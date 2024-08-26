Руководитель «Ярославского бройлера» пригрозил судом после египетского действа: «Я расскажу вам притчу»

Руководство рыбинского предприятия «Ярославский бройлер» намерено обратиться в суд после публикаций о корпоративном мероприятии в египетском стиле. Об этом указано в обращении председателя Совета директоров АО «Ярославский бройлер» Эльмана Азизова, опубликованном 26 августа.
— Хочу предупредить, что некорректные и грубые высказывания, оскорбляющие честь и достоинство моего коллектива, а также информация, не соответствующая действительности, в ближайшее время должны быть удалены по собственной инициативе, иначе они будут удалены посредством административного и судебного порядка с взысканием денежной компенсации, которая, в свою очередь, будет направлена на благотворительность, — указано в официальном обращении.
Кому принадлежит «Ярославский бройлер»
Акционерное общество «Ярославский бройлер» зарегистрировано в поселке Октябрьском Рыбинского района. Занимается производством мяса цыплят-бройлеров, полуфабрикатов, яиц, выращиванием аквакультур. Официальная дата образования акционерного общества — 1 декабря 2000 года. Однако производство появилось еще раньше — 1977–1982 года, к этим датам относится строительство птицефабрики и начало выпуска производства.
Данные о владельцах компании в последние годы не раскрываются. По данным сервиса «Контур.Фокус», на 2019 год акционерами АО указаны Эльман Азизов, принадлежащее ему же ярославское ООО «Солидарность» и некое «Интегрэйтед Компаниз Ассош, ЛЛК» / INTEGRATED COMPANIES ASSOC., LLC из США.
Напомним, 18 августа по Сети разлетелись кадры с корпоратива на предприятии. Объектом обсуждения стали фото, на которых сотрудники катают на повозке мужчину, одетого как фараон. Как выяснилось, мероприятие было приурочено ко дню рождения Азизова и 42-летия предприятия.
— Меня спросили сегодня, не хочу ли я как-то прокомментировать происходящее (уже целую неделю!) обсуждение в соцсетях нашего праздника — 42 годовщины предприятия и моего дня рождения, отмеченных вместе по нашей доброй традиции. Мой ответ: нет, — цитируют на предприятии руководителя.
В новом обращении бизнесмен благодарит сотрудников за выдержку, организацию праздника и преданность общему делу.
— Отдельное большое спасибо группе, занятой постановочной частью наших праздников — за постоянный творческий поиск, за яркие нестандартные идеи, за юмор и шутки, за приподнятое настроение, — указано в обращении. — Мы с вами семья — любящая, теплая, помогающая друг другу, стоящая друг за друга. И всегда вместе, плечом к плечу встречавшая трудности и так же вместе отмечавшая радостные события. И надеюсь, так и будет впредь.
Мы с вами семья.
Акционер «Ярославского бройлера» подкрепил обращение китайской притчей о мудреце по имени Фо Инь. Суть которой заключается во фразе:
— Тот, кто осознал в себе природу Будды, видит ту же природу Будды в каждом человеке. Тот же, кто полон дерьма, видит другого как кучу дерьма.