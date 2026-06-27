Как приготовить идеальную окрошку: пошаговый рецепт

В знойный день нет ничего лучше тарелки холодной окрошки. Рассказываем, как приготовить ее быстро, просто и из доступных продуктов.
Окрошка — одно из самых любимых летних блюд у россиян. Освежающий холодный суп готовят на квасе, кефире, тане или даже минеральной воде, а набор ингредиентов остается практически неизменным.
Рассказываем, как приготовить классическую окрошку с колбасой в домашних условиях.
Ингредиенты
Для блюда понадобятся:
картофель — 3–4 шт.;
куриные яйца — 4 шт.;
докторская колбаса — 300 г;
огурцы — 300 г;
редис — 300 г;
зелень по вкусу (укроп, петрушка, зеленый лук, кинза, сельдерей);
квас, кефир, тан или минеральная вода — 2 литра;
сметана, майонез или йогурт для заправки, соль и перец по вкусу.
Как приготовить окрошку с колбасой. Пошаговый рецепт
Сначала отвариваем картофель до готовности и яйца вкрутую, остужаем и очищаем. Затем нарезаем картофель, яйца, колбасу, огурцы и редис небольшими кубиками, перекладываем всё в глубокую миску и добавляем мелко нарезанную зелень. Всё тщательно перемешиваем.
Перед подачей солим и перчим по вкусу, заправляем окрошку сметаной или майонезом и снова перемешиваем. Можно также использовать менее калорийный йогурт. Заливаем ингредиенты холодным квасом, кефиром, таном или минеральной водой — в зависимости от предпочтений — и еще раз тщательно всё перемешиваем.
Холодная окрошка особенно хороша в летний зной. Она быстро утоляет голод, освежает и не требует много времени у плиты. Приятного аппетита!
Кстати, чтобы ваше блюдо получилось совсем идеальным, важно правильно выбрать колбасу для окрошки.
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