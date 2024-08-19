«Ждём реакции на сюрприз»: руководителя «Ярославского бройлера» провезли в повозке, запряженной людьми

Руководителя «Ярославского бройлера» провезли в повозке, запряженной людьми Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com











— Это не шутка? — писали шокированные пользователи соцсетей.

В выходные Ярославская область засветилась во многих федеральных пабликах. По соцсетям разлетелись скандальные фотографии с праздника на птицефабрике «Ярославский бройлер». На кадрах — толпа мужчин и женщин в костюмах древних египтян. Среди всех выделялся человек, одетый как фараон. На одном из снимков его везут в повозке, запряженной людьми.

— В Ярославле владелец птицефабрики «Ярославский бройлер» Эльман Назифович Азизов с помпой отметил свой день рождения, — подписали кадры на «Пикабу».

— Испанский стыд! — возмутились пользователи соцсетей.

— У людей нет самоуважения и гордости, — написал один из подписчиков группы «Свободный Ярославль 2.0».

В понедельник, 19 августа, «Ярославский бройлер» опубликовал у себя на сайте комментарий о произошедшем. Объяснили всё тем, что 17 августа всем коллективом отмечали День предприятия, который — так уж получилось — совпал с днем рождения председателя совета директоров Эльмана Азизова. Такие праздники на предприятии якобы проходят ежегодно.

— Традиционно праздник проводится в выходной день, чтобы не отрывать сотрудников от рабочего процесса и позволить коллективу погрузиться в праздничную атмосферу, принять активное участие в торжестве, — говорится в официальной информации.

На предприятии сообщили, что подготовкой действа занималась инициативная группа из числа сотрудников. А Азизова буквально заставили принять сан фараона.

- Наша традиция отмечать день рождения предприятия давняя и любимая, — рассказала организатор творческой части праздника Ольга Кириллова. - Раз в год, ежегодно, мы готовим такой праздник. У нас на фабрике очень много талантливых людей и они с радостью включаются и предлагают свои идеи. Самое главное, мы стараемся, чтобы наша поздравительная часть была сюрпризом для Эльмана Назифовича, поэтому все месяцы подготовки держим все детали поздравления в секрете. И каждый раз с большим волнением ждём его реакции на наш сюрприз. В этом году мы выбрали тему древнего Египта, за его краски и торжественность. Конечно же, именинник всегда участвует в нашей затее и принимает наши «правила». Мы буквально перегородили ему дорогу на въезде, попросили выйти из машины, надели костюм в тематике праздника и начали поздравительную часть с театральной постановкой.

На предприятии уверены, что такие мероприятия поднимают дух коллектива и сплочают работников. В официальной информации приводится пример еще одной веселой затеи «Ярославского бройлера» — КВНы.

— Вы бы знали, как мы объединяемся за время подготовки и репетиций, сколько у нас появляется общих тем для юмора, смеха, радости и как долго потом мы еще продолжаем жить этими эмоциями и энергией, — рассказывают в компании.

Официальное сообщение заканчивается фразой:

— Еще раз поздравляем наш коллектив с днем предприятия, в этом году мы отметили 42-летие «Ярославского бройлера» и горды этой датой. С праздником, коллеги!

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Что известно о предприятии и его руководителе

Акционерное общество «Ярославский Бройлер» зарегистрировано в поселке Октябрьский Рыбинского района. Занимается производством мяса циплят-бройлеров, полуфабрикатов, яиц, в последнее время добавилось выращивание аквакультур. Официальная дата образования акционерного общества — 1 декабря 2000 года. Хотя история производства более давняя. На сайте компании говорится, что строительство птицефабрики и начало выпуска продукции на ней относятся к 1977–1982 годам.

По данным сервиса «Контур. Фокус», акционерами АО являются Эльман Азизов, принадлежащее ему же ярославское ООО «Солидарность» и некое «Интегрэйтед Компаниз Ассош, ЛЛК» / INTEGRATED COMPANIES ASSOC., LLC из США.

Чистая прибыль компании за 2023 год составила 1,3 млрд. рублей. Также в сервисе «Контур. Фокус» приводятся данные, что на предприятии работает 2086 сотрудник, средняя зарплата в 2022 году составляла 53 тысячи рублей.