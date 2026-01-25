НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-18°C

Сейчас в Ярославле
Погода-18°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -23

0 м/c,

 762мм 84%
Подробнее
1 Пробки
USD 75,92
EUR 89,06
ПСБ: главные события года
Прогноз погоды в Ярославле
Бизнес на ИИ-фотосессиях
Зачем нужно окно между ванной и кухней
Ярославцы показали породистых котов
Сбил пешехода насмерть
Вакансии для сотрудников старше 50 лет
Еда Что приготовить Инструкция Как на застолье в имеретинской семье: быстрый рецепт курицы в грецких орехах

Как на застолье в имеретинской семье: быстрый рецепт курицы в грецких орехах

На всё уйдет примерно час времени

173
Сациви получается густым и ароматным | Источник: Тома Минадзе / 59.RUСациви получается густым и ароматным | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Сациви получается густым и ароматным

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Сациви — традиционное грузинское блюдо из домашней птицы (курицы или индейки) под соусом из грецких орехов. Родом сациви из западных регионов Грузии, его часто можно встретить на семейных праздниках и застольях. Отличительная черта соуса — большое количество измельченных грецких орехов с пряностями и специями. Само блюдо подается в холодном виде, отсюда и название: часть «циви» с грузинского переводится как «холодный».

Наши коллеги из издания 59.RU делятся семейным рецептом той самой закуски, которую часто можно встретить на грузинских застольях, особенно в имеретинских семьях. Чтобы его приготовить, вам будут нужны всего пара ингредиентов и примерно час времени.

Для приготовления вам понадобятся:

  • одна тушка цыпленка-бройлера;

  • 400 граммов грецких орехов;

  • три зубчика чеснока;

  • небольшая луковица;

  • вода;

  • сушеные кинза, шафран и хмели-сунели.

Курицу промываем, отчищаем, обмазываем солью, чесноком и специальными специями для курицы. Отправляем запекаться в предварительно разогретую до 180–185 градусов духовку. Тушка должна поджариться до румяной и хрустящей корочки, это занимает примерно час.

Перед тем как отправить курицу в духовку, обязательно обмазываем ее специями | Источник: Тома Минадзе / 59.RUПеред тем как отправить курицу в духовку, обязательно обмазываем ее специями | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Перед тем как отправить курицу в духовку, обязательно обмазываем ее специями

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Орехи тщательно очищаем | Источник: Тома Минадзе / 59.RUОрехи тщательно очищаем | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Орехи тщательно очищаем

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Орехи и чеснок перетираем в мясорубке | Источник: Тома Минадзе / 59.RUОрехи и чеснок перетираем в мясорубке | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Орехи и чеснок перетираем в мясорубке

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Пока курица запекается, приступаем к подготовке соуса. Орехи стоит сразу брать очищенные, но их всё равно лучше просмотреть, прежде чем приступать к готовке, чтобы убрать частицы скорлупы и испорченные ядра. После чистки орехи мелко перетираем в мясорубке. Также перемалываем три зубчика чеснока и добавляем его к орехам, перемешиваем всё вместе до однородной ореховой смеси. Орехи будут выделять масло — его можно сцедить и позже добавить в уже готовое блюдо.

Ореховую смесь пока откладываем. Берем небольшую луковицу и нарезаем ее на мелкие кусочки. На нагретую сковороду льем немного масла и высыпаем туда же лук. Пассируем его до золотистого цвета. По готовности лук тоже добавляется к ореховой смеси. Всё снова перемешивается до однородности.

Рядом с чашей как раз стоит сцеженное масло грецких орехов | Источник: Тома Минадзе / 59.RUРядом с чашей как раз стоит сцеженное масло грецких орехов | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Рядом с чашей как раз стоит сцеженное масло грецких орехов

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Далее ореховая смесь отправляется в блендер. К ней добавляем сушеную кинзу, хмели-сунели, сушеный шафран и соль по вкусу. Добавляем примерно пол-литра воды и перемешиваем в блендере до однородной консистенции. Соус не должен получиться слишком жидким, но и слишком густым тоже — примерно как малопроцентные сливки. За этим, конечно, надо следить и большое количество воды сразу лучше не добавлять. Проще сделать соус менее густым, нежели менее жидким.

Проверяем, готова ли курица. Если да, достаем ее из духовки и даем немного остыть, но не до конца. Важно, чтобы птица оставалась теплой. К этому времени отстоится и наш соус.

Когда курица становится менее горячей, нарезаем ее на среднего размера куски и выкладываем в глубокую посуду, в которой она будет храниться, — металлическую чащу или кастрюлю, если чаши нет. Заливаем соусом. Пробуем на соль и добавляем ее, если необходимо. В качестве финальных штрихов добавляем половинку чайной ложки уксуса 8–9% и отложенное ранее масло орехов. Даем курице настояться и пропитаться соусом.

Курица должна получиться с такой золотистой корочкой | Источник: Тома Минадзе / 59.RUКурица должна получиться с такой золотистой корочкой | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Курица должна получиться с такой золотистой корочкой

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Готовое блюдо выглядит так! | Источник: Тома Минадзе / 59.RUГотовое блюдо выглядит так! | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Готовое блюдо выглядит так!

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Подаем на стол в охлажденном виде с горячим лавашом, хачапури или кукурузной лепешкой мчади. Традиционно сациви едят руками, но, конечно, как кому удобно. Приятного аппетита!

ПО ТЕМЕ
Тома МинадзеТома Минадзе
Тома Минадзе
корреспондент
Грузинская кухня Рецепт Запеченая курица
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
Турист собрал пятёрку самых депрессивных городов России — почему оттуда хочется уехать
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Рекомендуем