Как на застолье в имеретинской семье: быстрый рецепт курицы в грецких орехах

Сациви получается густым и ароматным Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Сациви — традиционное грузинское блюдо из домашней птицы (курицы или индейки) под соусом из грецких орехов. Родом сациви из западных регионов Грузии, его часто можно встретить на семейных праздниках и застольях. Отличительная черта соуса — большое количество измельченных грецких орехов с пряностями и специями. Само блюдо подается в холодном виде, отсюда и название: часть «циви» с грузинского переводится как «холодный».

Наши коллеги из издания 59.RU делятся семейным рецептом той самой закуски, которую часто можно встретить на грузинских застольях, особенно в имеретинских семьях. Чтобы его приготовить, вам будут нужны всего пара ингредиентов и примерно час времени.

Для приготовления вам понадобятся:

одна тушка цыпленка-бройлера;

400 граммов грецких орехов;

три зубчика чеснока;

небольшая луковица;

вода;

сушеные кинза, шафран и хмели-сунели.

Курицу промываем, отчищаем, обмазываем солью, чесноком и специальными специями для курицы. Отправляем запекаться в предварительно разогретую до 180–185 градусов духовку. Тушка должна поджариться до румяной и хрустящей корочки, это занимает примерно час.

Перед тем как отправить курицу в духовку, обязательно обмазываем ее специями Источник: Тома Минадзе / 59.RU Орехи тщательно очищаем Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Орехи и чеснок перетираем в мясорубке Источник: Тома Минадзе / 59.RU Пока курица запекается, приступаем к подготовке соуса. Орехи стоит сразу брать очищенные, но их всё равно лучше просмотреть, прежде чем приступать к готовке, чтобы убрать частицы скорлупы и испорченные ядра. После чистки орехи мелко перетираем в мясорубке. Также перемалываем три зубчика чеснока и добавляем его к орехам, перемешиваем всё вместе до однородной ореховой смеси. Орехи будут выделять масло — его можно сцедить и позже добавить в уже готовое блюдо.

Ореховую смесь пока откладываем. Берем небольшую луковицу и нарезаем ее на мелкие кусочки. На нагретую сковороду льем немного масла и высыпаем туда же лук. Пассируем его до золотистого цвета. По готовности лук тоже добавляется к ореховой смеси. Всё снова перемешивается до однородности.

Рядом с чашей как раз стоит сцеженное масло грецких орехов Источник: Тома Минадзе / 59.RU Далее ореховая смесь отправляется в блендер. К ней добавляем сушеную кинзу, хмели-сунели, сушеный шафран и соль по вкусу. Добавляем примерно пол-литра воды и перемешиваем в блендере до однородной консистенции. Соус не должен получиться слишком жидким, но и слишком густым тоже — примерно как малопроцентные сливки. За этим, конечно, надо следить и большое количество воды сразу лучше не добавлять. Проще сделать соус менее густым, нежели менее жидким.

Проверяем, готова ли курица. Если да, достаем ее из духовки и даем немного остыть, но не до конца. Важно, чтобы птица оставалась теплой. К этому времени отстоится и наш соус.

Когда курица становится менее горячей, нарезаем ее на среднего размера куски и выкладываем в глубокую посуду, в которой она будет храниться, — металлическую чащу или кастрюлю, если чаши нет. Заливаем соусом. Пробуем на соль и добавляем ее, если необходимо. В качестве финальных штрихов добавляем половинку чайной ложки уксуса 8–9% и отложенное ранее масло орехов. Даем курице настояться и пропитаться соусом.

Курица должна получиться с такой золотистой корочкой Источник: Тома Минадзе / 59.RU Готовое блюдо выглядит так! Источник: Тома Минадзе / 59.RU