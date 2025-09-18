НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

южн.

 753мм 40%
Подробнее
5 Пробки
USD 83,00
EUR 98,30
Умер бодибилдер из Ярославля
Награда от Путина
Как изменился рынок труда
Ярославский бренд покорил Россию
Чем сейчас болеют
Ярославна на «Мисс Россия — 2025»
Заявления губернатора
Пожар в промзоне. Видео
Нашли целебный гриб
Почему продают Центральный рынок
Еда В России яблочный бум — а что с ними делать? Шеф-повар поделился рецептами необычных заготовок

В России яблочный бум — а что с ними делать? Шеф-повар поделился рецептами необычных заготовок

После этого вы перестанете раздавать их соседям!

161
Сергей Юрин рассказал, как приготовить из яблок вкусные и необычные заготовки | Источник: Екатерина Вохмянина, Загородный «Эко-отель „Еремичи“» / Vk.comСергей Юрин рассказал, как приготовить из яблок вкусные и необычные заготовки | Источник: Екатерина Вохмянина, Загородный «Эко-отель „Еремичи“» / Vk.com

Сергей Юрин рассказал, как приготовить из яблок вкусные и необычные заготовки

Источник:

Екатерина Вохмянина, Загородный «Эко-отель „Еремичи“» / Vk.com

В этом году особенно удался урожай яблок. Наверняка и вам друзья приносят корзинки с ними. Чтобы дары природы не пропали, наши коллеги из 59.RU спросили у шеф-повара пермского ресторана «Амбар» и экоотеля «Ерёмичи» Сергея Юрина рецепты необычных заготовок из яблок. Делимся с вами.

Как рассказал Сергей Юрин, основных принципов заготовки яблок не так много. Это может быть ферментация, то есть маринование в сладком либо сладко-соленом рассоле с добавлением ингредиентов. Либо это консервация с сахаром — так делают повидло, мармелад, варенье. Могут быть заготовки, в которые яблоки добавляют в качестве дополнительных ингредиентов. Например, в аджику. Также эти фрукты активно сушат и в таком виде хранят зимой. Сергей предложил несколько необычных рецептов.

  1. Яблочный сыр
  2. Моченые яблоки с брусникой
  3. Яблочная пастила
  4. Яблочный чатни
1

Яблочный сыр

Этот рецепт родом из Прибалтики. Его технология напоминает производство сыра, да и по вкусу получается похожий продукт.

Для приготовления нам понадобятся: яблоки, сахар или мед в пропорции 1:1 к яблокам, по желанию орехи и изюм.

Берем яблоки — сколько душе угодно — чистим их от кожуры и сердцевины с косточками, нарезаем кусочками и варим. Если готовим с сахаром, то варим сразу с ним; если с медом, варим одни яблоки и мед добавляем в немного остывшую массу. У плиты нужно будет постоять около пары часов, пока из яблок не выпарится влага и масса не превратится в густое повидло.

— В эту массу можно ввести орехи, цукаты или изюм, кому как нравится. Затем всё это выкладываем в форму для сыра, застеленную марлей. Лучше взять форму для адыгейского сыра. Сверху нужно будет положить тарелку или крышку и поставить гнет. Но несильно большой гнет, чтобы всё не выдавило, — пояснил 59.RU Сергей.

Всю эту конструкцию ставим в холодильник на два-три дня. Затем достаем эту уже подсушенную массу из марли, кладем в мешочек для сыра и подвешиваем в холодильнике на месяц-полтора.

— В это время яблоки будут вялиться и вызревать. В итоге получится реальная головка сыра. По текстуре он будет похож не на молодой, а на полутвердый сыр, например голландский. Его также можно будет просто нарезать и на завтрак есть с маслом и хлебом, — делится Сергей.

2

Моченые яблоки с брусникой

Для рассола из расчета на 10 литров воды нам понадобятся: 300 грамм меда, 150 грамм соли и солод либо ржаная мука — 100 грамм. Еще понадобятся в небольшом количестве листья смородины или вишни и ягоды брусники — примерно килограмм. Яблок берем, сколько есть, и под их объем рассчитываем количество рассола.

— Для таких рецептов лучше использовать маленькие кислые яблоки сорта а-ля антоновка. Потому что если брать сладкие яблоки, то они быстро превратятся в пюре. Разница получается колоссальная, — уточняет Сергей Юрин.

Берем большую эмалированную кастрюлю и начинаем варить рассол. Соединяем воду и соль, кипятим в течение 5 минут, чтобы убились все микробы, и даем немного остыть.

— После этого добавляем мед: в горячую воду его добавлять нельзя, так как все его полезные свойства убьются. Также добавляем солод или ржаную муку, — продолжает Сергей Юрин.

Прочие ингредиенты моем. Берем подготовленные, помытые банки, лучше трехлитровые, чтобы было удобнее в них складывать яблоки. Вниз кладем листья смородины и вишни, затем слой яблок, немного ягод, затем снова листья, яблоки, ягоды — и так до конца банки.

— Всё это мы заливаем рассолом. И нам не нужно будет это сразу упаковывать — надо будет накрыть тряпочкой или полотенцем. Два-три дня нужно будет подождать, чтобы ферменты начали работать. В это время поднимется пена, рассол начнет впитываться в яблоки — его надо будет еще добавить, чтобы яблоки покрывало полностью. Когда пена уйдет, банки можно будет запечатывать и убирать в холодное место. И месяца через полтора их можно будет употреблять. Чем дольше они стоят, тем интереснее получаются, — объяснил Сергей Юрин.

3

Яблочная пастила

На 1200 грамм яблочного пюре без жидкости нам понадобятся 650 грамм сахара, 3–4 яйца и сахарная пудра — 50 грамм.

Берем яблоки, вырезаем сердцевину с косточками и складываем яблоки на противень с пергаментной бумагой. Сверху надо будет также прикрыть пергаментной бумагой и накрыть фольгой — в ней надо будет сделать небольшую дырочку для выхода пара. Запекать нужно будет в течение часа-полутора в зависимости от плиты. Масса должна будет превратиться в пюре, размягчится кожура. Затем пюре нужно будет откинуть на сито, чтобы с него стекала вода и масса остывала.

— Берем яйца, отделяем желтки от белков. Взбиваем белки отдельно, а желтки добавляем в яблочную массу вместе с сахаром. Взбиваем эту массу до воздушного состояния миксером или венчиком. Затем вводим в нее белки и снова взбиваем, — объясняет Сергей Юрин.

Затем массу надо будет вылить в форму, застеленную пергаментной бумагой, и поставить в духовой шкаф при температуре 60−70 градусов на 10−12 часов. Затем, когда масса подсохнет, ее надо будет выложить из формы и нарезать квадратиками или прямоугольничками и слегка обвалять в сахарной пудре. Всё это складывается в баночки и может долго храниться.

4

Яблочный чатни

Это необычный соус чатни | Источник: Екатерина Вохмянина / 59.RU Это необычный соус чатни | Источник: Екатерина Вохмянина / 59.RU

Это необычный соус чатни

Источник:

Екатерина Вохмянина / 59.RU

Это рецепт соуса из Индии. Он отлично подойдет как к мясу, так и к вегетарианской еде.

Нам понадобится 2 килограмма кислых яблок, 500 грамм лука, 120–200 грамм изюма, 120–130 грамм тростникового сахара, 200 грамм яблочного уксуса, 2 зубчика чеснока, корень имбиря — примерно 30 грамм, примерно по 5 грамм приправ карри, семян горчицы, душистого перца. По вкусу немного бадьяна, гвоздики.

Обжариваем лук. Нарезаем кубиками яблоки, очищенные от кожуры и сердцевины, и добавляем сахар и уксус. Уксус нужно будет выпарить.

— За счет сочетания уксуса и сахара выровняется вкус. Сначала будет пахнуть очень кислым, а потом вкус станет яркий, красивый. В идеале лучше использовать не обычный уксус, а, например, яблочный или винный, — пояснил Сергей Юрин.

Всё это вместе будет томиться на сковородке и выделять сок. Нужно томить до консистенции соуса. В конце приготовления нужно будет добавить изюм, чтобы он остался вяленым и не набух.

— Также в конце добавляем специи. Сначала их целиком выкладываем на сковородку, прогреваем. Затем толчем их в ступке. Можно взять и из пакетиков, но лучше так — это один из секретов приготовления. Когда ты нагреваешь специи, они начинают очень сильно отдавать свою ароматику, — поделился шеф-повар.

Почитайте, что можно приготовить из подберезовиков, и семь классных рецептов, с которыми легко справиться.

ПО ТЕМЕ
Юлия РожковаЮлия Рожкова
Юлия Рожкова
корреспондент
Заготовки Яблоко
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление