Рецепты от бабушки: топ самых вкусных кавказских заготовок на зиму

Подготовьте необходимые ингредиенты. Баклажаны промойте и нарежьте кружочками толщиной в один сантиметр. Чеснок почистите. Перцы вымойте, удалите семена и нарежьте крупными кусочками.

В кастрюлю влейте воду, добавьте соль и уксус. Доведите до кипения.

Поместите нарезанные баклажаны в кастрюлю с водой и варите в течение 20 минут. После переложите баклажаны в дуршлаг и дайте воде стечь.

В это время перец и чеснок пробейте в блендере до однородной массы.

Добавьте растительное масло и соль, перемешайте.

Залейте баклажаны острым соусом из перцев, чеснока и масла и аккуратно перемешайте.

Тем временем тщательно вымойте банки с пищевой содой в горячей воде и хорошенько сполосните. Простерилизуйте емкости любым удобным способом, а железные крышки прокипятите в течение 10 минут на среднем огне.

Заполните стерилизованные банки баклажанами в остром соусе до верха. Следите, чтобы внутри не остался воздух.

Банки с баклажанами поставьте в кастрюлю, прикройте прокипяченными крышками. Влейте в кастрюлю теплую воду, чтобы покрыть банки наполовину. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите воду до кипения. Убавьте огонь и стерилизуйте банки с баклажанами в остром соусе в течение 30 минут. Следите, чтобы вода не попала в банки.

После закатайте банки и оставьте их в теплом месте до полного остывания.