Заготовки из тыквы на зиму: 6 простых рецептов вкусных блюд

Осень — время тыквы. Множество ее сортов вы найдете в любом супермаркете Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Лучшее, что вы еще успеете сделать этой осенью, — заготовить на зиму тыкву. Овощ разных сортов продается во многих супермаркетах. Из тыквы получаются вкусные салаты и икра, соусы и десерты. Ниже представляем 6 рецептов заготовок. Справиться с ними легко, да и займет процесс совсем немного времени.

Тыквенная икра

Нежная, тающая во рту тыквенная икра — прекрасная альтернатива кабачковой. Она получается ароматной и полезной, укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. Морковь, болгарский перец и помидоры дополняют тыкву разными вкусами. Хранится икра долго — 6–8 месяцев, поэтому можно закатать сразу побольше баночек. Тыквенная икра прекрасно подходит к картофелю, мясу и птице, а можно просто намазать ее на хлеб или гренку.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Ингредиенты:

тыква — 1,5 кг;

лук репчатый — 3–4 шт.;

помидоры — 3–4 шт.;

чеснок — 4–5 зубчиков;.

болгарский перец — 1–2 шт.;

морковь — 3–4 шт.;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Тыкву и болгарский перец нарежьте соломкой, лук — полукольцами, помидоры — кубиками. Чеснок мелко порубите, морковь натрите на терке. В глубокой сковородке с растительным маслом обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета. Добавьте болгарский перец и морковь, пассируйте 10–15 минут. Добавьте в сковородку тыкву, посолите, поперчите и тушите на слабом огне под крышкой примерно 20–30 минут. Добавьте к овощам помидоры и оставьте еще на 10 минут. Готовую игру переложите в стерилизованные банки и закатайте.

Салат из тыквы

Этот витаминный салат подойдет для будничного ужина или для праздничного стола. Овощи тушатся в собственном соку и получаются очень ароматными и мягкими. Можно добавить пару ложек томатной пасты, она даст насыщенный цвет и добавит пикантную кислинку.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Ингредиенты:

тыква — 800 г;

лук репчатый — 2–3 шт.;

болгарский перец — 3 шт.;

помидоры — 2 шт.;

морковь — 1–2 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

яблочный уксус — 40 мл;

чеснок — 3–4 зубчика;

растительное масло — для жарки;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

В глубокой сковородке на растительном масле обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь. Добавьте к овощам нарезанные кубиками помидоры и болгарский перец. Тушите, помешивая, 10–15 минут. Добавьте в овощную смесь сахар, соль, черный молотый перец и перемешайте. Оставьте еще на 5 минут. Выложите в сковородку с овощами нарезанную кубиками тыкву. Тушите под крышкой 10 минут. В конце добавьте пропущенный через пресс чеснок и яблочный уксус, перемещайте и уберите с огня. Готовый салат разложите в стерилизованные банки и закатайте.

Пряный соус из тыквы и яблок

Из тыквы и яблок можно приготовить отличный соус к мясу на зиму — легкий и пряный. Он будет одновременно сладким, кислым и острым. Но при желании можно перчик чили убрать. Соус лучше подавать к мясу, рыбе и птице или даже к спагетти.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Ингредиенты:

тыква — 1 кг;

яблоки кислые — 3–4 шт.;

лук репчатый — 3 шт.;

сахар — 100 г;

лимон (цедра) — 1 шт.;

острый перец — 1–2 стручка;

кориандр молотый — 1 ч. л.;

имбирь молотый — 1 ч. л.;

корица (порошок) — 0,5 ч. л.;

растительное масло — для жарки:

соль — по вкусу.

Приготовление:

Тыкву и яблоки нарежьте кубиками, сложите в кастрюлю, добавьте сахар и цедру лимона. Дайте постоять пару часов. В сковородке на разогретом растительном масле обжарьте мелко нарезанный лук. Кастрюлю с тыквой и яблоками поставьте на огонь, добавьте туда лук и мелко нарезанный острый перец. Тушите на медленном огне 30 минут. В конце добавьте все специи и соль, перемешайте. Полученную смесь взбейте в блендере, затем переложите снова в кастрюлю, варите еще 10 минут и закатайте в банки.

Квашеная тыква

Тыкву, как и другие овощи, тоже можно квасить. Получается очень вкусная закуска. По желанию во время приготовления можно добавить листья хрена, дуба, вишни или смородины, зонтики укропа. Они придадут закуске особый аромат. Квашеная тыква, приготовленная правильно, по вкусу будет похожа на хрустящие малосольные огурцы. Она подойдет к отварному картофелю или рису.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Ингредиенты:

тыква — 600 г;

вода — 1 литр;

соль — 20 г;

чеснок — 3 зубчика.

Приготовление:

Нарежьте тыкву крупными кубиками. Выложите в банку, добавьте очищенные зубчики чеснока. Разведите в воде комнатной температуры соль для рассола. Влейте его в банку. Оставьте на 3–4 дня. Если тыква будет всплывать, сверху поставьте груз. Каждый день деревянной палочкой выпускайте воздух из банки. Закройте банку плотной крышкой и уберите в холодильник.

Тыквенное пюре со сгущенкой

А теперь время десертов. Ароматное тыквенное пюре со сгущенкой имеет нежную консистенцию и приятный вкус. Готовится оно очень просто. Кстати, лимонный сок можно заменить лимонной кислотой. Тыквенное пюре можно использовать как начинку для пирожков и пирогов или как топинг к блинчикам или оладушкам.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Ингредиенты:

тыква — 500 г;

молоко сгущенное — 200 мл;

сок лимонный — 1 ч. л.;

вода — 200 мл.

Приготовление:

Тыкву нарежьте кубиками среднего размера, отправьте в кастрюлю, залейте водой и тушите 15–20 минут. Слейте воду и пробейте в блендере. Переложите тыквенное пюре обратно в кастрюлю, влейте сгущенное молоко, перемешайте. Добавьте лимонный сок. Томите на медленном огне 5 минут. Переложите тыквенное пюре в стерилизованные банки, закатайте.

Повидло из тыквы

Повидло из тыквы — вкусная и яркая заготовка на зиму. Так же как в предыдущем рецепте, лимонную кислоту можно заменить соком лимона или апельсина. Повидло подойдет в качестве начинки для пирожков, круассанов, рогаликов. Да и просто попить чаю с повидлом холодным осенним вечером будет приятно.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Ингредиенты:

тыква — 800 г;

сахар — 500 г;

лимонная кислота — 1 ч. л. (без горки);

вода — 50 мл.

Приготовление:

Тыкву нарежьте средними кубиками. Выложите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения на медленном огне. Всыпьте сахар и лимонную кислоту, тушите еще 15–20 минут. Выложите тыкву в блендер и взбейте до состояния пюре. Переложите тыкву снова в кастрюлю и томите еще 20 минут до необходимой густоты. Переложите повидло в стерилизованные банки, закатайте.