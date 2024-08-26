Руководитель «Ярославского бройлера» пригрозил судом после египетского действа: «Я расскажу вам притчу»

Акционерное общество «Ярославский бройлер» зарегистрировано в поселке Октябрьском Рыбинского района. Занимается производством мяса цыплят-бройлеров, полуфабрикатов, яиц, выращиванием аквакультур. Официальная дата образования акционерного общества — 1 декабря 2000 года. Однако производство появилось еще раньше — 1977–1982 года, к этим датам относится строительство птицефабрики и начало выпуска производства.

Данные о владельцах компании в последние годы не раскрываются. По данным сервиса «Контур.Фокус», на 2019 год акционерами АО указаны Эльман Азизов, принадлежащее ему же ярославское ООО «Солидарность» и некое «Интегрэйтед Компаниз Ассош, ЛЛК» / INTEGRATED COMPANIES ASSOC., LLC из США.