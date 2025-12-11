«Мама накаркала»: неужели пугающее пророчество Волочковой сбылось

Балерина не раз говорила, что брак ее дочери долго не протянет, и, возможно, была права Источник: Анастасия Волочкова / T.me

В СМИ начали обсуждать, что 19-летняя дочь Анастасии Волочковой Ариадна Григорян рассталась с мужем — бизнесменом из Армении Никитой Григоряном, за которого вышла замуж в апреле этого года. Об этом, ссылаясь на источник, сообщил телеграм-канал «Свита короля».

— Временно или навсегда, наши источники не могут сказать точно. Зато сказали, что Ариадна уверена: это «мама накаркала», — написали авторы канала. — Зря она так, просто мама старше, мама плохих мужчин за версту видит.

Волочкова раньше действительно без стеснения говорила, что не верит в долговечность союза дочери, и считала ее брак слишком хрупким, чтобы пережить быт.

Источник: volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Отношения балерины с зятем не сложились с самого начала. Волочкова была уверена, что Никита слишком прост и не сможет обеспечить ее дочери уровень жизни, который она считала достойным. Никита же в ответ отказался знакомить Анастасию со своими родителями.

— Просто, когда будет ситуация и моя дочь поймет, что она наступила на те же грабли, на которые я наступила в отношениях с ее отцом, это будет ее выбор, — говорила Волочкова, добавляя, что она смирилась с тем, что дочь не считает ее авторитетом.

Свадеб у пары было две: одна в Санкт-Петербурге, вторая в Москве. Первую балерина, по ее словам, организовала сама.

— Я с радостью организовала ее свадебное торжество в моем родном Санкт-Петербурге в Тронном золотом зале особняка Мясникова. 26 апреля. Это было очень изысканно. С красивейшим убранством особняка, — рассказывала балерина. — Торт я заказала молодоженам и гостям в виде деревца из моих любимых белых роз. Мне очень приятно, что Ариадна видит во мне пример и хочет всё как у мамы. У меня были две дворцовые свадьбы. Первая в Екатерининском дворце в Питере, на следующий день в Юсуповском дворце в Москве.

Источник: Анастасия Волочкова / T.me

А вот на вторую свадьбу Анастасию Волочкову уже не пригласили. Родные предпочли избежать возможных сцен и столкновения Волочковой с отцом невесты Игорем Вдовиным и его женой Еленой Николаевой.

Сама Волочкова, услышав новости о своей дочери, заявила, что не в курсе отношений наследницы и старается не лезть в ее личную жизнь, однако не слышала, чтобы Ариадна уходила от мужа.