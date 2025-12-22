Хватит на все: как накрыть новогодний стол за 5 тысяч рублей — праздничное меню с расчетами (и еще останется на шампанское)

Меньше чем за пять тысяч рублей можно собрать праздничный стол из семи блюд Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Ну какой же Новый год — и без щедрого стола. Праздничное меню нередко влетает в копеечку, но вдруг можно сэкономить? Мы решили выяснить, можно ли собрать полноценный, но бюджетный праздничный стол, уложившись всего в 5 тысяч рублей. Подробнее — в материале Анастасии Хрипушиной для NGS.RU.

Во-первых, стоит заранее продумать меню для застолья. Пять тысяч рублей — не самая большая сумма, но ее будет достаточно для приготовления как минимум семи блюд. Мы решили, что на столе будут два салата, несколько гарниров и закуска. На горячее — два блюда из курицы и свинины. Итого: оливье, селедка под шубой, холодец, курица с сыром и ананасами и свиные ребрышки в перечном соусе.

Денег хватит и на горячее, и на традиционные закуски. Бюджет на игристое придется выделить отдельно Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Теперь переходим к списку продуктов: они часто повторяются в разных праздничных блюдах. Итак, оливье: вареная колбаса, картофель, морковь, маринованные огурцы и куриные яйца, а также зеленый горошек, петрушка и, разумеется, майонез.

Салат сельдь под шубой схож с оливье по составу — разве что вместо колбасы слабосоленая сельдь. Те же самые репчатый лук, картофель, морковь, свекла, яйцо и майонез.

Со списком продуктов определились — теперь время мониторить цены. Итак, полкило колбасы в супермаркете «Магнит» можно приобрести за 139,99 рубля. Примерно в 130 рублей обойдутся маринованные огурцы в банке объемом 900 мл.

Стоимость 400 г нарезанной сельди составит 259,99 рубля, а 700 мл майонеза — 169,99 рубля. Цены на овощи и яйца колеблются в районе 100 рублей. Итого — продукты на два салата обойдутся примерно в 1200 рублей, а майонеза и картошки хватит еще и на горячее, и на гарнир.

Многие продукты пользуются спросом у горожан, но некоторые придется поискать в разных магазинах Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

В качестве гарниров на бюджетном новогоднем столе будут выступать картофельное пюре со сливочным маслом и овощи гриль — их можно приготовить в духовке. В список войдут кабачок, пара помидоров, отварная кукуруза и сладкий перец, а в роли маринада выступят соевый соус с чесноком и медом.

Рецепт пюре не будет чем-то новым: картофель, молоко и сливочное масло. Подаем его с горячими блюдами, которые станут украшением новогоднего стола: куриным филе и свиными ребрышками.

Филе можно запечь с ананасом и моцареллой. Помимо собственно курицы с консервированными ананасами и сыром, понадобятся майонез, подсолнечное масло, а также бульон — его можно приготовить из того мяса, что есть в холодильнике.

Рецепт пряных ребрышек в перечном соусе — предлагаем воспользоваться вариантом от шеф-повара Константина Ивлева. Для приготовления требуются 2 кг свиных ребрышек, лук, чеснок, сливочное масло, кетчуп и несколько соусов: чили, соевый и вустерский. Многие продукты мы уже видели в предыдущих блюдах.

Не в каждом магазине, конечно, получится отыскать нужные ингредиенты. Два килограмма свиных ребрышек в «Магните» обойдутся в 999,98 рубля — это самая крупная покупка для новогоднего меню. За кило филе цыпленка-бройлера нужно заплатить почти 390 рублей. Остальные продукты стоят не так дорого, а что-то наверняка уже есть у вас на кухне.

Некоторые продукты в блюдах повторяются — это позволит сэкономить деньги и купить на них дополнительные угощения или напитки Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Считаем: общая стоимость продуктов для приготовления праздничных блюд достигает примерно 4200 рублей. К этой сумме добавляем еще 165 рублей для покупки 500 г холодца — заморачиваться с его приготовлением почему-то не хочется, а поставить на стол стоит. Итого — 4365 рублей. Получается, на оставшиеся деньги вполне можно прикупить бутылку шампанского. Вуаля — очень даже достойный стол готов.