«Я не белоручка»: как королева красоты победила в кулинарном шоу Ивлева

Шев Ивлев был строг с участниками и в кадре, и за кадром Источник: телеканал «Пятница!»

2025-й стал для жительницы Архангельска Милы Антоновой годом побед и перемен. Специалист по проектной деятельности по образованию, она сумела совместить звание «Миссис Архангельск», корону Северо-Запада и участие в федеральном кулинарном шоу «Полная посадка» (16+) с Константином Ивлевым — и везде вышла победительницей. В беседе с 29.RU Мила рассказала, что на самом деле происходит за кадром популярного проекта, насколько строг шеф Ивлев и как участие в шоу повлияло на ее обычную жизнь.

Победительница шоу «Полная посадка» рассказала о закулисье проекта Источник: Кристина Полевая / 29.RU

«Никаких звездных замашек»

39-летняя Мила Антонова — давняя поклонница кулинарных шоу с Константином Ивлевым. Она повторяет его блюда дома и особенно болеет за «наших» — участников из Архангельской области.

От увлечения кулинарными шоу до участия в них — буквально один шаг Источник: телеканал «Пятница!»

От подачи заявки до приглашения на съемки прошел всего месяц, говорит Мила. Вся семья одновременно и обрадовалась, и заволновалась.

— Спрашивали, не страшно ли ехать к такому мэтру, потому что уровень ресторанной и домашней готовки всё-таки отличается, — продолжает она.

Съемки проходили в мае в Москве. На шоу две команды должны были повторить пять блюд Ивлева. На проект приехали 12 претендентов на победу, на отборочном этапе двое выбыли.

— Мы были все на позитиве, разговорились еще до захода в студию. Оказалось, что все очень легкие в общении. И съемочная группа, и продюсеры, и гримеры потом говорили, что с нами легко и приятно работать: никаких скандалов, «звездных» замашек, хотя для многих это были первые съемки. Атмосфера была теплой, дружеской, работать было легко, и всё прошло на одном дыхании, — рассказывает Мила.

Мила попала в синюю команду Источник: телеканал «Пятница!»

Первый день был отборочным, на съемках осталось десять человек. Их шеф-повар разделил на две команды по своему усмотрению. Со слов Милы, участники не превратились в «два лагеря» — продолжали оставаться одной командой.

Ивлев заранее провел мастер-класс и показал секреты приготовления всех блюд. Рассказал, как правильно выбирать продукты, что зачастую важнее остальных нюансов. Атмосфера на проекте была, как на реальной кухне в ресторане.

Шеф Ивлев кулинарных секретов не скрывал Источник: телеканал «Пятница!»

Кухня не прощает ошибок

— Когда после отборочного тура нас попросили распределить, кто какое блюдо берет на себя, мы еще не знали, как именно будет строиться съемка. Очень боялись, что нас будут перекидывать с одного на другое. Поэтому заранее изучили техкарты всех блюд в команде — готовились к тому, что кого-то могут поставить на десерты, кого-то — на горячее и так далее, чтобы нигде не провалиться, — объясняет Мила Антонова.

Самое сложное, например, со стейками — поймать степень прожарки, продолжает наш кулинар. Чтобы понять уровень, выданным щупом, надо быть опытным поваром.

Мидии — сложный морепродукт Источник: телеканал «Пятница!»

С мидиями тоже много особенностей, о них команды предупредили накануне. Открытые заранее — это уже испорченный продукт, в блюдо их класть нельзя. Если мидии ненадолго приоткрываются и снова закрываются — значит, свежие, можно использовать. А еще их нужно тщательно чистить.

— За день до выпуска программы, когда делали заготовки, ребята, которые были закреплены за мидиями, четыре часа без остановки маленьким железным ножом и щеточкой чистили каждую мидию, чтобы она выглядела идеально, по ресторанным стандартам. Плюс к ним шло два вида соусов, там тоже много нюансов, — говорит королева красоты.

Хорошо знакомый всем салат «Цезарь» на площадке требовал полноценной кухни: участники готовили соус самостоятельно, добиваясь нужной консистенции и баланса вкуса, а курицу обрабатывали по ресторанной технологии — через вакуумирование, приготовление су-вид и последующую обжарку. По словам Милы, в каждом этапе было больше нюансов, чем можно было ожидать от «обычного» блюда.

Салат с креветками только выглядит просто Источник: телеканал «Пятница!»

Больше всего сложностей у нее возникло с десертом на основе ананаса. На шоу требовалось нарезать фрукт слайсером так, чтобы толщина пластин не превышала двух миллиметров. Это требовало почти машинной точности: малейшее излишнее давление делало срез толще, а недостаточное приводило к разрывам — такие тонкие куски буквально «ведет».

После маринования в соусе ананас становился еще более хрупким, и сборка десерта превращалась в тончайшую работу. Мила отмечает, что ее коллеги побаивались слайсера и старались не участвовать в финальной «укладке» — подготовив первый слой, они передавали остальное ей, потому что детали конструкции постоянно норовили порваться.

Сделать десерт — ювелирная работа, говорит Мила Источник: телеканал «Пятница!»

Этого в кадре почти не видно, но я укладывала ананас пинцетом, чтобы он не рвался. И еще нужно было заранее просчитать количество «листов» ананаса, чтобы их хватило: если бы много порвалось, пришлось бы всё делать заново, а это время и деньги. Мила Антонова участница шоу «Полная посадка» из Архангельска

С крошечной закуской амюз-бушем тоже возникли сложности, хотя в эфире это почти не показали. Ближе к концу съемочного дня заготовки внезапно закончились, а гости продолжали приходить. Чтобы не оставлять их без комплимента от кухни, северянке пришлось в спешке готовить новую партию. Она успела, и ситуация осталась незамеченной — в итоговый выпуск этот момент тоже почти не попал, хотя работы, по словам Милы, было проделано много.

Каждое блюдо требовало предельного внимания Источник: телеканал «Пятница!»

Холодный гаспачо команда готовила с нуля: очищали помидоры, протирали, выстраивали вкус.

Шеф оценил старания команды Милы. «Синие» заработали ресторану более 270 тысяч рублей и победили в шоу.

Главное — не проговориться

Чтобы уехать на съемки, Миле пришлось «поставить на паузу» привычную жизнь. Как она говорит, тут судьба была на ее стороне.

— Здесь мне повезло: у меня любящая семья, муж без вопросов взял на себя детей и хозяйство. Отпустил меня на три дня в Москву без оговорок. Без него это всё точно было бы не так спокойно, — рассуждает Мила.

Она говорит, что впервые за долгое время могла позволить себе не держать в голове десятки мелких дел. Не контролировать, кто из детей когда должен быть на тренировке, не думать об ужине, не подстраивать рабочую встречу под школьный график.

— Я уехала со спокойной душой. Вечерами просто переписывались: «Как дела? Как прошел день?» О съемках говорить было нельзя. Но даже эти короткие сообщения очень поддерживали.

Передача вышла в эфир только в октябре, и всё это время результат кухонных боев нужно было скрывать даже от самых близких. Мила признается: иногда это было просто мучительно:

— Самое сложное было — не проговориться мужу и сыновьям. Летом мы всей семьей ездили в Кострому к моему другу по шоу Ивану. Я его заранее предупредила: «Ваня, не вздумай что-то ляпнуть». А он говорит: «Но я же хочу повосхищаться, как всё классно получилось». Я ему: «Потом. Хочу увидеть их живые эмоции, когда выйдет выпуск». И он выдержал, — улыбается она.

Семья Милу безусловно поддержала Источник: семейный архив Милы Антоновой

Реакция семьи стоила всех месяцев молчания. Мила вспоминает, как муж с сыновьями смотрели эфир: переживали, обсуждали, восторгались. Для нее это была, пожалуй, самая искренняя награда.

Коллеги тоже отреагировали бурно. Многие узнали о ее участии уже из эфира: Мила никому не рассказывала, по условиям программы нельзя было делиться этой информацией.

— В день выхода я сама выпуск в онлайне не посмотрела — носилась с детьми по занятиям. Смотрели уже потом, в записи. А коллеги увидели всё вовремя и подходили, поздравляли. Некоторые, правда, по глазам было видно, до конца выпуск так и не досмотрели, — смеется Мила.

Многие друзья, кто еще не был у меня в гостях, после эфира открыли для себя, что я не просто умею готовить, а делаю это действительно хорошо — настолько, что это ценят на федеральном канале и сам шеф Ивлев. Мила Антонова участница шоу «Полная посадка» из Архангельска

Мила признается, что благодаря победе в конкурсе красоты ее начали узнавать, а после триумфа на шоу «Полная посадка» о ее профессиональных навыках узнала вся страна.

Телешоу подарило архангелогородке новых друзей Источник: телеканал «Пятница!»

— Проект, скорее, не научил чему-то принципиально новому, а дал уверенность в своих силах. Появилось ощущение, что всё по плечу, если есть команда. Очень важно действовать не только ради себя. Мы могли бы думать, как выглядим в кадре, как «сыграть на камеру». Но для нас важнее было общее дело. Когда в команде есть поддержка и каждый работает на общий результат, это бесценно, — считает Мила Антонова.

Всё съедается до крошки

В детстве в семье Милы Антоновой всегда было принято собираться за общим большим столом. Все большие праздники — дни рождения, Новый год — отмечали вместе. На дни рождения приходили друзья, друзья сестры, на взрослые — друзья родителей. Не было разделения: «взрослый праздник — дети сидят в своей комнате». Всегда были общие застолья и общение.

Папа учил Милу готовить мясо, показывал тонкости. Он же научил самостоятельно солить сало, готовить курицу.

— Помню, как мама с папой вместе учили меня делать цыпленка табака, хотя я была еще совсем маленькой девочкой. Самым неприятным тогда казалось чистить курицу и вынимать потроха, но теперь я спокойно это делаю и точно не могу назвать себя белоручкой, — смеется девушка.

Выпечке и десертам Милу научили мама и бабушка. Когда все готовились к большим застольям, бабушка фактически обучала всему процессу, как организовать стол целиком.

— Сейчас я понимаю, что именно она занималась моей «подготовкой к полной посадке». Она показывала, как оптимизировать работу на кухне: здесь варится бульон, в это время делаем одно, потом другое, тут подходит тесто на пироги, пока оно поднимается, — успеваем приготовить пюре или гарнир. Всё было продумано по шагам, и эта оптимизация процесса — во многом ее заслуга, — говорит Мила Антонова.

Со своими детьми Антоновы тоже начали готовить с самого раннего возраста. Как только парни подросли, Мила стала вовлекать их в кухню, покупать кулинарные книжки. Говорит, это было непросто: нужно было научиться не критиковать ребенка за то, что у него что-то не получается или он старается не слишком усердно.

— Мне важно было не превратить готовку в рутину и «обязанность», а вызвать естественный интерес. Старший довольно быстро втянулся, младший до сих пор постепенно входит в процесс. Ему больше нравится есть, чем готовить, но интерес есть у обоих. Старшему сейчас десять лет, и он спокойно может утром приготовить на всю семью омлет. Это уже стало нашей маленькой традицией: по выходным он готовит нам завтрак. Он умеет делать оладьи, блины, легкие закуски.

Старшему сыну Милы тоже нравится готовить. А младший предпочитает есть Источник: семейный архив Милы Антоновой

Мальчики теряются, когда Мила спрашивает их о любимых блюдах. Она готовит и горячее, и холодные закуски, и десерты, поэтому выделить что-то одно у них не получается.