Как приготовить пироги в духовке: 7 рецептов вкусной и сытной выпечки

Как заманчив аромат свежих пирогов. Только на первый взгляд кажется, что приготовить выпечку самостоятельно сложно. На самом деле на это понадобится совсем немного времени и сил. Подготовили для вас 7 простых рецептов вкусных и сытных пирогов в духовке.

Пирог с курицей и картошкой

Пирог с курицей и картошкой в духовке прекрасно подойдет для семейного ужина. Дополнить блюдо можно овощным салатом. Если не хотите делать тесто самостоятельно, можно обойтись готовым из магазина. Жарить картофель вовсе не обязательно, но так получится вкуснее.

Ингредиенты:

Тесто:

мука — 600 г;

масло сливочное — 200 г;

яйца — 3 шт.;

кефир — 200 мл;

сахар — 20 г;

сода — 5 г;

соль — по вкусу.

Для начинки:

куриное филе — 300 г;

картофель — 300 г;

лук репчатый — 80 г;

петрушка — 2 веточки;

масло растительное — 3 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Для смазывания:

яйца — 1 шт.

Приготовление:

Все ингредиенты для теста сложите в чашу блендера и взбейте. Выместите его до готовности руками. Сформируйте шар, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Картофель нарежьте соломкой, курицу — небольшими кусочками, лук — полукольцами или мелко. Картофель обжарьте на сковороде на растительном масле до полуготовности. Тесто разделите на две части. Одну раскатайте и выложите на смазанный маслом противень. Сверху равномерно разложите начинку: картофель, лук, курицу. Накройте вторым пластом раскатанного теста. Защипните края. Проткните тесто вилкой по всему периметру. Слегка взбейте яйцо. Смажьте им тесто сверху. Выпекайте пирог примерно 40 минут при температуре 180 °C.

Пирог с консервированной рыбой

Лучшей начинкой для этого пирога станет сайра или тунец в масле. Рецепт очень прост в приготовлении. При желании можете добавить в начинку готовый рис или вареные яйца. Тогда он получится более питательным.

Ингредиенты:

Тесто:

мука — 200–250 г;

масло сливочное — 100 г;

сметана — 3 ст. л.;

соль — по вкусу;

разрыхлитель — ½ ч. л.

Начинка:

консервированная рыба — 1 банка;

зеленый лук — 1 пучок.

Заливка:

яйца — 4 шт.;

сметана — 200–250 г;

мука — 1 ст. л.

Приготовление:

Растопите сливочное масло и смешайте его с просеянной мукой. Добавьте соль, сметану, разрыхлитель, перемешайте и замесите однородное тесто. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут. Для начинки разомните консервированную рыбу, добавьте мелко нарезанный зеленый лук и перемешайте. Тесто раскатайте и перенести его в смазанную маслом форму для выпечки или на противень, проколите вилкой в нескольких местах. Выложите начинку на тесто, равномерно разровняйте вилкой. Смешайте яйца со сметаной, добавьте муку и перемешайте. Вылейте заливку равномерно на начинку. Выпекайте пирог в духовке при температуре 180 °C 40 минут.

Закрытый пирог с капустой

Пирог с капустой получается легким и вкусным. Подавать его можно горячим и холодным. Можно добавить в начинку вареные яйца, они прекрасно сочетаются с овощами, или, например шампиньоны.

Ингредиенты:

Тесто:

слоеное дрожжевое тесто — 500 г.

Начинка:

лук репчатый — 1 шт.;

белокочанная капуста — 800 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Для смазывания:

желток — 1 шт.;

сливочное масло — 40 г.

Приготовление:

Лук нарежьте тонкими полукольцами, обжарьте на растительном масле в большой сковородке. Потом туда же добавьте нашинкованную капусту. Посолите и поперчите, тушите 10–15 минут. Круглую форму для запекания либо смажьте растительным маслом, либо застелите бумагой для выпечки. Распределите половину теста, в том числе по бортикам. Сверху распределите начинку из капусты. Оставшееся тесто раскатайте в лепешку, накройте пирог сверху и защипните края. Смажьте верх желтком, слегка взбитым с чайной ложкой питьевой воды. Выпекайте пирог 30 минут при температуре 180 °C. Достаньте из духовки и смажьте сливочным маслом. Накройте полотенцем и оставьте на 10 минут.

Открытый пирог с овощами и сыром

Это пирог чем-то напоминает пиццу. Можно либо использовать сыр твердых сортов, либо заменить его маскарпоне, который стоит положить сверху на пирог, когда он будет полностью готов. Воздушное дрожжевое тесто с хрустящей аппетитной корочкой прекрасно сочетается с сочными овощами и сыром.

Ингредиенты:

Тесто:

дрожжевое слоеное тесто — 500 г.

Начинка:

сыр — 100 г;

баклажан — 1 шт.;

перец болгарский — 1 шт.;

помидоры черри — 200 г;

рукола — 100 г;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Для смазывания:

яичный желток — 1 шт.;

сливки — 2 ст. л.

Приготовление:

Нарежьте баклажаны кольцами, перец — четвертинками. Сбрызните растительным маслом, посолите, выложите на противень и запекайте 15 минут в духовке. Застелите противень бумагой для выпечки. Выложите на него раскатанное тесто. Смажьте его взбитым со сливками и щепоткой соли желтком. Выложите сверху порезанные соломкой перец и баклажаны, половинки помидоров черри, сбрызните лимонным соком, посолите, поперчите. Отправьте в духовку на 15 минут. За пару минут до готовности посыпьте пирог сыром. Перед подачей украсьте руколой.

Пирог с вареными яйцами и зеленым луком

Простой и очень вкусный пирог обязательно понравится всей семье. Зеленый лук можно заменить на другую зелень, например, укроп или петрушку. Но именно с большим количеством лука он будет очень ароматным. Верх пирога можно посыпать светлым и темным кунжутом.

Ингредиенты:

Тесто:

слоеное тесто — 500 г.

Начинка:

яйца — 6 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

сливочное масло — 50 г;

соль, перец — по вкусу.

Для смазывания:

яйца — 1 шт.

Приготовление:

Вареные яйца нарежьте мелкими кубиками, лук нашинкуйте. Смешайте ингредиенты в миске. Посолите, поперчите. Тесто разделите на две части. Одну раскатайте и выложите на смазанный маслом противень. Равномерно разложите начинку. Сверху выложите кусочки сливочного масла. Накройте вторым пластом раскатанного теста. Защипните края. Проткните тесто вилкой по всему периметру. Слегка взбейте яйцо. Смажьте им тесто сверху. Выпекайте пирог примерно 40 минут при температуре 180 °C.

Пирог с мясным фаршем

Сытный, аппетитный и сочный пирог с начинкой из мясного фарша можно приготовить на праздник или обычный семейный ужин. Фарш подойдет любой — из свинины, говядины или смешанный. Начинка будет вкуснее, если добавить в нее овощи, например томаты. Для придания остринки подойдет зубчик чеснока.

Ингредиенты:

Тесто:

пшеничная мука — 300 г;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

сухие быстродействующие дрожжи — 1 ч. л.;

растительное масло — 30 мл;

вода — 150 мл.

Для начинки:

фарш — 300 г;

лук репчатый — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль, перец, специи — по вкусу.

Для смазывания:

яйцо — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.

Приготовление:

В большую миску всыпьте муку, соль и сахар, сухие дрожжи. Перемешайте. В центре сделайте углубление, вбейте туда яйцо и влейте растительное масло. Следом добавьте теплую кипяченую воду. Замесите крутое тесто. Накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на 1 час. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковородке с растительным маслом пару минут. Добавьте фарш, специи, посолите, поперчите. Тушите на медленном огне 10 минут. Поднявшееся тесто разделите на две части. Одну раскатайте и выложите на смазанный маслом противень. Равномерно разложите начинку. Накройте вторым пластом раскатанного теста. Защипните края. В центре пирога сделайте отверстие для выхода пара. Яйцо смешайте с молоком и смажьте тесто. Выпекайте пирог в духовке при температуре 180 °C около 35–40 минут.

Пирог со шпинатом, томатами и творогом

Этот пирог не только вкусный, но и красивый, поэтому он, безусловно, станет украшением стола. Шпинат можно взять любой — свежий или замороженный. Пирог можно подавать к бульону или супу.

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 400 г;

томатная паста — 40 г;

масло растительное — 90 мл;

соль — 0,5 ч. ложки.

Для начинки:

шпинат свежий — 150 г;

яйца — 2 шт.;

сыр — 150 г;

творог — 150 г;

помидоры черри — 100 г;

соус соевый — 10 мл;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Влейте в муку растительное масло и разведенную водой томатную пасту, посолите и замесите тесто. Оберните его пищевой пленкой и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. Листья шпината нашинкуйте, лук порежьте мелко, добавьте к шпинату сырые яйца, натертый сыр и творог. Влейте соевый соус, посолите, поперчите и перемешайте. Поднявшееся тесто разделите на две части. Одну раскатайте и выложите на смазанный маслом противень. Равномерно разложите начинку. Накройте вторым пластом раскатанного теста. Защипните края. По всему периметру пирога сделайте небольшие отверстия. Помидоры черри разрежьте пополам. Разложите их в получившиеся отверстия срезом вниз. Выпекайте пирог в духовке при температуре 180 °C 35–40 минут.