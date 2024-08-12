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С Московского начнут снимать асфальт: когда

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Город Ремонт Московского Готовьтесь к пробкам: дорожники начнут снимать асфальт на Московском проспекте в Ярославле

Готовьтесь к пробкам: дорожники начнут снимать асфальт на Московском проспекте в Ярославле

Когда начнутся масштабные работы

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2 комментария
Работы по снятию асфальта начнутся вечером 12 августа

Вечером 12 августа дорожники начнут снимать асфальт на Московском проспекте в Ярославле. О работах сообщили в мэрии за несколько часов до их начала.

— 12 августа в 20:00 подрядная организация, выполняющая ремонт Московского проспекта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», приступит к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия на участке от проспекта Фрунзе в сторону Богоявленской площади. Работы будут проходить в течение всей рабочей недели в ночное время с 20:00 до 06:00, — предупредили в городской администрации.

Напомним, основной проспект в городе приводит в порядок фирма депутата «Профиль-Плюс». По контракту участок от Богоявленской площади до проспекта Фрунзе должны были обновлять с 1 июля по 15 октября 2024 года. Однако работы начали раньше положенного — 19 июня бригады рабочих приступили к обновлению тротуаров. Закончить их тоже хотят раньше — к 1 сентября.

Что известно о фирме

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Профиль-Плюс» было образовано в октябре 2009 года, с регистрацией в промзоне «База Нечерноземья» в Ивняковском сельском поселении Ярославского района. Компания занимается производством асфальта и провведением дорожных работ.


Директор фирмы — бывший хоккеист, предприниматель и действующий депутат Ярославской областной думы Илья Горохов. Владельцем официально значится бизнесмен Александр Драчков. Компания не раз выступала подрядчиком при ремонте дорог в Ярославской области. Например, в 2023 году она выиграла контракт на 130,7 миллиона рублей на работы на Тутаевском шоссе от ТРЦ «Рио» до улицы Елены Колесовой.

В мэрии не раз утверждали, что работы будут идти вне часа пик. К примеру, тротуары ремонтировали с 9 часов утра, когда, по данным мэрии, основная часть горожан уже проехала на работу. Однако выставленные рабочими ограждения все равно приводили к пробкам.

Все новости о ремонте Московского мы публикуем в этом сюжете. Для удобства горожан мы также публиковали пути объезда.

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Асфальт Ремонт Московский проспект Дорожные работы
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Комментарии
2
Гость
12 августа 2024, 18:19
Дожди это лучшее связующее💩
Гость
12 августа 2024, 18:20
а чего зимы не дождались?👊
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