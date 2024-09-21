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Еда инструкция Рецепты от бабушки: топ самых вкусных кавказских заготовок на зиму

Рецепты от бабушки: топ самых вкусных кавказских заготовок на зиму

Удивите своих гостей

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6 комментариев

Рецепты заготовок на зиму

С наступлением осени приходит пора собирать урожай и готовиться к холодным зимним месяцам. Домашние заготовки, сделанные своими руками, — это не только забота о здоровье, но и возможность наслаждаться вкусом лета в любое время года.

В этом тексте мы собрали три простых рецепта заготовок, которые порадуют в холодные вечера.

Икра из баклажанов

Ингредиенты:

  • баклажаны — 1 кг;

  • лук репчатый — 1 шт.;

  • перец болгарский — 1 шт.;

  • помидоры — 1 шт.;

  • масло растительное — 25 г;

  • сахар — 1 ч. ложка;

  • томатная паста — 1 ст. ложка;

  • чеснок — 5 зубчиков;

  • уксус 6% — 8 мл;

  • петрушка свежая — 10 г;

  • кинза свежая — 3 г;

  • соль — по вкусу;

  • черный молотый перец — по вкусу.

  1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Овощи и зелень вымойте и обсушите. У баклажанов отрежьте хвостики, у лука — края с двух сторон.

  2. Разогрейте духовку до температуры 230 градусов. Проколите баклажаны, лук, помидор и перец в нескольких местах и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Поставьте противень с овощами в горячую духовку на 20 минут.

  3. После положите запеченные овощи в пакет, завяжите и оставьте так на 15 минут. Это поможет размягчить кожицу.

  4. Далее снимите кожицу с баклажанов и порежьте мякоть на мелкие кубики.

  5. Очистите лук, помидор и перец. Порежьте их кубиками.

  6. В сковороду налейте растительное масло, положите резанные баклажаны, лук, помидор и болгарский перец. Доведите до кипения и протомите на минимальном огне в течение 20 минут.

  7. Далее отправьте томатную пасту, соль, сахар, черный перец. Влейте уксус и перемешайте.

  8. Добавьте мелко нарезанные зелень и чеснок.

  9. Тушите икру на минимальном огне еще 5 минут.

  10. Параллельно готовке тщательно вымойте банки с пищевой содой в горячей воде и хорошенько сполосните. Простерилизуйте банки любым удобным способом. Это может быть пар, духовка или микроволновая печь. Железные крышки кипятите в течение 10 минут на среднем огне.

  11. Разложите готовую икру из баклажанов в горячие банки и закатайте крышками.

  12. Укутайте закатанные банки в одеяло и оставьте до полного остывания. Хранить в холодном месте.

Соус ткемали

Ингредиенты:

  • слива — 1 кг;

  • красный сладкий перец — 5 шт.;

  • острый перец — 1 шт.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • соль — 1 ст. ложка;

  • сахар — 2 ст. ложки;

  • черный молотый перец — 0,5 ч. ложки.

  1. Для начала стоит подготовить продукты. Сливы и перец помыть, убрать косточки. Очистить чеснок.

  2. Перец разрежьте на 2–3 части, очистите от семян.

  3. Всё пропустите через мясорубку.

  4. В получившуюся массу добавьте соль, сахар, молотый черный перец.

  5. Всё хорошо перемешайте и поставьте на огонь. Массу следует довести до кипения и после этого варить еще 15 минут, периодически помешивая.

  6. В это время тщательно вымойте и простерилизуйте банки любым удобным способом. Подготовьте железные крышки, их следует прокипятить на среднем огне.

  7. Готовый соус ткемали разложите по банкам, накройте крышками и закатайте.

  8. Заготовку лучше хранить в холодном месте.

Острая закуска к мясу

Ингредиенты:

  • баклажаны — 800 г;

  • вода — 1 л;

  • соль — 1 ст. ложка;

  • уксус 6% — 125 мл;

  • красный болгарский перец — 450 г;

  • чеснок — 30 г;

  • острый перец — 1 шт.;

  • масло растительное — 100 мл;

  • соль — 1/2 ч. ложки.

  1. Подготовьте необходимые ингредиенты. Баклажаны промойте и нарежьте кружочками толщиной в один сантиметр. Чеснок почистите. Перцы вымойте, удалите семена и нарежьте крупными кусочками.

  2. В кастрюлю влейте воду, добавьте соль и уксус. Доведите до кипения.

  3. Поместите нарезанные баклажаны в кастрюлю с водой и варите в течение 20 минут. После переложите баклажаны в дуршлаг и дайте воде стечь.

  4. В это время перец и чеснок пробейте в блендере до однородной массы.

  5. Добавьте растительное масло и соль, перемешайте.

  6. Залейте баклажаны острым соусом из перцев, чеснока и масла и аккуратно перемешайте.

  7. Тем временем тщательно вымойте банки с пищевой содой в горячей воде и хорошенько сполосните. Простерилизуйте емкости любым удобным способом, а железные крышки прокипятите в течение 10 минут на среднем огне.

  8. Заполните стерилизованные банки баклажанами в остром соусе до верха. Следите, чтобы внутри не остался воздух.

  9. Банки с баклажанами поставьте в кастрюлю, прикройте прокипяченными крышками. Влейте в кастрюлю теплую воду, чтобы покрыть банки наполовину. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите воду до кипения. Убавьте огонь и стерилизуйте банки с баклажанами в остром соусе в течение 30 минут. Следите, чтобы вода не попала в банки.

  10. После закатайте банки и оставьте их в теплом месте до полного остывания.

  11. Храните баклажаны в остром соусе в темном месте при комнатной температуре.

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Комментарии
6
Гость
1 час
ничего кавказского даром не надо своё приготовим как нам надо
Гость
25 минут
Овощи надо есть свежими.
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