урны

Раньше на бульваре негде было посидеть

На территории высадили деревья

И посадили новые кустарники

По какой-то причине старые деревья стоят под углом

Местами видно, что стелили новый газон

И где-то это очень заметно

Возле Успенского собора обновили плитку

Теперь она лежит ровно и не качается, когда на нее наступают

Правда, работы вокруг храма до сих пор продолжаются

Маленький забор не трогали

Новые деревья заполнили пустые места на газоне

Бульвар не сильно изменился внешне, но гулять по нему стало комфортнее

Вам нравится обновленный бульвар Мира?

Да, стало гораздо лучше
Зачем ремонтировали? И так всё было нормально
Ожидали большего, но всё равно неплохо
Свое мнение скажу в комментариях
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Парк Благоустройство Аллеи Бульвар Ремонт в городе
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Комментарии
1
Гость
10 минут
Как надоели с этими переделками
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