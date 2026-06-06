«В ожидании чуда»: гимнастка Дина Аверина ждет ребенка

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев готовятся к рождению ребенка и уже выбрали имя для будущего малыша Источник: dmitry_solovyev и dinaverina98 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для Дины Авериной и Дмитрия Соловьева новый выход в свет оказался особенным. На премии МУЗ-ТВ внимание публики привлекли не наряды звездных гостей, а личное признание пары, которого многие поклонники ждали с момента их свадьбы. Спортсмены сообщили, что совсем скоро станут родителями.

Супруги появились на красной дорожке в отличном настроении и явно не собирались скрывать свое счастье. Дмитрий выбрал классический костюм с бабочкой, а Дина появилась в бархатном мини-платье со шлейфом и открытой линией декольте. Перемены во внешности гимнастки сразу стали заметны окружающим.

Впервые о беременности Дины пара рассказала на премии МУЗ-ТВ Источник: starhit.ru / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По внешним признакам поклонники предположили, что до появления малыша осталось не так много времени. Будущие родители уже знают пол ребенка, однако пока предпочитают держать эту информацию в секрете. Более того, они успели определиться с именем и решили, что во время рождения малыша будут вместе.

— В нашем случае это прекрасный повод встретить это лето, можно сказать, даже проводить это лето с прекрасными новостями, с прекрасным настроением, с замечательными эмоциями, — рассказал Дмитрий изданию Super.

Вскоре после появления на музыкальной премии Дмитрий опубликовал у себя в блоге серию фотографий, которую подписал: «В ожидании чуда» Источник: dmitry_solovyev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По словам фигуриста, семья уже вовсю занимается покупками для будущего ребенка.

— Мы уже в процессе подборки вещей, — поделился Дмитрий.

Для олимпийского чемпиона это будет второй опыт отцовства. От предыдущих отношений с фигуристкой Екатериной Лобановой у него есть взрослый сын Александр.

Сама Аверина призналась, что спортивная карьера дает о себе знать даже во время беременности.

— Из минусов — старые травмы, а вот физическая форма только в плюс. Врачи говорят, что нужно беречь себя, но я всё равно не расстаюсь окончательно с занятиями спортом, что-то да делаю. Тем более Дима каждый день тренируется, я тоже стараюсь не отставать, — отметила гимнастка в разговоре с журналистами.

Аверина и Соловьев пересекались и раньше, но их личное знакомство состоялось в сентябре 2024 года, и отношения быстро переросли в роман Источник: dinaverina98 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

История пары началась на съемках проекта «Ледниковый период» (12+). Тогда спортсменов связывали исключительно рабочие отношения и дружеское общение. После завершения телешоу в конце 2024 года они стали проводить больше времени вместе, а вскоре дружба сменилась романтическими чувствами.

Поклонники заподозрили перемены, когда фигурист стал появляться на семейных снимках Авериной во время отдыха. А уже в День всех влюбленных Дмитрий сделал избраннице предложение руки и сердца.

Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев поженились 7 июля 2025 года Источник: dinaverina98 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас супруги признаются, что легко находят общий язык и вне спортивных арен. Их объединяют похожие взгляды на жизнь и привычки.