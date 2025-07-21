Что приготовить из крыжовника на зиму: 6 рецептов простых и вкусных заготовок

С виду в крыжовнике ничего особенного. Но вы только посмотрите, что из него можно сделать! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Крыжовник с его кислинкой приходится по вкусу не каждому. Но стоит добавить ему в компанию другие ягоды (а то и фрукты), и вы не поверите, какими умопомрачительными могут быть заготовки на зиму из крыжовника. Чтобы вы могли убедиться в этом, мы принесли вам 6 впечатляющих рецептов: домашнего варенья, необычного компота, пикантного соуса, который придаст новое звучание мясным блюдам.

Прежде чем приступить к делу, подготовьте банки для закрутки. Есть несколько способов. Например, их можно уложить в большую кастрюлю с теплой водой и довести до кипения. Или установить горлышком вниз на решетку духовки, выставить температуру на 150 градусов и оставить там на 15–20 минут.

Варенье из крыжовника со смородиной

Варенье из крыжовника со смородиной — отличный вариант для заготовки на зиму. Ягоды можно варить целиком или предварительно измельчить в мясорубке или блендере. Варенье получается с характерной для крыжовника и смородины кислинкой. Подходит для сладких блинчиков, сырников или тостов.

Ингредиенты:

крыжовник — 1 кг;

смородина черная — 1 кг;

сахар — 1,5 кг;

вода — 100 мл.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Приготовление:

Положите крыжовник в кастрюлю, засыпьте половиной сахара, добавьте 100 мл воды. На среднем огне дождитесь, когда сахар растает и смесь закипит. Добавьте оставшийся сахар и перемешайте. Когда смесь снова закипит и сахар растворится, всыпьте в кастрюлю черную смородину. Перемешайте и снимите с огня. Дайте ягодам в сиропе остыть. Затем снова поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Варите пару минут и снова дайте варенью отдохнуть полностью. Повторите процедуру еще раз. Разлейте горячее варенье по банкам, закрутите и отправьте в холодное место.

Варенье из крыжовника с имбирем

Любителям пикантных и пряных вкусов советуем попробовать необычную заготовку из крыжовника с имбирем. Она наполнена витаминами, которые поддержат организм в холодное время года.

Ингредиенты:

крыжовник — 1 кг;

свежий имбирь — 50 г;

сахар — 1 кг;

лимон — половина;

вода — 150–200 мл.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Приготовление:

Засыпьте ягоды в кастрюлю, добавьте воду, лимонный сок и порезанный крупно имбирь. Доведите смесь до кипения и, помешивая, варите еще 20 минут на медленном огне. Снимите с плиты, всыпьте сахар и перемешайте. Пусть варенье немного постоит. Вновь доведите его до кипения и, помешивая, готовьте на слабом огне еще 10 минут. Достаньте имбирь, он больше не нужен. Разлейте варенье по стерилизованным банкам, закатайте крышками, переверните, укутайте и остудите. Уберите в прохладное место.

Варенье из крыжовника с медом

Благодаря высокому содержанию витамина С варенье из крыжовника помогает зимой защитить организм от простудных заболеваний. А в сочетании с медом заготовка становится полезной вдвойне. К тому же на ее приготовление понадобится совсем немного времени.

Ингредиенты:

крыжовник — 1 кг;

сахар — 1 кг;

мед — 200 г.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Приготовление:

Крыжовник засыпьте сахаром и размягчите до равномерной консистенции. Смесь варите на небольшом огне до того момента, пока она не загустеет. Когда варенье уже практически готово, добавьте мед и тщательно перемешайте. Можно добавить гвоздику и корицу. Разложите варенье по банкам, закатайте и уберите в холодное место.

Соус к мясу из крыжовника

Крыжовник — отличная основа для ароматного соуса к мясу. Его готовят из очень спелых ягод. Желательно брать красный сорт. Заготовка тоже поможет поддержать иммунитет зимой, ведь в его составе кроме ягод есть еще и чеснок.

Ингредиенты:

крыжовник — 1 кг;

чеснок — 2 крупные головки;

сахар — 100 г;

уксус столовый — 1 ложка;

кориандр молотый — пол-ложки;

соль, черный молотый перец;

зелень — петрушка и базилик.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Приготовление:

Измельчите крыжовник и чеснок в мясорубке или блендере. Приготовленную массу переложите в кастрюлю, добавьте специи, сахар и соль. Доведите соус до кипения и варите 5 минут. Снимите соус с огня, добавьте зелень. Разложите по баночкам, закатайте. Остудите при комнатной температуре. Храните как обычные консервы в течение 1 года.

Мохито из зеленого крыжовника

Если надоели классические компоты, которые закатывали еще наши бабушки, приготовьте мохито из зеленого крыжовника. Напиток и жажду утолит, и организм подпитает витаминами. С известным коктейлем его роднит присутствие в рецепте мяты.

Ингредиенты:

крыжовник зеленый — 1 кг;

сахар — 600 г;

мята, мелисса — 2–3 пучка.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Приготовление:

Засыпьте в банки крыжовник наполовину. Добавьте сахар, мяту и мелиссу. Залейте кипятком доверху и дайте настояться 30 минут. Слейте сироп в кастрюлю, доведите до кипения и потомите 2–3 минуты. Затем залейте обратно в банки. Закатайте крышками, переверните и укутайте до полного остывания. Храните в прохладном месте.

Желе с крыжовником и цитрусовыми

Крыжовник — ягода простая без ярко выраженного вкуса, поэтому отлично сочетается, например, с цитрусовыми — лимонами и апельсинами. Из такого набора можно приготовить отличное желе на зиму. И красиво, и вкусно, и полезно!

Ингредиенты:

крыжовник — 1 кг;

лимон — 1 шт.;

апельсин — 1 шт.;

сахар — 2,5 кг.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Приготовление: