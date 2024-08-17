Что ждет Землю 18 и 19 августа: ученые предостерегли о магнитных бурях

На Земле ожидается магнитная буря Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ученые предупредили о риске магнитной бури в воскресенье, 18 августа. Судя по прогнозу, буря начнется около полуночи 17 августа и продолжится как минимум до полудня следующего дня.

Так выглядит прогноз на три дня Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ











Слабые изменения геомагнитного фона прогнозируются также в понедельник, 19 августа. По прогнозу ученых из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, следующая буря ожидается уже в сентябре.

Долгосрочный прогноз магнитных бурь Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ











Во время магнитных бурь может ухудшаться состояние метеочувствительных людей. Врачи включают в группу риска пациентов старше 50 лет, людей с болезнями сердца, гипертонией, сахарным диабетом. У этих категорий могут обостриться хронические заболевания, ухудшиться работоспособность. В периоды магнитных бурь медики рекомендуют высыпаться, избегать стрессов и нервных нагрузок, пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли.