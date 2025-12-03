Проклятие свекрови: умерла русская вдова нигерийского принца

Наталья нашла свое счастье, только выйдя на пенсию, но оно оказалось недолгим Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+), «Россия 1», 2025 год

Наталья Веденина превратила свою жизнь в увлекательный сериал. В 50 лет, когда женщины обычно перестают думать о личной жизни, она по уши влюбилась в молодого красавца Пауля из Нигерии. Они быстро преодолели языковой барьер, а вскоре и географические границы стали им нипочем — Пауль переехал к избраннице в Череповец. Однако их счастье было недолгим. Спустя пару лет молодой человек скончался, оставив вдове двух наследников, долги и неизбывную тоску по любимому. Раньше Наталья шутила, что и после его смерти будет счастлива и еще в 70 лет выйдет замуж. Но у жизни были другие планы. До 70 лет женщина не дожила. Вдова нигерийского принца воссоединилась с избранником. Близкие на прощании как один отмечали: Наталья умела радоваться всему, даже сущему пустяку, и очень любила жизнь. Даже ее последними словами были: «Я хочу жить». И ее история — возможно, самая извилистая дорога в поисках счастья. «Везде было хорошо — и в жизни, и в сексе» Наталья закрутила роман с Паулем, когда за ее спиной были несчастный брак, измена бывшего мужа, подрастающий сын и много лет работы медсестрой в больнице. С наследным принцем, который был на 18 лет младше Натальи, она познакомилась в социальных сетях. Несмотря на языковой барьер, пара быстро влюбилась друг в друга. — Я не знала ни английского, ни африканского языка. Мы общаемся через переводчика. Прошло несколько лет с нашей переписки, он пригласил меня в Нигерию. Нам всегда и везде было хорошо — и в жизни, и в сексе, — хвасталась Наталья на шоу «Малахов».

Наталья и Пауль поженились сначала в Нигерии, а после в Череповце, где жила Веденина. Супруги зажили в России, а в 2017 году у них родилось двое детей.

Через год после пополнения семейства у Пауля остановилось сердце, когда он отдыхал в ночном клубе. Наталья не пожалела денег на похороны и специально взяла кредит, чтобы установить памятник в виде ангела.

— С самого начала нашего знакомства он называл меня «мой ангел». Сейчас я как будто еле жива. Раз он ушел, то я буду рядом с ним, — со слезами на глазах рассказывала Наталья. «Я проклинаю их» Не успела Веденина оплакать свое горе, на пороге дома появился брат Пауля — Майкл. Еще один гость из Нигерии заявил, что по их правилам жена переходит по наследству, так что Наталья и дети принадлежат ему. — Мы братья по крови. Его дети — это мои дети. Мы заботимся о людях. Это не про деньги, это про любовь и про чувства, про заботу и семью, — заявил Майкл.

Однако помощь оказалась только на словах. Новоиспеченный муж решил, что раз Наталья принадлежит ему, то и все ее нажитое добро тоже. Майкл вынес часть техники из дома и был таков. В кредитах, брошенная с двумя детьми на руках Наталья вспомнила, что, пока они с Паулем были женаты, она не раз отдавала ему крупную сумму денег на восстановление дома в Нигерии — может, хоть он у нее остался? Женщина собрала вещи и полетела на родину покойного супруга. Вместо шикарного коттеджа с цветущим садом она нашла лишь развалины и обозленных родственников. — Пусть его жена последует за моим сыном, чтобы узнать, где деньги и дом. Те люди, которые приложили руку к смерти моего сына, я проклинаю их, им не жить, — вместо душевного приема высказала Наталье свекровь. Наталья не обратила внимание на слова свекрови, брошенные в сердцах, уехала домой и совсем забыла о них. Она снова зарегистрировалась на сайте знакомств и предприняла вторую попытку найти любовь. Ее новым избранником снова стал парень из Африки — 30-летний полицейский Орландо. Мужчина был без ума от Ведениной и хотел сделать ей предложение, но родители были против. — Я не хочу, чтобы мой сын женился на Наташе. Ее первый муж, Пауль, умер, и мы с женой даже не знаем причину. Уверен, Наташа что-то недоговаривает. Я боюсь за сына, — заявил отец Орландо.

Несмотря на запреты, молодой возлюбленный улетел к Наталье в Череповец. До пандемии он жил с ней, но потом вернулся домой, и общение сошло на нет. Долго одна Наталья не была. И вскоре вышла замуж за Федора Поморова, который на 27 лет младше ее. «Я хочу жить» Вместе с молодым мужем Наталья ходила по разным шоу, рассказывая свою историю жизни и строила планы на будущее. Однако она заметила, что ее здоровье стремительно ухудшается. — С самого начала у нее был отек легких. Потом у нее еще была аритмия и давление зашкаливало до 220. Все эти таблетки в большом количестве, судя по всему, подняли сахар, — считает последний муж Натальи, Федор. Веденина часто оказывалась в больнице с повышенным сахаром, который мог достигать 26 единиц. У нее все больше отекали ноги, она еле ходила. Наталья со стремительной скоростью угасала, и врачи ничего не могли с этим поделать. Пришлось ампутировать стопу. Веденина до последнего надеялась, что после операции ее жизнь наладится, а болезни отступят. — Я хочу жить. Завтра у меня операция, решили ампутировать эту ногу. Вот и все. Стояла твердо на земельке. Ну что ж, такова судьба, — написала она мужу перед тем, как лечь на операционный стол. После того как Наталье сделали операцию, у нее началось осложнение, и она умерла. «Проклятье определенно было» Федор винит в смерти любимой злополучную поездку в Нигерию к родственникам. Именно после нее Ведениной стало плохо, и она все время болела. Он не может отделаться от мысли, что здесь не обошлось без проклятья. Это подтверждает и дядя Пауля — Дэвид, который занял престол вместо племянника. — Я знаю, что отношения Натальи с родителями Пауля были не очень хорошие, особенно с его мамой. Это не просто физические нападки. Проклятье определенно было. Надо помнить, что у мамы Пауля не было доступа к внукам, это могло принести недопонимание, которое переросло в проклятье, — высказался Дэвид.

