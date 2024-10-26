«Меньше собрали, чем посадили»: власти рассказали, ждать ли дефицита картофеля в Ярославской области

— С картофелем тяжело, и уборка тяжелая, наверное, все по огородам своим увидели, кто картошечку сажает. Вот этот перепад из проливных дождей в засуху — потом земля тяжеленная была. Все мы через это проходим, кто с огородом связан. Тяжело с картошкой, не всё убрали, даже часть бросили. Просто запахали. У нас по «Красному» тяжелая ситуация — там четыре гектара просто смыло селевым потоком. По другим хозяйствам тоже непросто. Поэтому картошечкой надо запасаться на зиму, если дома урожай не очень хороший. У меня лично в этом году урожай картофеля не очень хороший. Меньше собрали, чем посадили, — отметил Золотников.