Тархун есть у нас дома: простой рецепт популярного грузинского лимонада — справятся даже новички

Лимонад «Тархун», приготовленный своими руками, будет особенным Источник: Валерия Еленина / E1.RU

Лето в России обычно короткое, но яркое. И хотя холодно бывает чаще, чем тепло, впереди еще июль и август, а значит, и жаркие дни. В такую погоду отлично помогают справляться с жаждой безалкогольные прохладительные напитки. Один из популярных — тархун. И за ним не обязательно бежать в магазин. Вкусный и освежающий лимонад можно приготовить в домашних условиях. NGS.RU рассказывает, как это сделать.

Рецепт вкусного домашнего тархуна прост Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

Вам понадобятся: зелень тархуна (эстрагона) — 50–70 г (1 пучок), вода — 1 л, лимон — 1 штука, газированная вода для разбавления — по вкусу, лед.

Зелень тархуна (листья и молодые стебли) следует вымыть, а затем крупно нарезать, поместить в чашу блендера и измельчить содержимое. С лимона снять цедру, из большей части выжать сок — его должно получиться около четырех столовых ложек или чуть больше. Добавить сок лимона в миску к зелени.

Тем временем довести до кипения примерно пол-литра воды, всыпать туда сахар и довести до полного его растворения. Добавить в жидкость смесь из эстрагона с лимоном, повторно довести до кипения, закрыть крышкой и выключить огонь. Смесь остудить при комнатной температуре и поставить в холодильник на несколько часов, для того чтобы напиток настоялся, можно оставить на ночь. После этого нужно процедить содержимое кастрюли через сито. Эстрагон можно выкинуть, он больше не понадобится.

Напиток в результате получается концентрированным, поэтому его нужно разбавлять. Это можно сделать как газированной водой, так и простой — в зависимости от вкусовых предпочтений и желания.

Пить тархун лучше охлажденным, поэтому можно добавить несколько кубиков льда. Сверху напиток можно украсить долькой лимона — освежающий домашний тархун готов.