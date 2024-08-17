Что ждет Землю 18 и 19 августа: ученые предостерегли о магнитных бурях

Ученые предупредили о риске магнитной бури в воскресенье, 18 августа. Судя по прогнозу, буря начнется около полуночи 17 августа и продолжится как минимум до полудня следующего дня.
Слабые изменения геомагнитного фона прогнозируются также в понедельник, 19 августа. По прогнозу ученых из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, следующая буря ожидается уже в сентябре.
Во время магнитных бурь может ухудшаться состояние метеочувствительных людей. Врачи включают в группу риска пациентов старше 50 лет, людей с болезнями сердца, гипертонией, сахарным диабетом. У этих категорий могут обостриться хронические заболевания, ухудшиться работоспособность. В периоды магнитных бурь медики рекомендуют высыпаться, избегать стрессов и нервных нагрузок, пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли.
В ближайшие два года ученые прогнозируют увеличение количества магнитных бурь на Земле. Это связано с 11-летним циклом солнечной активности. В периоды его минимума на нашей планете может происходить всего 1–2 магнитные бури в год, а при максимуме — до 50. По расчетам ученых, очередной пик солнечной активности начался в 2019 году. Своего максимума он достигнет в июле 2025 года.