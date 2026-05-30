Еда Карточки Смертельно опасны: как отличить ложные грибы — двойники от съедобных

Смертельно опасны: как отличить ложные грибы — двойники от съедобных

На что обратить внимание, чтобы не отравиться

Не зная отличий, можно легко угодить в больницу
Не зная отличий, можно легко угодить в больницу
Источник:
Роман Данилкин / 63.RU

Отличать ядовитый гриб от съедобного — один из главных навыков грибника, без которого в лес лучше не соваться. Но иногда даже опытные собиратели ошибаются, ведь ложные грибы порой едва можно отличить от вкусного и безопасного оригинала. Рассказываем, как найти настоящий гриб среди двойников.

  1. Двойники белого гриба
  2. Двойники опят
  3. Двойники маслят
  4. Двойники лисичек
  5. Двойники сыроежек
  6. Что делать, если отравился грибами
  7. Опрос
1

Двойники белого гриба

Белый гриб — не зря один из самых любимых у грибников. По своей пищевой ценности он относится к первой категории, а благодаря аромату мог бы занимать почетное место в палате мер и весов, если бы таковая была у грибов. Но главное — не спутать его с двойниками.

Первый из них — желчный гриб. Отличить его от белого можно по ножке и шляпке. У белого гриба по всей ножке расположена светлая сетка, у желчного она темная. Нижняя поверхность шляпки белого гриба белая или слегка желтоватая, желчный гриб выдает розовый цвет нижней поверхности шляпки. И еще мякоть белого гриба на срезе всегда остается белой, в то время как у желчного она быстро начинает краснеть.

Если вы ошибетесь и возьмете желчный гриб вместо белого, то он испортит вам аппетит: свой очень горький вкус он передаст всему блюду.

А вот второй двойник белого гриба, сатанинский гриб, уже отправит вас в больницу, если вы его попробуете. Он отличается толстой розовой ножкой, а его мякоть на срезе не только краснеет, но и синеет. Так что главный совет, который можно дать по сбору белого гриба, — разрежьте его. В отличие от двойников, его мякоть всегда остается белой.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы
Источник:
Серафима Пантыкина / Городские порталы

2

Двойники опят

Опята идеально подходят как для жарки, так и для маринования. Но у них есть несколько опасных двойников, которые легко испортят любое блюдо.

Самые распространенные ядовитые копии — это ложный серно-желтый и кирпично-красный опенок. Отличить их можно по цвету: шляпки настоящих опят медового цвета, а у двойников — с явным зеленоватым или красным оттенком. Но главное отличие — это чешуйки. У опят они расположены и на шляпке, и на ножке, а у ядовитых двойников чешуек нет. Также если вы понюхаете ложные опята, то почувствуете неприятный затхлый запах — такие грибы смело выбрасывайте.

Часто опята путают с галериной окаймленной. Чтобы не отравиться, вновь обращайте внимание на чешуйки — у ядовитого двойника их нет. Также у галерины окаймленной можно заметить белый налет на ножке, который легко стирается при касании.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы
Источник:
Серафима Пантыкина / Городские порталы

3

Двойники маслят

У маслят есть главный двойник, с которым их постоянно путают: перечный гриб. Но если на внешний вид они похожи, то вот вкус у последнего очень неприятный — отсюда и название.

Различить их можно по пленчатому кольцу на ножке: у маслят вы его легко заметите, а вот у перечного гриба он отсутствует. А еще двойник на разрезе начинает краснеть, так что если вы не уверены, настоящий ли это масленок или его невкусный брат, просто посмотрите на разрез.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы
Источник:
Серафима Пантыкина / Городские порталы

4

Двойники лисичек

Ложной лисичкой часто называют говорушку оранжевую — двойник выглядит очень похоже, но отличить его не составит труда, если знать, на что смотреть.

Во-первых, у обыкновенной лисички однотонная окраска: светло-желтая или светло-оранжевая. Ложные грибы ярче и светлее, зачастую с медно-красным, желтовато-белым или красно-коричневым оттенком, а середина шляпки отличается по цвету от краев.

Во-вторых, важно смотреть на край шляпки: у лисичек он всегда выглядит рваным, в то время как у говорушки оранжевой края ровные. Также двойника выдает тонкая, отделенная от шляпки ножка — у настоящих лисичек ножка и шляпка выглядят как единое целое.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы
Источник:
Серафима Пантыкина / Городские порталы

5

Двойники сыроежек

Главный и самый опасный двойник сыроежки — это бледная поганка. Пожалуй, это самый ядовитый гриб из списка: в 60–70% случаев отравление бледной поганкой заканчивается летальным исходом.

Собирая сыроежки, очень внимательно смотрите на ножку: у съедобных грибов она ровная и прямая, а вот у поганки — с утолщением снизу и кольцом сверху. Это простое правило может спасти вам жизнь.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы
Источник:
Серафима Пантыкина / Городские порталы

6

Что делать, если отравился грибами

Если вам не повезло и вы все почувствовали себя плохо после съеденных грибов, то в первую очередь нужно вызвать рвоту. Затем следует промыть желудок солевым раствором — одна чайная ложка соли на литр воды. После этого примите активированный уголь — по одной таблетке на 10 килограммов веса.

Оказав себе первую помощь после отравления, нужно срочно обратиться к врачу. Если вы не станете откладывать поход в больницу, то медики вовремя окажут всю необходимую помощь, и уже на следующий день вам станет заметно лучше.

Илья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Гость
6 августа 2024, 10:57
Вы б фото двойников-то приложили
Гость
5 августа 2025, 10:06
Да эти грибы сам чёрт не разберёт.
