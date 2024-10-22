Новые дорожки, деревья и лавочки: как изменился бульвар рядом с Вечным огнем после ремонта. Фото

В Ярославле завершились работы по благоустройству территории у Вечного огня, которые начались в июне 2024 года. По плану ремонт должны были закончить 23 августа 2024 года, но ограждения убрали только в средине октября.
— Первый этап работ, благоустройство от улицы Почтовой вокруг мемориала «Вечный огонь» до Успенского собора, завершен — территория снова открыта для ярославцев и гостей города, — отчитались в мэрии. — Работы по благоустройству территории рядом с Успенским собором завершатся к ноябрю.
Благоустройством территории занималась компания «Город Мечты». В планах было переложить плитку, посадить новые кусты и деревья, а также установить две памятные плиты при входе на бульвар Мира.
ООО «Город мечты» — московская фирма, занимающаяся деятельностью в области архитектуры. Компания образована в 2014 году. Единственным владельцем указан бизнесмен Алексей Михайлович Коробов. На конец 2023 года компания заработала 396,9 миллиона рублей. Чистая прибыль из них — 2,4 миллиона.
— Подрядчики демонтировали старое покрытие, залили основание бетоном и уложили новую плитку. Она в два раза толще прошлой: вместо 4-сантиметровой здесь уложена 8-сантиметровая плитка, выполненная из гранита. Эти изменения позволят покрытию выдерживать вес уборочной техники, — рассказала о работе мэрия. — Траектории пешеходных дорожек за монументом не изменены. На территории установлены лавочки и урны, а также высажены молодые деревья и кустарники. Кроме того, на объекте установлены дополнительные камеры наблюдения и источники освещения. На входе к памятнику — двухметровые стелы, выполненные из серого гранита.
Мы посетили благоустроенный бульвар Мира. Показываем, как он изменился.
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