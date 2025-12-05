Один шаг до диабета: врачи назвали 5 безобидных продуктов, которые лихо повышают сахар в крови

Если в свежих фруктах еще можно найти кое-что полезное, то в сухофруктах это «кое-что» беспощадно стремится к нулю. Потому что в них значительно меньше клетчатки и совсем нет воды, зато концентрированного сахара — хоть отбавляй. В результате гликемический индекс сухофруктов едва ли не зашкаливает, а калорийность достигает 300 ккал на 100 граммов.

Не сказать при этом, что сухофрукты совсем уж страшное зло. В них, к примеру, содержится пектин, который стабилизирует обмен веществ, снижает содержание холестерина, улучшает периферическое кровообращение и перистальтику кишечника. Несмотря на это, объедаться сухофруктами не стоит — врачи рекомендуют съедать не больше пары горсток кураги или чернослива в день.