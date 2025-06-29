НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

южн.

 740мм 56%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,47
EUR 92,28
Театральный фестиваль в Ярославле
Священник разбился в ДТП
Телезвезда с редкой болезнью
Как провести лето в Ярославле
Бюджетное украшение дачи
Афиша на выходные
Обзор аттракционов
Расписание «Метеора»
Цены на туры
Построят эко-отель
Еда Инструкция Тархун есть у нас дома: простой рецепт популярного грузинского лимонада — справятся даже новички

Тархун есть у нас дома: простой рецепт популярного грузинского лимонада — справятся даже новички

Для приготовления понадобится минимум ингредиентов и умения

184
1 комментарий
Лимонад «Тархун», приготовленный своими руками, будет особенным | Источник: Валерия Еленина / E1.RUЛимонад «Тархун», приготовленный своими руками, будет особенным | Источник: Валерия Еленина / E1.RU

Лимонад «Тархун», приготовленный своими руками, будет особенным

Источник:

Валерия Еленина / E1.RU

Лето в России обычно короткое, но яркое. И хотя холодно бывает чаще, чем тепло, впереди еще июль и август, а значит, и жаркие дни. В такую погоду отлично помогают справляться с жаждой безалкогольные прохладительные напитки. Один из популярных — тархун. И за ним не обязательно бежать в магазин. Вкусный и освежающий лимонад можно приготовить в домашних условиях. NGS.RU рассказывает, как это сделать.

Рецепт вкусного домашнего тархуна прост | Источник: Юрий Орлов / NGS.RUРецепт вкусного домашнего тархуна прост | Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

Рецепт вкусного домашнего тархуна прост

Источник:

Юрий Орлов / NGS.RU

Вам понадобятся: зелень тархуна (эстрагона) — 50–70 г (1 пучок), вода — 1 л, лимон — 1 штука, газированная вода для разбавления — по вкусу, лед.

Зелень тархуна (листья и молодые стебли) следует вымыть, а затем крупно нарезать, поместить в чашу блендера и измельчить содержимое. С лимона снять цедру, из большей части выжать сок — его должно получиться около четырех столовых ложек или чуть больше. Добавить сок лимона в миску к зелени.

Тем временем довести до кипения примерно пол-литра воды, всыпать туда сахар и довести до полного его растворения. Добавить в жидкость смесь из эстрагона с лимоном, повторно довести до кипения, закрыть крышкой и выключить огонь. Смесь остудить при комнатной температуре и поставить в холодильник на несколько часов, для того чтобы напиток настоялся, можно оставить на ночь. После этого нужно процедить содержимое кастрюли через сито. Эстрагон можно выкинуть, он больше не понадобится.

Напиток в результате получается концентрированным, поэтому его нужно разбавлять. Это можно сделать как газированной водой, так и простой — в зависимости от вкусовых предпочтений и желания.

Пить тархун лучше охлажденным, поэтому можно добавить несколько кубиков льда. Сверху напиток можно украсить долькой лимона — освежающий домашний тархун готов.

А вы любите тархун?

Да, обожаю
А что это?
Нет
Люблю похожий напиток, но без сахара
Оставлю ответ в комментариях
ПО ТЕМЕ
Настасья МедведеваНастасья Медведева
Настасья Медведева
Журналист
Лимонад Тархун Рецепт Домашнее воспитание
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
37 минут
Грузинский лимонад пусть пьют враги грузины. У нас есть русский квас.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Результаты ЕГЭ: зумер знакомится со взрослой жизнью
Денис Лебедев
Мнение
Самое сложное — общаться с родителями. Учитель рассказала о работе в современной школе
Анонимный автор
Мнение
В три раза дешевле Турции! Туристка рискнула испытать арабский all inclusive: что из этого вышло
Ольга Чиги
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Мнение
Крысы в супермаркетах, дети-грабители и беспросветная грязь: откровенный рассказ биолога об Эфиопии
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление