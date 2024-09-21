Рецепты от бабушки: топ самых вкусных кавказских заготовок на зиму

С наступлением осени приходит пора собирать урожай и готовиться к холодным зимним месяцам. Домашние заготовки, сделанные своими руками, — это не только забота о здоровье, но и возможность наслаждаться вкусом лета в любое время года.
В этом тексте мы собрали три простых рецепта заготовок, которые порадуют в холодные вечера.
Икра из баклажанов
Ингредиенты:
баклажаны — 1 кг;
лук репчатый — 1 шт.;
перец болгарский — 1 шт.;
помидоры — 1 шт.;
масло растительное — 25 г;
сахар — 1 ч. ложка;
томатная паста — 1 ст. ложка;
чеснок — 5 зубчиков;
уксус 6% — 8 мл;
петрушка свежая — 10 г;
кинза свежая — 3 г;
соль — по вкусу;
черный молотый перец — по вкусу.
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Овощи и зелень вымойте и обсушите. У баклажанов отрежьте хвостики, у лука — края с двух сторон.
Разогрейте духовку до температуры 230 градусов. Проколите баклажаны, лук, помидор и перец в нескольких местах и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Поставьте противень с овощами в горячую духовку на 20 минут.
После положите запеченные овощи в пакет, завяжите и оставьте так на 15 минут. Это поможет размягчить кожицу.
Далее снимите кожицу с баклажанов и порежьте мякоть на мелкие кубики.
Очистите лук, помидор и перец. Порежьте их кубиками.
В сковороду налейте растительное масло, положите резанные баклажаны, лук, помидор и болгарский перец. Доведите до кипения и протомите на минимальном огне в течение 20 минут.
Далее отправьте томатную пасту, соль, сахар, черный перец. Влейте уксус и перемешайте.
Добавьте мелко нарезанные зелень и чеснок.
Тушите икру на минимальном огне еще 5 минут.
Параллельно готовке тщательно вымойте банки с пищевой содой в горячей воде и хорошенько сполосните. Простерилизуйте банки любым удобным способом. Это может быть пар, духовка или микроволновая печь. Железные крышки кипятите в течение 10 минут на среднем огне.
Разложите готовую икру из баклажанов в горячие банки и закатайте крышками.
Укутайте закатанные банки в одеяло и оставьте до полного остывания. Хранить в холодном месте.
Соус ткемали
Ингредиенты:
слива — 1 кг;
красный сладкий перец — 5 шт.;
острый перец — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
соль — 1 ст. ложка;
сахар — 2 ст. ложки;
черный молотый перец — 0,5 ч. ложки.
Для начала стоит подготовить продукты. Сливы и перец помыть, убрать косточки. Очистить чеснок.
Перец разрежьте на 2–3 части, очистите от семян.
Всё пропустите через мясорубку.
В получившуюся массу добавьте соль, сахар, молотый черный перец.
Всё хорошо перемешайте и поставьте на огонь. Массу следует довести до кипения и после этого варить еще 15 минут, периодически помешивая.
В это время тщательно вымойте и простерилизуйте банки любым удобным способом. Подготовьте железные крышки, их следует прокипятить на среднем огне.
Готовый соус ткемали разложите по банкам, накройте крышками и закатайте.
Заготовку лучше хранить в холодном месте.
Острая закуска к мясу
Ингредиенты:
баклажаны — 800 г;
вода — 1 л;
соль — 1 ст. ложка;
уксус 6% — 125 мл;
красный болгарский перец — 450 г;
чеснок — 30 г;
острый перец — 1 шт.;
масло растительное — 100 мл;
соль — 1/2 ч. ложки.
Подготовьте необходимые ингредиенты. Баклажаны промойте и нарежьте кружочками толщиной в один сантиметр. Чеснок почистите. Перцы вымойте, удалите семена и нарежьте крупными кусочками.
В кастрюлю влейте воду, добавьте соль и уксус. Доведите до кипения.
Поместите нарезанные баклажаны в кастрюлю с водой и варите в течение 20 минут. После переложите баклажаны в дуршлаг и дайте воде стечь.
В это время перец и чеснок пробейте в блендере до однородной массы.
Добавьте растительное масло и соль, перемешайте.
Залейте баклажаны острым соусом из перцев, чеснока и масла и аккуратно перемешайте.
Тем временем тщательно вымойте банки с пищевой содой в горячей воде и хорошенько сполосните. Простерилизуйте емкости любым удобным способом, а железные крышки прокипятите в течение 10 минут на среднем огне.
Заполните стерилизованные банки баклажанами в остром соусе до верха. Следите, чтобы внутри не остался воздух.
Банки с баклажанами поставьте в кастрюлю, прикройте прокипяченными крышками. Влейте в кастрюлю теплую воду, чтобы покрыть банки наполовину. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите воду до кипения. Убавьте огонь и стерилизуйте банки с баклажанами в остром соусе в течение 30 минут. Следите, чтобы вода не попала в банки.
После закатайте банки и оставьте их в теплом месте до полного остывания.
Храните баклажаны в остром соусе в темном месте при комнатной температуре.