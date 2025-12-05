Один шаг до диабета: врачи назвали 5 безобидных продуктов, которые лихо повышают сахар в крови

Понятно, что торты, пирожные и прочие десерты способны в два счета поднять уровень сахара в крови — они об этом как будто кричат одним своим видом. В то же время есть продукты, глядя на которые и не подумаешь, что они могут спровоцировать сахарные скачки, с каждым днем всё ближе подталкивая вас к диабету. Что это за продукты такие, нам рассказали врачи.
Сухофрукты
Если в свежих фруктах еще можно найти кое-что полезное, то в сухофруктах это «кое-что» беспощадно стремится к нулю. Потому что в них значительно меньше клетчатки и совсем нет воды, зато концентрированного сахара — хоть отбавляй. В результате гликемический индекс сухофруктов едва ли не зашкаливает, а калорийность достигает 300 ккал на 100 граммов.
Не сказать при этом, что сухофрукты совсем уж страшное зло. В них, к примеру, содержится пектин, который стабилизирует обмен веществ, снижает содержание холестерина, улучшает периферическое кровообращение и перистальтику кишечника. Несмотря на это, объедаться сухофруктами не стоит — врачи рекомендуют съедать не больше пары горсток кураги или чернослива в день.
Свекла
Гликемический индекс свеклы достаточно высокий — 65 единиц. На нее рекомендуют не налегать пациентам не только с сахарным диабетом, но и с другими заболеваниями.
— Не стоит увлекаться ни сырой, ни вареной свеклой при гастрите с повышенной кислотностью, — говорит диетолог Ирина Бородина. — Так как она способна еще больше повышать кислотность желудка. Также свекла содержит большое количество оксалата кальция, поэтому следует осторожно ее употреблять пациентам с мочекаменной болезнью.
Ирина Бородина — главный диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области, врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Кроме того, увлекаться свеклой не стоит при болезнях ЖКТ. Из-за слабительного эффекта, которым обладает свекла, она противопоказана людям с синдромом раздраженного кишечника и склонностью к диарее. Наконец, умеренность стоит проявлять при гипотонии — хроническом пониженном артериальном давлении. Слишком большая порция свеклы может стать причиной резкого снижения давления.
В то же время у свеклы есть немало положительных свойств. К примеру, она улучшает пищеварение, снижает уровень «плохого» холестерина в крови.
Кукурузная каша
Кукурузную кашу отличает большое количество глюкозы и гликемический индекс от 70 до 80 единиц. Так что большая любовь к ней может обернуться и лишним весом, и повышенным уровнем сахара в крови. В довесок, если вы начнете есть такую кашу каждый день, то достаточно быстро ощутите на себе все «прелести» усиленной перистальтики кишечника, вплоть до болезненных ощущений. По этой причине, кстати, от кукурузной каши рекомендуют отказаться пациентам с обострениями язвы или заболеваний двенадцатиперстной кишки.
С другой стороны, в кукурузной каше много витаминов, пищевых волокон и микроэлементов, которые помогают нам сохранять здоровье.
— Кукурузная каша помогает бороться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, улучшить метаболизм жиров в организме, ускоряет обменные процессы, благотворно влияет на состояние печени, — говорит Галина Барташевич. — Никотиновая кислота в ее составе понижает уровень холестерина. Кроме того, кукуруза помогает улучшить метаболизм жиров в организме, ускоряет обменные процессы, благотворно влияет на состояние печени.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Рис
Риса сейчас такое разнообразие, что можно выбрать крупу на любой вкус. И в каждой будут свои вредные и полезные свойства. А вся рисовая польза — в зерновой оболочке. Нешлифованные сорта, такие как бурый рис и басмати, диетологи рекомендуют тем, кто следит за своей фигурой. Такие же сорта способны улучшить сон, привести в порядок волосы и ногти, активизировать мозговую деятельность.
Но всё меняется, когда дело доходит до шлифованного белого риса. Здесь уже и гликемический индекс от 65 до 85 единиц на 100 граммов, и провокация сильных скачков сахара в крови.
Хлеб
Хлеб, как и рис, тоже бывает разный. В зависимости от муки, из которой его готовят. Так, гликемический индекс хлеба, приготовленного из муки мягких сортов пшеницы, может достигать 95 единиц, что выше даже, чем у жареных пирожков.
— Хлеб из пшеничной муки вреднее, чем из цельнозерновой, — говорит кандидат медицинских наук Светлана Горяйнова. — Особенно для диабетиков. Всё потому, что зерно, выращенное для переработки, шлифуется и при этом теряет практически всю пользу. Далее муку дополнительно выбеливают и обогащают искусственно. Так что готовый продукт из муки высшего сорта пользы практически не несет.
Светлана Горяйнова — врач-терапевт, нутрициолог, к. м. н., главный врач клиники иммунной диетологии «Иммунохелс».
Если часто есть белый хлеб из муки высшего сорта, можно довольно быстро повысить уровень сахара в крови. Он также приведет к накоплению жира в печени и набору веса и легко спровоцирует гиперинсулинемию, которая без должной терапии легко может перерасти в диабет. Симптомы гиперинсулинемии: постоянное желание сладкого, острое чувство голода, снижение концентрации внимания, увеличение веса, повышенная тревожность, панические состояния, хроническая усталость.
