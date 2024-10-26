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Еда «Меньше собрали, чем посадили»: власти рассказали, ждать ли дефицита картофеля в Ярославской области

«Меньше собрали, чем посадили»: власти рассказали, ждать ли дефицита картофеля в Ярославской области

О ситуации рассказал министр АПК Дмитрий Фомин

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2 комментария

Власти рассказали, ждать ли дефицита картофеля

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Дмитрий Фомин прокомментировал ситуацию с урожаем картофеля в регионе.

Ранее, 24 октября, на встрече с жителями глава Ярославского района Николай Золотников сообщил, что на его территории картофеля собрали немного.

— С картофелем тяжело, и уборка тяжелая, наверное, все по огородам своим увидели, кто картошечку сажает. Вот этот перепад из проливных дождей в засуху — потом земля тяжеленная была. Все мы через это проходим, кто с огородом связан. Тяжело с картошкой, не всё убрали, даже часть бросили. Просто запахали. У нас по «Красному» тяжелая ситуация — там четыре гектара просто смыло селевым потоком. По другим хозяйствам тоже непросто. Поэтому картошечкой надо запасаться на зиму, если дома урожай не очень хороший. У меня лично в этом году урожай картофеля не очень хороший. Меньше собрали, чем посадили, — отметил Золотников.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Красное» расположен на границе Ярославского и Некрасовского муниципальных районов в Ярославской области. Занимается выращиванием овощей.

Министр АПК заверил, что все-таки дефицита картофеля в регионе не ожидается.

— Действительно, в этом году мы наблюдаем сокращение валового сбора картофеля в нашем регионе. Но и высаживали его меньше. Также на ситуацию оказали влияние неблагоприятные погодные условия — возвратные заморозки в начале сезона и сильные дожди в июле-августе. Но при этом мы рассчитываем собрать не менее 85 тысяч тонн картофеля. Этого количества достаточно для потребностей местных жителей, — прокомментировал Дмитрий Фомин у себя на странице во «ВКонтакте» 26 октября.

Как у вас с картофелем в этом году?

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Комментарии
2
Гость
13 минут
Если под картофелем в регионе занято всего 3% угодий , так какой тут урожай
Гость
5 минут
Забыли посадить картофель, вот и неурожай
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