Что приготовить на завтрак, когда всё надоело: эти 5 аппетитных рецептов вам захочется повторить

Недостаточно утром встать с правильной ноги, чтобы день прошел хорошо, нужно еще и с завтраком не прогадать. Нюансов здесь немало. Не наелся — и минуты до обеда будут тянуться как часы, а от голода еще и настроение испортится. Будете готовить каждый день одно и то же, и самая любимая еда встанет поперек горла. Вместе с шеф-поварами и фуд-блогерами мы собрали пять рецептов завтраков, которые сделают ваше утро незабываемым.
- Гречневая каша с курицей, трюфельной пастой, яйцом пашот и соусом пармезан
- Бейглы — творожные бублики в духовке
- Киш Лорен для завтрака выходного дня
- Блинчики Сюзетт
- Тост как из Pinterest
Гречневая каша с курицей, трюфельной пастой, яйцом пашот и соусом пармезан
Шеф-повар Илья Горшков за то, чтобы завтрак был не только вкусным, но еще сытным и сбалансированным. После гречневой каши по рецепту Ильи можно не переживать, что в самый неподходящий момент заурчит живот. Блюдо будет еще вкуснее, если соблюдать пару хитростей.
— Рекомендую подавать с мелко нарезанным зеленым луком и не забудьте про яйцо пашот, оно отлично впишется! — советует Илья.
В чем прелесть этого блюда — его сложно испортить, а количество продуктов вы можете менять в зависимости от своих вкусов. На четыре порции приблизительно потребуется:
170 граммов гречки;
500 граммов любой части курицы, которую вы больше любите;
1 столовая ложка сливочного масла;
4 яйца;
100 миллилитров куриного бульона или воды;
1 столовая ложка трюфельной пасты;
2 столовые ложки соуса демиглас;
щепочка соли.
Для соуса пармезан к грече нам понадобится:
400 граммов пармезана или вашего любимого сыра;
150 миллилитров 22% сливок;
100 граммов сливочного масла;
1 столовая ложка муки;
молотый черный перец;
щепочка соли.
Отварите гречку до состояния аль-денте. Пока она готовится, переходите к соусу. Натрите пармезан на крупной терке. В сотейнике растопите сливочное масло и обжарьте муку до золотистого цвета. Добавьте сливки и пармезан. Перемешайте и готовьте на медленном огне до загустения. Посолите и поперчите по вкусу.
Гречу переложите в сотейник и добавьте курицу, нарезанную на кусочки по 0,5 сантиметра. Налейте немного куриного бульона, если его нет, подойдет обычная вода. Начните прогревать гречку с курицей. В идеале добавить пару ложек соуса демиглас, если он есть у вас в холодильнике. По мере испарения добавьте сливочное масло и соль по вкусу.
Снимите сотейник с огня, когда увидите, что гречка с курицей стали сочными. Добавьте немного трюфельной пасты и перемешайте. Больше кашу не нагревайте, чтобы трюфельная паста не начала горчить. Гречку выложите в глубокую тарелку горкой, сверху добавьте соус пармезан и яйцо пашот.
Бейглы — творожные бублики в духовке
Фуд-блогер и участница шоу «Битва шефов» (16+) Юлия Блажец советует попробовать бейглы с творожным сыром, рукколой и красной рыбкой. Блюдо подойдет не только на завтрак, но и на перекус.
Проверьте, все ли ингредиенты есть в холодильнике:
180 граммов творога. Юлия рекомендует брать творог зернистый в брикетах;
2 яйца (1 желток отложите для смазывания);
щепотка соли;
40 граммов любого сыра, который к моменту приготовления нужно натереть на мелкой терке;
100–120 граммов муки;
кунжутные семечки;
1 чайная ложка разрыхлителя.
Готовим?
Смешайте творог, яйца, сыр, соль. Сухие ингредиенты смешайте и отправьте к общей массе. Сформируйте шар. Поделите его на четыре части. Из каждой скатайте шарик и сформируйте бублик, для этого лучше смочите руки водой. Смажьте наши бублики желтком и посыпьте кунжутом. Запекайте 25 минут при температуре 180 градусов до золотистого цвета.
Киш Лорен для завтрака выходного дня
Фуд-блогер Мария Покровская знает сотни блюд, которые едят герои фильмов и сериалов. В их числе и киш Лорен, который подают героям фильмов Хичкока.
Готовы попробовать начать свой выходной день с кинозавтрака? Тогда проверяем, все ли продукты на месте, для 26 см формы понадобятся:
240 граммов муки;
120 граммов холодного сливочного масла;
4 столовые ложки ледяной воды;
щепотка соли;
200 граммов копченой грудинки;
220 граммов 33% сливок;
50 граммов молока;
4 яйца;
150 граммов сыра.
Для киша понадобится рубленое тесто. Положите в блендер просеянную муку, сливочное масло, нарезанное кубиками, и щепотку соли. Взбейте в импульсном режиме. Добавьте 2 столовые ложки ледяной воды и перемешайте в блендере. Добавьте оставшуюся воду и снова перемешайте. Выложите тесто на ровную поверхность и основанием ладони разотрите тесто по столу. Затем соберите его в шар и уберите в холодильник на час.
Разотрите тесто на припыленной мукой поверхности и переложите в форму для запекания. Проткните тесто вилкой, уложите на него груз и выпекайте при 180 градусах 10 минут.
Грудинку обжарьте на сковороде без масла до румяности. Яйца взбейте венчиком со сливками, молоком и маленькой щепоткой соли. На запеченную основу выложите грудинку, залейте ее яичной смесью и посыпьте тертым сыром. Выпекайте при 180 градусах до золотистости (минут 30–40). Немного остудите и можно подавать.
Блинчики Сюзетт
Фишка шеф-преподавателя Ирины Зайцевой — даже простые блюда превращать в позиции из ресторана «Мишлен», и завтрак не исключение. Блинчики Сюзетт подойдут для любого времени года, но в Масленицу они будут как никогда актуальны.
Тесто для блинов
120 граммов муки;
1 щепотка соли;
10 граммов сахарной пудры;
50 граммов яиц;
300 миллилитров молока;
20 граммов сливочного масла.
Сюзетт масло:
100 граммов сахара;
100 граммов сливочного масла;
1 лимон;
4 апельсина;
50 миллилитров Гранд Марнье.
Снимите с апельсинов цедру, отожмите сок апельсина и лимона. Просейте муку, добавьте сахар, соль, растопленное сливочное масло, яйцо, молоко частями, взбейте всё венчиком, процедите и уберите в холодильник.
Блинчики обжарьте и выложите на сито остывать. На сухой сковородке растопите сахар, добавьте сливочное масло, апельсин (сохраните три дольки для сервировки), сок лимона. Прогрейте до консистенции сиропа, добавьте коньяк, фламбируйте горелкой.
Для сервировки прогрейте блинчики на сковородке с соусом, выложите три блинчика, сверху три дольки апельсина и соус.
Тост как из Pinterest
Мы привыкли к стереотипу, что бутерброды — не сытный перекус, от которого энергии на 30 минут. Эстетичный тост от фуд-блогера Анастасии Квашниной переубедит за пару укусов.
Ингредиенты простые и, скорее всего, уже есть в вашем холодильнике:
1 яйцо;
1 большой кусок круглой буханки хлеба;
20 граммов творожного сыра;
1 слайс ветчины из индейки Кампана;
1 слайс сыра нарезка;
бальзамический соус;
семена и микрозелень для декора.
На готовку уйдет 10-15 минут.
Смажьте сковородку маслом и поставьте на средний огонь. Разбейте яйцо, посолите и поперчите. Разогрейте вторую сковородку, положите кусок хлеба. Жарьте его до хрустящей корочки. Яйцо снимите с огня, когда белок будет готов, а желток останется жидким.
Соберите тост: хлеб смажьте творожным сыром, уложите индейку и слайс сыра. Сверху положите жареное яйцо, полейте паутинкой бальзамического соуса и украсьте семечками и микрозеленью.
Подавайте на плоской тарелке. Каждый кусок тоста макайте в желток — так будет еще вкуснее.
Какой повторите завтрак?