«Я оформляю опеку»: участница шоу «Мужское / Женское» из Ярославля рассказала о жизни после передачи

Мать участника СВО обратилась за помощью, чтобы ограничить невестку в родительских правах

Как жительница Ярославской области живет после участия в шоу «Мужское / Женское»

Шоу «Мужское / Женское», выпуск от 13 января 2026 года, Первый канал

Участница шоу «Мужское / Женское» на Первом канале из Ярославской области Елена Мальцева рассказала, как сложилась ее жизнь после участия в передаче. Выпуск, в котором мать участника СВО из Ростовского округа обратилась к ведущим за помощью, вышел в эфир 13 января 2026 года.

Елена пришла на телешоу с семейной проблемой: женщина рассказала, что ее сын Александр пропал без вести в зоне СВО. А его супруга Людмила, с которой они расстались, но не развелись официально, оставила заботу о шестилетней дочке на бабушке. Елена решила оформить опеку над девочкой, но для этого нужно было ограничить в родительских правах Людмилу.

«Более года добивалась ограничения»

Елена рассказала, что долго пыталась решить вопрос об опеке самостоятельно. Но обращения в правоохранительные органы не давали результата. А потому она решилась рассказать историю своей семьи на всю страну.

«Я более года добивалась ограничения мамы в правах. А когда сын пропал без вести на СВО, и невестка обратилась в военкомат за выплатами, я просто не знала что делать дальше. Юрист мне рекомендовал обратиться в прокуратуру. Для того, чтобы там посодействовали лишению Людмилы родительских прав. Но прокуратура перенаправила моё заявление в опеку… В общем, всё по кругу. Поэтому решили обратиться в программу», — объяснила Елена свое решение стать участницей телешоу в беседе с 76.RU.

Елена рассказала, что Людмила переводила ей лишь малую часть пособия

Шоу «Мужское / Женское», выпуск от 13 января 2026 года, Первый канал

На передаче Елена рассказала, что за время, пока ее сын Александр находился в зоне СВО, невестка Людмила нашла нового сожителя и родила от него ребенка. А отцом записала мужа-военного. Потому Елена переживала, что в случае гибели Александра, невестка могла претендовать на выплаты от Минобороны, которые были бы положены и обоим детям, поскольку их отцом официально указан Александр. Хоть один из малышей и не имеет к нему никакого отношения, что признает и сама Людмила.

Людмила нашла нового сожителя после расставания с Александром

Шоу «Мужское / Женское», выпуск от 13 января 2026 года, Первый канал

На телешоу Людмиле сказали, что по мнению психолога, ей пока не стоит забирать дочь у бабушки. Людмила с дочерью виделись всего пару раз за два года. В шоу отметили, что девочка болезненно реагирует на разговоры о маме. Во время съемок передачи, малышка расплакалась, когда ее стали расспрашивать о Людмиле.

Сама Людмила сказала, что в случае чего, примет выплаты от Минобороны, если они положены ей по закону. Хоть это «и не по совести».

«Меня приманило только то, что ребенку можно купить квартиру. Если мне ее [дочь] не отдают, а там условий нет…», — говорила Людмила.

«Я оформляю опеку»

Как рассказала в беседе с 76.RU мать военнослужащего Елена Мальцева, после шоу ее невестка Людмила пообещала переоформить младшего ребенка на его настоящего отца. Также матери Александра удалось ограничить невестку в правах. В выпуске сотрудники местного отдела опеки и попечительства говорили, что будут поддерживать Елену в этом вопросе в судах.

«Маму внучки ограничили в родительских правах. Я оформляю опеку над ребенком. Всё, что зависело от меня, сделано. Людмила сейчас не общается ни со мной, ни с внучкой. Обещала подать заявление в суд на смену отцовства. Но сделала ли это, я не знаю», — рассказала мать военнослужащего.

При этом, по словам Елены, после участия в шоу ее жизнь не изменилась. Она по-прежнему воспитывает внучку, в которой души не чает.

«Жизнь особо не изменилась. Мы сами строители своей жизни и счастья», — сказала Елена.

Полный выпуск программы можно посмотреть здесь.

Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
5
Гость
8 февраля, 17:13
Вот так рабртают на местах,но женщина очень сильная.Пусть сын вернется живым,он нужен маме и дочери.
Гость
8 февраля, 20:53
Дай Бог бабушке вырастить внучку!!🙏🙏🙏
