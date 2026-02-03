«Семьи нет уже давно»: как разрушался 20-летний брак Ксении Алферовой и Егора Бероева

Такими счастливыми супругов не видели уже давно, и, как оказалось, на это была причина Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В шоу-бизнесе можно по пальцам на руках пересчитать крепкие браки, которые не разрушила ни звездная болезнь, ни плотный график работы, ни бесконечное внимание поклонников. К таким непоколебимым союзам часто относили супругов Ксению Алферову и Егора Бероева. Казалось, им нипочем любые испытания, но за внешней маской скрывалась правда: семейная лодка дала течь спустя больше 20 лет совместной жизни.

«Когда увидел, сразу понял, что хочу, чтобы она была со мной»

Конец 90-х. На Первом канале — настоящий сериальный бум. Ситкомы, мелодрамы, детективы: снимают много, а планируют еще больше. В честь этого создатели устраивают пресс-конференцию и приглашают молодых актеров из самых популярных сериалов.

На встрече одни увлеченно обсуждают своих героев, другие стараются произвести впечатление на журналистов. Внезапно двое молодых людей случайно встречаются взглядами, и между ними пролетает искра.

Он — Егор Бероев, продолжатель актерской династии, только что окончивший Щукинское училище. Она, привлекшая его внимание, — Ксения Алферова, падчерица Александра Абдулова и студентка Школы-студии МХАТ.

— Я просто не мог пройти мимо такой женщины. Когда увидел ее, сразу понял, что хочу, чтобы она была со мной, — вспоминает то мгновение Бероев.

Источник: egorberoev / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Конференция завершилась, но Бероев и Алферова не стали продолжать знакомство, ограничилось лишь взглядами и улыбками. Однако судьба вскоре свела их вновь — на съемках сериала «Московские окна» (12+).

Бероев решил действовать решительно и начал проявлять интерес к Ксении. Однако Алферова не сразу поддалась его чарам. В детстве она пережила уход отца и разрыв матери с Александром Абдуловым. Эти события оставили глубокий след в ее душе, и она боялась довериться мужчине, особенно актеру.

— Я считаю, что среди актеров мужчин очень мало, — жестко отзывалась она о своих коллегах.

Источник: egorberoev / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Маленькими шагами Егор смог убедить, что он не такой, как другие, и ему можно довериться и почувствовать себя ценной и любимой. Ксения поддалась, и за два года из возлюбленных они перешли в статус мужа и жены.

«Я очень переживаю за Ксюшу»

После того как Ксения и Егор тайно сыграли свадьбу и обвенчались в 2001 году, они продолжили хранить свое счастье в тишине и без лишних глаз. Редкие совместные выходы и практически никаких интервью с подробностями о семейной жизни.

В 2007 году у пары родилась дочка Евдокия. Супруги души в ней не чаяли. Старались проводить с ней как можно больше времени и, где это можно, брали с собой на съемки и в поездки. Когда Дуня, как ее нежно зовут родители, подросла, Ксения рассказывала, что предпочитает заниматься и играть с ребенком сама, а не оставлять ее на попечение мультиков и компьютерных игр.

— К технике Дуня равнодушна, телевизора у нас нет, компьютерных игрушек тоже. Мы с дочкой играем в куклы. У них есть деревянные кукольные домики, там они и живут, — рассказывала Алферова.

В 2009 году семейная идиллия дала трещину. Обоих супругов пригласили участвовать в шоу «Ледниковый период» (12+). Ксения выступала в паре с Повиласом Ванагасом, а Егор — с Екатериной Гордеевой. Репетиции и тренировки отнимали всё больше времени, и супруги стали видеться реже. В то же время Бероева часто видели в обществе его партнерши по льду. Их общение не ограничивалось рамками шоу: их замечали вместе и в кафе за обедом.

Источник: «Ледниковый период» / Vk.com

Поползли разговоры, что страсть на катке неподдельная и Екатерина с Егором закрутили роман. Те отнекивались, но вместе с тем отмечали, что между ними действительно есть симпатия.

— Конечно, между нами с Егором была симпатия. Без нее невозможно выходить в паре на лед. На 2–3 минуты выступления партнерам действительно нужно стать, скажем так, мужем и женой. Но писать при этом о романе, по-моему, просто непорядочно, — отвечала на расспросы Гордеева.

Ксения также отвечала, что не ревнует мужа к фигуристке и даже не может помыслить о его измене. Однако параллельно с этим бабушка Алферовой проговорилась, что поводы для беспокойства всё же есть.

— Я очень переживала за Ксюшу. Решила узнать: может, журналисты это выдумали? Но Ира мне призналась: всё правда. Роман у Егора был серьезный, — рассказала в одном из интервью мама Абдулова, Людмила Александровна.

«Я человек верный, а за чужие чувства говорить не буду»

Пара смогла пережить кризис и сохранила семью. Неожиданно для себя они нашли общее занятие, которое им приносило удовольствие: они начали помогать детям с особенностью развития.

В первый раз они ездили в больницу в качестве гостей, чтобы помочь собрать деньги. После нескольких визитов они поняли, что хотят основать собственный фонд и помогать людям регулярно. Сделать это оказалось непросто: постоянные согласования, обсуждения, подписывания бумаг. Но общие сложности не разобщили, а наоборот, объединили их.

Источник: ksenialferova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Практически сразу после создания проекта «Я есть!» супруги задумали, что хотят усыновить особенного ребенка — девочку Полину.

— Дуня очень просит взять ее жить к нам домой. Надо просто прийти к этому решению. Для того чтобы усыновить ребенка, нужна определенная зрелость. Будем думать, — признавался Егор в одном из интервью.

В 2018 году супруги действительно оформили опеку, но не над ребенком, а над взрослым мужчиной с синдромом Дауна — Владом Саноцким.

— Пополнение в нашем семействе. Мы с Ксенией стали опекунами этого потрясающего талантливого парня. Так что теперь, если будете приглашать нас куда-нибудь, приглашайте и Влада вместе с нами! — поделился новостью Егор.

Источник: egorberoev / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После смерти мамы Влад мог оказаться в психиатрической больнице, но актеры захотели ему помочь и приняли в свою семью. Вместе они отремонтировали его небольшую квартиру, обставили ее новой мебелью и занялись обучением нового члена семьи.

Большому сердцу супругов, куда помещалась не только любовь друг к другу, поклонники могли только завидовать. Однако в начале 2026 года оказалось, что всё не так гладко. Во время премьеры фильма «Золотой дубль» (16+) Егор и Ксения приехали отдельно и за километр обходили друг друга. Папарацци напрямую предложили Ксении подойти к мужу, чтобы сфотографироваться, но та резко заявила:

— С Егором я не буду фотографироваться.

Пошли разговоры, что, возможно, артисты поругались из-за новой прически Бероева. Актер к выходу фильма побрился налысо. Но на деле всё оказалось гораздо печальнее. Журналистам Ксения призналась, что она свободная женщина, и намекнула на неверность мужа.

Источник: grigorian_photo / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я могу только за себя говорить, за свои чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего говорить не могу, — высказалась Ксения.

Спустя время Бероев подтвердил, что они уже несколько лет в разводе и инициатором стал он.