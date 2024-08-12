Готовьтесь к пробкам: дорожники начнут снимать асфальт на Московском проспекте в Ярославле

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Профиль-Плюс» было образовано в октябре 2009 года, с регистрацией в промзоне «База Нечерноземья» в Ивняковском сельском поселении Ярославского района. Компания занимается производством асфальта и провведением дорожных работ.

Директор фирмы — бывший хоккеист, предприниматель и действующий депутат Ярославской областной думы Илья Горохов. Владельцем официально значится бизнесмен Александр Драчков. Компания не раз выступала подрядчиком при ремонте дорог в Ярославской области. Например, в 2023 году она выиграла контракт на 130,7 миллиона рублей на работы на Тутаевском шоссе от ТРЦ «Рио» до улицы Елены Колесовой.