Смотрим на состав и количество жира: как выбрать колбасу для идеальной окрошки

Найти подходящий вариант, устраивающий по цене и качеству, порой непросто Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Летом, в жару, многие готовят окрошку едва ли не каждую неделю. И если выбор овощей обычно не вызывает вопросов, то с колбасой ситуация сложнее. Одни покупают привычную докторскую, другие выбирают по цене — дешевле или дороже. Мы узнали у экспертов, на что нужно обращать внимание при покупке. Подробности — в материале.

Эндокринолог-диетолог Ираида Мохова говорит, что лучше для окрошки выбрать отварное или запечённое мясо — говядину или свинину, говяжий язык. Это будет хороший полезный источник белка.

По ее словам, колбаса всё-таки не самый полезный продукт с большим количеством животного жира, соли, различных пищевых добавок, усилителей вкуса:

«Если выбирать колбасу, то менее вредной считается вареная колбаса. В копчёной, вяленой больше соли, жира, добавок. Любая колбаса считается вредной для здоровья, относится к канцрогенам и вызывает множество заболеваний».

Ираида Мохова подчеркивает, что для придания колбасе хорошего вида, запаха и вкуса используются стабилизаторы, красители, ароматизаторы, много химические добавок. Эти вещества могут вызывать раздражение органов пищеварения и менять микрофлору кишечника за счёт своих антиокислительных свойств. Большое количество животного жира и соли в колбасе может ухудшать жировой обмен, увеличивать отечность.

Колбасу можно заменить куриной грудкой, индейкой, нежирной говядиной или телятиной Источник: Анна Золотова / NGS.RU

Нутрициолог, консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения Ольга Баян замечает, что колбаса может испортить окрошку — блюдо, которое ценится за легкость и свежесть.

Если все же выбирать колбасу, то специалист рекомендует вареные сорта с мягким нейтральным вкусом. Они не перебивают аромат зелени, огурцов и редиса, а лишь дополняют общую композицию блюда.

При покупке она советует ориентироваться не на рекламные обещания на упаковке, а на несколько практических критериев. Во-первых, продукт должен иметь однородную структуру без крупных жировых включений. Вкус не должен быть слишком ярким. Чем больше в колбасе копченых ноток, специй или чеснока, тем дальше блюдо уходит от классической окрошки. В-третьих, желательно выбирать изделия, в которых мясные ингредиенты занимают основную часть состава.

Ольга Баян акцентирует внимание на том, что многие покупатели смотрят только на цену и срок годности. При этом самая полезная информация находится в списке ингредиентов.

«Если состав занимает половину упаковки и содержит большое количество непонятных компонентов, это повод задуматься. Чем проще рецептура, тем лучше», — отметила нутрициолог.

Также стоит обращать внимание на количество белка и жира. Для летнего блюда обычно лучше подходят менее жирные варианты. Они делают вкус более легким и не создают ощущения тяжести после еды.

Еще один важный момент — количество соли. Производители часто используют ее в большом количестве для усиления вкуса и увеличения срока хранения. В результате человек получает значительно больше натрия, чем планировал.

Ольга Баян уверена, что высокая цена не гарантирует безупречное качество. Как и низкая цена не всегда означает плохой продукт. Поэтому стоит брать несколько вариантов и сравнивать их по составу.