«Я проживаю худший момент»: как 18-летней сибирячке со второго раза удалось сбежать от родителей за границу и зачем

Виктория Кузнецова Источник: предоставлено мамой Виктории Кузнецовой Ириной

15 января 18-летняя Виктория Кузнецова из Минусинска смогла провернуть то, что задумала еще 24 декабря: она сбежала от родителей и покинула страну. Ее первый побег провалился: мама написала заявление о краже денег, в аэропорту ее задержали полицейские, отец приехал за ней и увез в Сочи, отобрал деньги и телефон. Сейчас известно, что Вика находится в Армении, а также она записала видео, в котором сообщает, что она в безопасности. Почему Вика убежала, что родители собираются предпринять, чтобы вернуть свою совершеннолетнюю дочь в Россию, и почему они хотят это сделать — в материале главного редактора NGS24.RU Кадрии Катциной.

Первый побег: причины

24 декабря в аэропорту Домодедово разразился скандал: 18-летнюю жительницу Минусинска задержали по подозрению в краже. Перелет в Египет для нее сорвался. Она собиралась уехать к своему молодому человеку Артему, который на данный момент проживает в Чили.

Заявление о краже — самый распространенный способ, чтобы поймать человека, пытающегося сбежать. Его ищет полиция, задерживает, а позже приезжают родственники-заявители и забирают беглеца. Поскольку «кража» происходит чаще всего из места, где живет человек, который собирается убежать (то есть без проникновения в чужое жилье) и, как правило, не имеет судимости, у сотрудников полиции не остается каких-либо оснований, чтобы держать его в отделе, поэтому его отпускают с родственниками.

Добираться до Чили Виктория планировала через несколько стран.

— У нее билет был Абакан — Красноярск, Красноярск — Москва, Москва — Египет, Египет — Турция, Абу-Даби и еще пара стран, короче, — рассказал журналисту NGS24.RU отец Виктории Эдуард.

О задержании Вики в конце декабря 2025 года стало известно журналистам от Артема: молодой человек обратился к правозащитникам и решил предать огласке эту ситуацию в надежде на то, что девушка всё же сможет к нему прилететь. В разговоре с журналистом NGS24.RU он много раз упоминал, что Вику нужно спасать. Как он считает, отец силой заставил ее ехать в Сочи и вез ее всю дорогу в холодном кузове машины в легкой одежде.

Артем и Виктория планировали обвенчаться Источник: предоставлено молодым человеком Виктории (имя изменено)

Как рассказывал Артем, приезд Вики они планировали. Пара должна была обвенчаться в местной православной церкви. Молодой человек Виктории сам из Минусинска. Они вместе учились в школе, а в девятом классе начали встречаться.

— Мы четвертый год встречаемся, знаем друг друга лучше всех. Мы планировали эту поездку уже очень давно. Мать [Вики] знала, куда и к кому она поедет. Не препятствовала абсолютно никак. Была за, — продолжает Артем.

Однако после того, как девушка 23 декабря взяла все свои сбережения и деньги, которые, по словам мамы, были дома, и попыталась уехать, хорошие отношения между ее родителями и парнем закончились. Начались угрозы: отец обещал сломать ему пальцы (этот факт не отрицает и сам Эдуард, в разговоре с журналистом он это подтверждает. — Прим. ред.).

Вместо Хургады — Сочи

Родители решили, что Вике надо пожить с отцом в Сочи. Они считали, что это пойдет ей на пользу: она успокоится, и можно будет начать работать с психологом. Об этом журналисту NGS24.RU рассказывала мама Ирина.

По информации правозащитников, в аэропорту отец поставил ее перед выбором: либо тюрьма, любо она уезжает с ним, поскольку у полицейских было заявление о краже денег.

«Она под давлением написала объяснительную и уехала с отцом. Они поехали в отель, где Вика закрылась в туалете и позвонила в полицию. Их увезли в отделение. Покинула отделение девушка вместе с отцом», — сообщили коллегам из MSK1.RU в правозащитном центре «Марем».

По словам юриста, ночь с 25-го на 26-е Виктория провела в кузове машины без теплой одежды. После этого она дважды пыталась сбежать от отца — это произошло уже в Мытищах. Сотрудники ГИБДД подобрали девушку на дороге и связались с ее отцом. Он приехал и сказал, что дочь пытаются обмануть мошенники, после чего девушку отпустили с папой.

Второй побег: Сочи — Армения

Дома отец разговаривал с 18-летней дочерью. Пытался убедить, что за границей ее ждут неприятности.

— Мы сидели за столом, я говорю ей: «Доченька, ты не понимаешь! Ты осознала, почему так всё происходит?» Я объясняю как взрослый мужчина, говорю: «Доченька, ты девочка. Тебя сейчас привезут туда, накачают наркотой, и будут толстые дяди волосатые тобой пользоваться сколько хотят».

Мужчина считает, что ждет ее за границей вовсе не ее молодой человек Артем. Эдуард уверен, что дочь в беде.

— Я пытался ее в федеральный розыск подать, но мне сказали, что ей нужно совершить такое преступление, чтобы СК в федеральный розыск ее подал. Понимаете, она совершеннолетняя. Я переживаю больше всего, что она девочка. Ладно, пусть будет Артем, если это правда. Я всё равно это выясню. Вот пускай это будет Артем, пускай он будет с ней. Да, я переживаю больше всего за то, что это не Артем. Она приедет туда, ее накачают наркотой и начнут ей пользоваться, — объяснил свои опасения Эдуард.

Хронология побега

В день второго побега Виктории — 15 января — отец рассказал журналисту NGS24.RU о том, что дочь вела себя спокойно.

— Неделю назад я ей телефон дал. Без интернета, без ничего. Просто чтобы она хотя бы на связи была. В это время было всё отлично: идеальный ребенок, и папой меня называла, и с падчерицей общалась, и с женой моей общалась. Телефон, конечно, я проверял, вроде всё чисто было. Сегодня я загружал машину свою в Краснодаре, был на телефоне с водителем, лежал в зале на диване, она проснулась, поздоровалась со мной, пошла покушала. Падчерица в школу ушла (она учится во вторую смену. — Прим. ред.), а она говорит: «Папа, я гулять. Дойду до „МореМолла“. Телефон взяла, буду на связи».

После этого Эдуард видел дочь лишь на записи камер.

Жена моя в комнату детскую заходит, говорит: «А где ее рюкзак?» Я забегаю в комнату, нет вещей ее, полностью нет. Ничего нет. Фотоаппарат профессиональный взяла, который я ей подарил. Я оделся и побежал в «МореМолл», всё там оббегал — нет ее нигде. Я звоню полицейскому, он мне говорит, чтобы я шел в отдел и заявление о краже написал, ну чтобы ее могли хоть как-то остановить.

Я девчонкам позвонил, попросил камеры посмотреть. В 13:50, получается, она прошла без рюкзака, зашла за дом и потом вышла с рюкзаком. У нас, получается, вниз дорога есть, чуть правее. И она пошла чуть правее. Походу, там уже такси ждало ее. Рюкзак — мы на первом этаже живем — она скинула из окна. Я быстрее в полицию. Там быстренько пробивают камеры. Проходит время — она засветилась в аэропорту в 14:45.

Я бегом на такси и в аэропорт. За 20 минут долетаю туда. Обратился к сотрудникам, они стали по камерам смотреть. Ищут билет на ее имя, говорят, что не было. На ее российский паспорт никто ничего не покупал, а загранпаспорт у меня, я его спрятал. Позже мне сказали, что она засветилась на рейсе, который уже сел в Армении. Я спросил: «Почему мы ее раньше не нашли?» А мне говорят, что заграничные перевозчики не дают информацию.

С ней был сопровождающий, по камерам посмотрели, как она садилась в самолет. Какой-то был мужик в синей куртке и в маске, в маске вот этой вот, которая больничная.

Она поставила всех в черный список. Из Армении максимум она может улететь либо в Россию с российским паспортом, либо через консульство обратиться, чтобы ей выдали загранпаспорт. Она без денег, без ничего, ей стопудово такси оплатили онлайн, потому что, получается, в 13:50 она на камере возле магазина, в 14:45 уже была в аэропорту. 100% это на такси. Ей онлайн такси вызвали. Это всё ей онлайн делали. Ну и плюс по камерам видно, когда она садилась в самолет, она была постоянно на телефоне. Я не успел на полчаса, — рассказал корреспонденту NGS24.RU весь путь Вики в аэропорт разволновавшийся отец.

Эдуард рассказал журналисту, что забрал ее загран и хотел избавиться и от ее российского паспорта. — Я хотел тогда его порвать, отобрать и просто порвать его. Но я пожалел. У меня вообще в планах было так, чтобы сделать утерю через полицию. Я мог это сделать через полицию, заплатить за это. Типа, от нее заявление поступило. Я подпись ее знаю, всё это знаю. И делать утерю, типа, у нее на руках, но он будет утерянным, он будет недействительным.

«Я проживаю худший момент в жизни»

Виктория вышла на связь с журналистами NGS24.RU после побега в Армению. Девушка скинула видео, в котором говорит, что находится в безопасности.

Источник: Виктория Кузнецова

Виктория говорит на видео, что боится человека, который называет себя ее отцом, и свою мать. Также она написала короткое сообщение корреспонденту NGS24.RU.

— Я в безопасности, но они мне угрожают. Я переживаю худший момент в жизни, все комментарии потом, — уточнила Виктория Кузнецова.

Родители Виктории Кузнецовой посмотрели видео, которое она прислала в редакцию NGS24.RU. Они поделились с журналистами тем, что их в этом видео смущает. Мама Виктории Ирина шокирована тем, что говорит дочь.

— Да, я вообще в шоке, конечно, от этого всего. Каким родным ее я угрожаю? Мы ее семья, кто у нее вдруг стал родным, я не понимаю. С Артемом я вообще никак не общалась. Каким образом я могу ему угрожать? И вот это вот просто… Я в шоке. Ни в каком она багажнике не ездила. Но я, честно, я даже… Я настолько сейчас в шоке. Я даже не знаю, какие комментарии дать, — поделилась Ирина.

Отец предоставил фото журналистам в ответ на слова дочери, что ее везли в холодном кузове Источник: предоставлено отцом Виктории Эдуардом

В первую очередь родители обратили внимание на то, что дочь читает текст.

— Она читает, и съемка произведена в Сочи. [Видно] по деревьям, без шапки, а улетела в шапке. Ну и путается в датах, читает. Шапку она потеряла, на улице холодно, по носу видно — красный. Новая шапка пришла за день до побега, и она была в ней. И по глазам видно, что читает текст, заготовленный не ею, — поделился мыслями отец Виктории Эдуард.

Ирина говорит, что Викторию взаперти никто не держал. Это семейный выход с Викторией, Эдуардом и его женой Источник: предоставлено мамой Виктории Ириной Так было в тот период, когда отец забрал Викторию из аэропорта Домодедово до побега Источник: предоставлено мамой Виктории Ириной

Отец написал Бастрыкину

Что сейчас делать с тем, что дочь находится в другом государстве, родители не знают.

Мы с отцом ждали, пока она успокоится немножко, чтобы начать работать с психологом. Отец спрашивает: «А она что, телевизор не смотрит?» Артем ее так настроил, что она не смотрит телевизор, она убрала его из комнаты, потому что якобы там людям неправду говорят.

Отец написал председателю СК РФ Бастрыкину и пытается связаться с посольством РФ в Армении. Он думает, что побег был спланирован и Вике кто-то помогал. Как он сам уточняет, дочь ушла совсем без денег, а билет ей кто-то покупал, также кто-то вызывал такси и рассчитал, сколько времени потребуется на дорогу в аэропорт.

Мы следим за ситуацией.