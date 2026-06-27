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Еда Что приготовить Инструкция Как приготовить идеальную окрошку: пошаговый рецепт

Как приготовить идеальную окрошку: пошаговый рецепт

Это блюдо идеально подходит для жарких дней

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Окрошка порадует вас в летнюю жару | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаОкрошка порадует вас в летнюю жару | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Окрошка порадует вас в летнюю жару

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

В знойный день нет ничего лучше тарелки холодной окрошки. Рассказываем, как приготовить ее быстро, просто и из доступных продуктов.

Окрошка — одно из самых любимых летних блюд у россиян. Освежающий холодный суп готовят на квасе, кефире, тане или даже минеральной воде, а набор ингредиентов остается практически неизменным.

Рецепт приготовления максимально прост | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаРецепт приготовления максимально прост | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Рецепт приготовления максимально прост

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Рассказываем, как приготовить классическую окрошку с колбасой в домашних условиях.

Ингредиенты

Все продукты готовим заранее | Источник: Настасья Медведева / NGS.RUВсе продукты готовим заранее | Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Все продукты готовим заранее

Источник:

Настасья Медведева / NGS.RU

Для блюда понадобятся:

  • картофель — 3–4 шт.;

  • куриные яйца — 4 шт.;

  • докторская колбаса — 300 г;

  • огурцы — 300 г;

  • редис — 300 г;

  • зелень по вкусу (укроп, петрушка, зеленый лук, кинза, сельдерей);

  • квас, кефир, тан или минеральная вода — 2 литра;

  • сметана, майонез или йогурт для заправки, соль и перец по вкусу.

Как приготовить окрошку с колбасой. Пошаговый рецепт

Картофель и яйца отвариваем | Источник: Настасья Медведева / NGS.RUКартофель и яйца отвариваем | Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Картофель и яйца отвариваем

Источник:

Настасья Медведева / NGS.RU

Сначала отвариваем картофель до готовности и яйца вкрутую, остужаем и очищаем. Затем нарезаем картофель, яйца, колбасу, огурцы и редис небольшими кубиками, перекладываем всё в глубокую миску и добавляем мелко нарезанную зелень. Всё тщательно перемешиваем.

Все ингредиенты нарезаем кубиками | Источник: Настасья Медведева / NGS.RUВсе ингредиенты нарезаем кубиками | Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Все ингредиенты нарезаем кубиками

Источник:

Настасья Медведева / NGS.RU

Перед подачей солим и перчим по вкусу, заправляем окрошку сметаной или майонезом и снова перемешиваем. Можно также использовать менее калорийный йогурт. Заливаем ингредиенты холодным квасом, кефиром, таном или минеральной водой — в зависимости от предпочтений — и еще раз тщательно всё перемешиваем.

Готовое блюдо нужно перемешать, добавить специи, сметану, майонез или йогурт, а затем залить квасом, кефиром, минералкой или таном | Источник: Настасья Медведева / NGS.RUГотовое блюдо нужно перемешать, добавить специи, сметану, майонез или йогурт, а затем залить квасом, кефиром, минералкой или таном | Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Готовое блюдо нужно перемешать, добавить специи, сметану, майонез или йогурт, а затем залить квасом, кефиром, минералкой или таном

Источник:

Настасья Медведева / NGS.RU

Холодная окрошка особенно хороша в летний зной. Она быстро утоляет голод, освежает и не требует много времени у плиты. Приятного аппетита!

Кстати, чтобы ваше блюдо получилось совсем идеальным, важно правильно выбрать колбасу для окрошки.

Ну а для тех, у кого окрошка уже поперек горла стоит, у нас есть 5 рецептов холодных супов, которые спасут вас от жары.

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Настасья МедведеваНастасья Медведева
Настасья Медведева
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Окрошка Рецепт Колбаса Зелень Квас Кефир Минералка
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