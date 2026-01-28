«Гипотетические деньги». Россияне рискуют лишиться пособий из-за новых правил учета алиментов: ликбез от юриста

Анастасия Павленко

Новый порядок учета алиментов введут с 1 марта Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

С весны 2026 года в России вступают в силу изменения в правилах получения пособий, которые касаются учета алиментов. Нововведения затронут не всех, но могут привести к потере выплат для некоторых семей. Практикующий юрист Анастасия Павленко объяснила NGS.RU, как будут вести учет алиментов и что нужно сделать, чтобы сохранить право на пособия. Далее — от первого лица.

В телеграм-канале Социального фонда России указано, что единое пособие получают семьи с доходом ниже прожиточного минимума в регионе их фактического проживания после комплексной оценки нуждаемости. Их могут назначить женщинам, вставшим на учет до 12 недель беременности, а также одному из родителей ребенка в возрасте от 0 до 17 лет.

В общем понятие «алименты» предполагает содержание от родителя, который проживает отдельно от ребенка. То есть, когда родители расходятся и, например, отец проживает отдельно, он должен выплачивать алименты ребенку.

По общему правилу расчетов на одного ребенка — 1/4 от официального дохода, на двоих — 1/3, на троих и более — 1/2. Но если у отца нет официального дохода, то судебный пристав берет в расчет среднюю зарплату по России, рассчитывает, например, 1/4 от этой суммы и выставляет ему к выплате.

В случае если у родителя имеется минимальный официальный доход (в частности, если он оформил себя самозанятым) и получает 10 тысяч рублей, то 1/4 от этой суммы — это 2,5 тысячи рублей. Маме, естественно, этой суммы недостаточно, чтобы содержать ребенка. Она может пойти в суд и изменить размер алиментов на твердую денежную сумму.

Суды в таком случае взыскивают алименты по-разному: либо половину от прожиточного минимума (это где-то 9 тысяч рублей сегодня), либо от 100% прожиточного минимума — 18 тысяч рублей в месяц на ребенка. Расчет зависит от многих факторов: расходов на детей, нуждаемости в них, уровня жизни матери, отца и прочего.

По сути, на расчет алиментов изменения, которые вводят с 1 марта 2026 года, никак не влияют — только на расчет пособий. Получается, если у женщины есть судебное решение о том, что она взыскала с бывшего мужа 1/4 от его дохода, то к доходу семьи будет прибавляться 1/4 от средней рыночной зарплаты по региону.

Если алименты не установлены официально, то при расчете нуждаемости семьи для пособия их будут учитывать в размере не от МРОТ, а от среднемесячной номинальной зарплаты в регионе за предыдущий год. Реальная получаемая сумма алиментов не изменится, но формальный доход семьи для соцзащиты вырастет.

Берем расчет, что среднемесячная номинальная зарплата составляет 100 тысяч рублей. Это плюсом 25 тысяч! Фактически она, может, и ничего не получает от бывшего мужа: например, он не имеет доходов, скрывается от приставов и является злостным неплательщиком. Но государство при принятии решения о том, подходит ли семья для получения пособий, будет включать «формальные» суммы — цифры на бумаге, которые женщина должна получать от бывшего мужа. Даже если фактически она эти 25 тысяч не получает, в пособиях ей откажут.

Чтобы всё было честно, я всегда говорю клиентам: «Разводясь, оформляйте алименты». Будете вы исполнительный документ предъявлять судебным приставам или нет — это ваше право. Но «просудить» их в любом случае нужно.

Отказывать в пособиях будут всем, у кого доход семьи превышает положенную норму. И для того, чтобы не было такой ситуации, нужно подать на алименты. Далее — предъявить исполнительный лист приставам, чтобы те рассчитали доход алиментоплательщика и, соответственно, сумму, которую он реально должен платить на ребенка.

Либо сразу взыскивайте твердую денежную сумму — условно говоря, половину прожиточного минимума, которую чаще всего назначают суды. 9 тысяч рублей и 25 тысяч рублей — есть разница? Конечно. Поэтому я всегда рекомендую при расторжении брака фиксировать алименты, даже если есть устные договоренности.

Но это в том случае, если человек рассчитывает на получение пособий. Если вы сегодня формально имеете право получать пособия, то не тяните время и займитесь этим вопросом до нововведений.