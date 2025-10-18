Кому опасно есть холодец — врач объяснила пользу и вред популярного блюда

Холодец помогает повысить подвижность суставов, улучшает работу опорно-двигательной системы Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Холодец — для кого-то символ застолья и уютных семейных вечеров. Но есть у него и неоднозначные свойства. Эксперт объяснил, поможет ли блюдо укрепить связки, для кого оно полезно, а кому стоит ограничить употребление холодца.

Польза холодца

Медицинский эксперт Олеся Ступак рассказывает, что холодец богат витаминами группы В, микроэлементами (железо, магний, калий, лизин, глицин, фосфор, натрий, кобальт) и коллагеном, которые очень нужны организму. Блюдо способствует улучшению состояния суставов, укреплению связок, хрящей и всей костной системы организма.

«Его употребление помогает повысить подвижность суставов, улучшает работу опорно-двигательной системы, делает хрящи и связки прочнее и снижает риск повреждений. По этой причине холодец часто входит в рацион спортсменов в периоды интенсивных физических нагрузок. Часто его рекомендуют при восстановлении после переломов и людям с ослабленным иммунитетом», — отмечает Олеся Ступак.

Высокое содержание коллагена способствует обновлению и заживлению эпидермиса Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Врач объясняет, что укреплять иммунитет и быстрее оправиться после перенесенных заболеваний позволяет такое вещество, как ретинол, содержащееся в блюде. Витамины группы В стимулируют работу головного мозга, витамин В12 способствует образованию эритроцитов и укрепляет нервную систему.

«Высокое содержание коллагена способствует обновлению и заживлению эпидермиса, поэтому есть холодец рекомендуется людям с проблемной кожей. Также это блюдо благодаря наличию аминокислот, влияющих на выработку серотонина — гормона счастья — может улучшать настроение и качество сна», — уточняет врач.

Несмотря на полезные свойства холодца, важно соблюдать меру при его употреблении в пищу, лучше включать в рацион периодически и в сочетании с легкими овощными салатами. Закуску рекомендуют есть не чаще одного раза в неделю. Порция не должна превышать 150 граммов за один прием пищи.

Кому стоит быть осторожнее

Избегать употребление холодца рекомендуется людям с высоким уровнем холестерина и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, пациентам с гастритами, язвами, холециститом, панкреатитом, а также склонным к полноте, гипертоникам и тем, у кого есть подагра, мочекаменная болезнь, диабет второго типа.

«При заболеваниях сердца и сосудов холодец нежелателен — прежде всего из-за своей жирности, при расстройствах желудочно-кишечного тракта — из-за способности раздражать слизистую оболочку желудка. Холодец содержит пурины, которые влияют на уровень мочевой кислоты в крови и тем самым провоцируют приступы подагры и образование камней в почках», — говорит Олеся Ступак.

Пациентам с сахарным диабетом следует строго дозировать любые животные жиры, поскольку они оказывают негативное воздействие на сосуды и общее самочувствие пациента.

Большое количество соли в блюде может привести к повышению артериального давления, это опасно для гипертоников. Людям с лишним весом ограничить потребление холодца необходимо из-за его высокой калорийности.

Провоцирует ли холодец аллергию?

Аллергия может возникнуть не столько на сам продукт, сколько на ингредиенты, входящие в его состав. Холодец традиционно готовят из мяса птицы, свинины, говядины, субпродуктов и специй. Если у человека есть пищевая аллергия на свиной белок, говядину или курицу, то организм может отреагировать.

Часто в это блюдо добавляют чеснок, лук, лавровый лист, перец и другие приправы. У некоторых людей имеется повышенная чувствительность к таким компонентам. Другие чувствительны к глютаминам — аминокислоте, которая активно выделяется при термической обработке мяса. Потребление холодца может вызвать у них нежелательные реакции: зуд, тошноту, головокружение, реже крапивницу.

«Также холодец, как продукт длительного приготовления, содержит в себе много гистамина. Его высокая концентрация может вызывать симптомы, схожие с классической аллергией — кожная сыпь, головная боль, желудочно-кишечные расстройства», — резюмирует врач.

Важна ли готовка

Приготовление холодца действительно требует соблюдения определенных правил, иначе продукт может представлять угрозу для здоровья, предупреждает Олеся Ступак.

В частности, жидкость, которая остается после варки большого количества костей или жирных видов мяса, нельзя использовать в качестве бульона — из-за высокого содержания в нем плохого холестерина.

Потребление такого бульона может негативно отразиться на состоянии кровеносной системы и сердца, к тому же блюдо получится чрезмерно калорийным и будет способствовать быстрому набору лишнего веса.