«Мама накаркала»: неужели пугающее пророчество Волочковой сбылось

В СМИ начали обсуждать, что 19-летняя дочь Анастасии Волочковой Ариадна Григорян рассталась с мужем — бизнесменом из Армении Никитой Григоряном, за которого вышла замуж в апреле этого года. Об этом, ссылаясь на источник, сообщил телеграм-канал «Свита короля».
— Временно или навсегда, наши источники не могут сказать точно. Зато сказали, что Ариадна уверена: это «мама накаркала», — написали авторы канала. — Зря она так, просто мама старше, мама плохих мужчин за версту видит.
Волочкова раньше действительно без стеснения говорила, что не верит в долговечность союза дочери, и считала ее брак слишком хрупким, чтобы пережить быт.
Отношения балерины с зятем не сложились с самого начала. Волочкова была уверена, что Никита слишком прост и не сможет обеспечить ее дочери уровень жизни, который она считала достойным. Никита же в ответ отказался знакомить Анастасию со своими родителями.
— Просто, когда будет ситуация и моя дочь поймет, что она наступила на те же грабли, на которые я наступила в отношениях с ее отцом, это будет ее выбор, — говорила Волочкова, добавляя, что она смирилась с тем, что дочь не считает ее авторитетом.
Свадеб у пары было две: одна в Санкт-Петербурге, вторая в Москве. Первую балерина, по ее словам, организовала сама.
— Я с радостью организовала ее свадебное торжество в моем родном Санкт-Петербурге в Тронном золотом зале особняка Мясникова. 26 апреля. Это было очень изысканно. С красивейшим убранством особняка, — рассказывала балерина. — Торт я заказала молодоженам и гостям в виде деревца из моих любимых белых роз. Мне очень приятно, что Ариадна видит во мне пример и хочет всё как у мамы. У меня были две дворцовые свадьбы. Первая в Екатерининском дворце в Питере, на следующий день в Юсуповском дворце в Москве.
А вот на вторую свадьбу Анастасию Волочкову уже не пригласили. Родные предпочли избежать возможных сцен и столкновения Волочковой с отцом невесты Игорем Вдовиным и его женой Еленой Николаевой.
Сама Волочкова, услышав новости о своей дочери, заявила, что не в курсе отношений наследницы и старается не лезть в ее личную жизнь, однако не слышала, чтобы Ариадна уходила от мужа.
— Она живет в Питере, насколько я знаю, живет с Никитой в центре города, снимают квартиру, — рассказала Волочкова изданию Super. — Она была пару дней назад у моей мамы в гостях. Просто мне не было дела до этих расспросов, потому что у моей мамы умер родной брат… Уточнила сейчас у моей мамы, и Ариша сейчас к ней придет. Мама говорит, что даже мыслей таких не было, вроде всё в порядке.