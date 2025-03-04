Цена торта доходит до 40 тысяч. Как юрист бросила работу и стала кондитером

Сначала героиня, как и многие начинающие кондитеры, работала на дому, однако теперь у нее есть своя студия Источник: Ольга Микулина

10 лет назад жительница Барнаула Ольга Микулина сменила работу в алтайском краевом суде на кухню, миксер и выпечку. Теперь она преуспевающий кондитер, который готовит торты, которыми угощают звезд и сотрудников крупных компаний.

Как героиня выбрала такой путь и какие необычные заказы ей приходилось выполнять — читайте в материале наших коллег из NGS22.RU.

«Мамочки, как я вообще на это решилась»

Ольга с детства мечтала работать в суде и, получив юридическое образование, накопила 10 лет стажа. Связать жизнь с кондитерским делом помогло рождение сына.

— Я ушла в декрет, и началась готовка, мне нравилось всё красиво украшать, сервировать. Когда ребенку исполнился годик, во всему этому прибавились десерты. После выхода на работу начала всё это красивое приносить коллегам, и понеслось, — вспоминает она.

Позже, уходя во второй декрет, героиня приняла решение, что больше на свою работу в суд не вернется. Супруг Ольги был против того, чтобы она оставила должность помощника судьи, но она твердо стояла на своем. Первыми клиентами кондитера стали ее друзья и знакомые. Ольга проходила обучение, чтобы улучшить кулинарные навыки.

— В тот момент мне вообще было не страшно. У меня был настрой, что получится. Откуда это взялось, непонятно. Я вообще такой человек — достаточно боязливый, но в тот момент я просто взяла и сделала. Только потом подумала: мамочки, как я вообще на это решилась, — рассказывает наша героиня.

Своими успехами Ольга делилась в соцсетях, постепенно наращивая клиентскую базу и обрастая связями. Она признается, что вместе с отличным вкусом также стремится подарить своим клиентам вау-эффект.

— Хочется, чтобы всегда было что-то удивительное. От этого у меня загораются глаза, — подчеркивает кондитер.

Этот торт героиня сделала для победителей шоу «Четыре свадьбы» из Барнаула Источник: Ольга Микулина

В арсенале у кондитера 15 начинок для клиентов с самыми разными предпочтениями. При этом какого-то одного популярного варианта нет. Вкусы у всех, по словам Ольги, разные.

— Кто-то фанатеет от сочетания «морковь-апельсин», другие любят сникерс. Для кого-то прекрасна ваниль-карамель. Когда меня просят посоветовать что-то, я не могу ответить, потому что у каждого свой вкус. Мы не можем знать, что нам может зайти, пока не попробуем, — отметила Ольга.

При этом тренды на торты, по ее словам, меняются не сильно — популярные начинки, например фисташка-малина, остаются востребованы всегда.

— Все начинки, которые у меня есть, в ходу. Ну плюс минус одни чаще, одни реже. Но мне и хочется чего-то такого, что мало кто делает. Такая эксклюзивная лимитированная коллекция — два-три вкуса для эстетов. К таким можно отнести вкус груша-бри-херес, — объяснила героиня.

Сумочки, какашки и пенисы

Ольга старается воплощать все пожелания своих клиентов, поэтому часто трудится над заказами нестандартных форм и размеров. Так, недавно клиентка попросила у нее торт в виде сумочки Шанель. Был и торт в виде сумки Kelly Mini Hermès в оригинальных размерах. Он весил всего один килограмм, однако, как вспоминает кондитер, на декор ушло три часа.

Часто заказчиков волнует не столько начинка, сколько внешний вид торта Источник: Ольга Микулина

В таких случаях на оформление и декор могут уходить часы Источник: Ольга Микулина

— Недавно написали, что нужна шоколадка высотой полтора метра. А до этого для коллектива в 150 человек делала медаль весом 15 кг. Это был цельный шоколад, они его рубили и ели, — рассказала кондитер.

Помимо этого, Ольга делала торт в виде чемодана с деньгами, хамона и телевизора. Фитнес-студия на открытие также просила десерты в виде гантелей. Был и торт-газгольдер, хотя до того момента она даже не знала, что это такое.

— Есть клиенты и с неприличными заказами. Чаще это мужчины, у них там свои шуточки. А давайте нам половой орган моржа. И вот мы в оригинальную величину его делаем. Все были в восторге. Была Горгона Медуза с половыми органами вместо волос. Торты в виде мужского полового органа я делала из шоколада, из мастики, в виде фигурки. Торт в виде какашки тоже был. Люди понимают, что можно фантазировать, — поделилась кондитер.

По словам кондитера, никогда не знаешь, какой заказ принесут тебе клиенты Источник: Ольга Микулина

Несколько раз Ольга пекла торты для знаменитостей. Так, Театр драмы заказывал у нее изделие для Константина Хабенского, который был приглашенным актером. Была ее выпечка и на чемпионате по гребле.

Экстравагантные запросы, естественно, обходятся клиентам недешево. Самый дорогой торт, который делала Ольга, стоил 50 тысяч рублей вместе с доставкой. Максимальная же цена именно за десерт составляет 30–40 тысяч.

— Я себя ловлю на мысли, что если раньше для меня заказ на 4–5 тысяч был хорошим, то теперь мне интересно работать с проектом на сумму 10–20 тысяч рублей. Понятно, конечно, что и цены за это время очень изменились, — отметила Ольга.

Вообще, по ее словам, в кондитерском деле, в отличие от многих других работ, потолка нет.

Торт в виде газгольдера — устройства для хранения и отпуска газа Источник: Ольга Микулина

— В ином случае мне было бы неинтересно. Ты всегда в развитии. Постоянный мыслительный процесс, как выйти из сложной ситуации. Иногда приходится что-то подделывать уже на месте. Потом ругаешься на себя, что у тебя руки кривые, а потом читаешь других кондитеров и понимаешь, что такое бывает у многих, — добавила героиня.

Интересно, что Ольга помнит каждый торт, который сделала, однако есть и заказы, которые оставили в душе особый след.

— Один из запоминающихся тортов — в форме головы Давида, когда приходилось в здоровенную бандуру заливать чаны со смесью. Там нужно было сначала отлить форму, а потом в ней уже сделать шоколадную основу, сам торт. Это было вообще не про кондитерку, а скорее про скульптуру, — рассказала она.

Помогают путешествия

Ольга признается, что ей нравится, когда получается угодить заказчику и он может оценить, но бывают и другие ситуации, когда клиенты остаются недовольны. При этом, по словам героини, с годами она стала относиться к критике спокойно. Перезагрузиться Ольге помогают путешествия. Она очень мобильный человек и может резко сорваться в какую-то поездку.

— Я могу с утра в субботу поработать, а потом с подружкой уехать в Белокуриху, а меньше через сутки уже вернуться домой, — отметила героиня.

Сталкивалась Ольга и с выгоранием. По ее словам, часто это случается, когда не удается увидеть результата своей работы. При этом в последнее время из-за роста цен уменьшилось и количество заказов.

— Работа должна приносить не только удовольствие, но и деньги. И когда было очередное дичайшее повышение цен на шоколад, поняла, что просто не могу такими же темпами повышать свой прайс. Получается, что часть заказов делаю за счет своих доходов, — призналась кондитер.

В будущем кондитер хотела бы путешествовать по миру и творить Источник: Ольга Микулина











В будущем Ольга хочет больше путешествовать.