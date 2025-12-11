НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

5 м/c,

ю-з.

 744мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,90
EUR 91,38
Экопроекты российских компаний
Отменят троллейбусы
«Умные решения»
Нет интернета
Отключение отопления
Отражена атака БПЛА
Почему «Локомотив» проигрывает
Льготы на платные парковки
Репортаж из деревни, где упал самолет
Семья Подробности «Мама накаркала»: неужели пугающее пророчество Волочковой сбылось

«Мама накаркала»: неужели пугающее пророчество Волочковой сбылось

Говорят, брак ее дочери треснул по швам, не продержавшись и полугода

253
Балерина не раз говорила, что брак ее дочери долго не протянет, и, возможно, была права | Источник: Анастасия Волочкова / T.meБалерина не раз говорила, что брак ее дочери долго не протянет, и, возможно, была права | Источник: Анастасия Волочкова / T.me

Балерина не раз говорила, что брак ее дочери долго не протянет, и, возможно, была права

Источник:

Анастасия Волочкова / T.me

В СМИ начали обсуждать, что 19-летняя дочь Анастасии Волочковой Ариадна Григорян рассталась с мужем — бизнесменом из Армении Никитой Григоряном, за которого вышла замуж в апреле этого года. Об этом, ссылаясь на источник, сообщил телеграм-канал «Свита короля».

— Временно или навсегда, наши источники не могут сказать точно. Зато сказали, что Ариадна уверена: это «мама накаркала», — написали авторы канала. — Зря она так, просто мама старше, мама плохих мужчин за версту видит.

Волочкова раньше действительно без стеснения говорила, что не верит в долговечность союза дочери, и считала ее брак слишком хрупким, чтобы пережить быт.

Источник: volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Отношения балерины с зятем не сложились с самого начала. Волочкова была уверена, что Никита слишком прост и не сможет обеспечить ее дочери уровень жизни, который она считала достойным. Никита же в ответ отказался знакомить Анастасию со своими родителями.

— Просто, когда будет ситуация и моя дочь поймет, что она наступила на те же грабли, на которые я наступила в отношениях с ее отцом, это будет ее выбор, — говорила Волочкова, добавляя, что она смирилась с тем, что дочь не считает ее авторитетом.

Свадеб у пары было две: одна в Санкт-Петербурге, вторая в Москве. Первую балерина, по ее словам, организовала сама.

— Я с радостью организовала ее свадебное торжество в моем родном Санкт-Петербурге в Тронном золотом зале особняка Мясникова. 26 апреля. Это было очень изысканно. С красивейшим убранством особняка, — рассказывала балерина. — Торт я заказала молодоженам и гостям в виде деревца из моих любимых белых роз. Мне очень приятно, что Ариадна видит во мне пример и хочет всё как у мамы. У меня были две дворцовые свадьбы. Первая в Екатерининском дворце в Питере, на следующий день в Юсуповском дворце в Москве.

Источник:

Анастасия Волочкова / T.me

А вот на вторую свадьбу Анастасию Волочкову уже не пригласили. Родные предпочли избежать возможных сцен и столкновения Волочковой с отцом невесты Игорем Вдовиным и его женой Еленой Николаевой.

Сама Волочкова, услышав новости о своей дочери, заявила, что не в курсе отношений наследницы и старается не лезть в ее личную жизнь, однако не слышала, чтобы Ариадна уходила от мужа.

— Она живет в Питере, насколько я знаю, живет с Никитой в центре города, снимают квартиру, — рассказала Волочкова изданию Super. — Она была пару дней назад у моей мамы в гостях. Просто мне не было дела до этих расспросов, потому что у моей мамы умер родной брат… Уточнила сейчас у моей мамы, и Ариша сейчас к ней придет. Мама говорит, что даже мыслей таких не было, вроде всё в порядке.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Анастасия Волочкова Дети звезд Звездные разводы Браки и разводы Семейный конфликт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление