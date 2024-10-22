Новые дорожки, деревья и лавочки: как изменился бульвар рядом с Вечным огнем после ремонта. Фото

Благоустроили бульвар у Вечного огня Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле завершились работы по благоустройству территории у Вечного огня, которые начались в июне 2024 года. По плану ремонт должны были закончить 23 августа 2024 года, но ограждения убрали только в средине октября.

— Первый этап работ, благоустройство от улицы Почтовой вокруг мемориала «Вечный огонь» до Успенского собора, завершен — территория снова открыта для ярославцев и гостей города, — отчитались в мэрии. — Работы по благоустройству территории рядом с Успенским собором завершатся к ноябрю.

Благоустройством территории занималась компания «Город Мечты». В планах было переложить плитку, посадить новые кусты и деревья, а также установить две памятные плиты при входе на бульвар Мира.

ООО «Город мечты» — московская фирма, занимающаяся деятельностью в области архитектуры. Компания образована в 2014 году. Единственным владельцем указан бизнесмен Алексей Михайлович Коробов. На конец 2023 года компания заработала 396,9 миллиона рублей. Чистая прибыль из них — 2,4 миллиона.

— Подрядчики демонтировали старое покрытие, залили основание бетоном и уложили новую плитку. Она в два раза толще прошлой: вместо 4-сантиметровой здесь уложена 8-сантиметровая плитка, выполненная из гранита. Эти изменения позволят покрытию выдерживать вес уборочной техники, — рассказала о работе мэрия. — Траектории пешеходных дорожек за монументом не изменены. На территории установлены лавочки и урны, а также высажены молодые деревья и кустарники. Кроме того, на объекте установлены дополнительные камеры наблюдения и источники освещения. На входе к памятнику — двухметровые стелы, выполненные из серого гранита.

Мы посетили благоустроенный бульвар Мира. Показываем, как он изменился.

На входе установили две плиты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Новые дорожки выложены гранитной плиткой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











При ходьбе по данной полоске из квадратов нужно быть аккуратнее. Элементы лежат не в один уровень, и о них можно запнуться Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Клумбы обновили цветами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Посреди бульвара — большая зона с цветами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Из важного — установили новые лавки и урны Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Раньше на бульваре негде было посидеть Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На территории высадили деревья Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И посадили новые кустарники Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По какой-то причине старые деревья стоят под углом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Местами видно, что стелили новый газон Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И где-то это очень заметно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Возле Успенского собора обновили плитку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Теперь она лежит ровно и не качается, когда на нее наступают Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Правда, работы вокруг храма до сих пор продолжаются Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Маленький забор не трогали Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Новые деревья заполнили пустые места на газоне Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Бульвар не сильно изменился внешне, но гулять по нему стало комфортнее Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









