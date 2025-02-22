Что приготовить на завтрак, когда всё надоело: эти 5 аппетитных рецептов вам захочется повторить

— Рекомендую подавать с мелко нарезанным зеленым луком и не забудьте про яйцо пашот, оно отлично впишется! — советует Илья.

Шеф-повар Илья Горшков за то, чтобы завтрак был не только вкусным, но еще сытным и сбалансированным. После гречневой каши по рецепту Ильи можно не переживать, что в самый неподходящий момент заурчит живот. Блюдо будет еще вкуснее, если соблюдать пару хитростей.

В чем прелесть этого блюда — его сложно испортить, а количество продуктов вы можете менять в зависимости от своих вкусов. На четыре порции приблизительно потребуется:

170 граммов гречки;

500 граммов любой части курицы, которую вы больше любите;

1 столовая ложка сливочного масла;

4 яйца;

100 миллилитров куриного бульона или воды;

1 столовая ложка трюфельной пасты;

2 столовые ложки соуса демиглас;

щепочка соли.

Для соуса пармезан к грече нам понадобится:

400 граммов пармезана или вашего любимого сыра;

150 миллилитров 22% сливок;

100 граммов сливочного масла;

1 столовая ложка муки;

молотый черный перец;

щепочка соли.

Отварите гречку до состояния аль-денте. Пока она готовится, переходите к соусу. Натрите пармезан на крупной терке. В сотейнике растопите сливочное масло и обжарьте муку до золотистого цвета. Добавьте сливки и пармезан. Перемешайте и готовьте на медленном огне до загустения. Посолите и поперчите по вкусу.

Гречу переложите в сотейник и добавьте курицу, нарезанную на кусочки по 0,5 сантиметра. Налейте немного куриного бульона, если его нет, подойдет обычная вода. Начните прогревать гречку с курицей. В идеале добавить пару ложек соуса демиглас, если он есть у вас в холодильнике. По мере испарения добавьте сливочное масло и соль по вкусу.

Снимите сотейник с огня, когда увидите, что гречка с курицей стали сочными. Добавьте немного трюфельной пасты и перемешайте. Больше кашу не нагревайте, чтобы трюфельная паста не начала горчить. Гречку выложите в глубокую тарелку горкой, сверху добавьте соус пармезан и яйцо пашот.