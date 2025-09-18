В России яблочный бум — а что с ними делать? Шеф-повар поделился рецептами необычных заготовок

Этот рецепт родом из Прибалтики. Его технология напоминает производство сыра, да и по вкусу получается похожий продукт.

Для приготовления нам понадобятся: яблоки, сахар или мед в пропорции 1:1 к яблокам, по желанию орехи и изюм.

Берем яблоки — сколько душе угодно — чистим их от кожуры и сердцевины с косточками, нарезаем кусочками и варим. Если готовим с сахаром, то варим сразу с ним; если с медом, варим одни яблоки и мед добавляем в немного остывшую массу. У плиты нужно будет постоять около пары часов, пока из яблок не выпарится влага и масса не превратится в густое повидло.

— В эту массу можно ввести орехи, цукаты или изюм, кому как нравится. Затем всё это выкладываем в форму для сыра, застеленную марлей. Лучше взять форму для адыгейского сыра. Сверху нужно будет положить тарелку или крышку и поставить гнет. Но несильно большой гнет, чтобы всё не выдавило, — пояснил 59.RU Сергей.

Всю эту конструкцию ставим в холодильник на два-три дня. Затем достаем эту уже подсушенную массу из марли, кладем в мешочек для сыра и подвешиваем в холодильнике на месяц-полтора.

— В это время яблоки будут вялиться и вызревать. В итоге получится реальная головка сыра. По текстуре он будет похож не на молодой, а на полутвердый сыр, например голландский. Его также можно будет просто нарезать и на завтрак есть с маслом и хлебом, — делится Сергей.