«Вот мое обеспечение»: Павел Мамаев обвинил бывшую жену в вымогательстве

Футболист Павел Мамаев появился в реалити-шоу «Ставка на любовь» с супругой Надеждой. Пара откровенно рассказала о личной жизни, в которой бушуют настоящие страсти.

Несколько лет назад мужчина со скандалом развелся с первой женой Аланой, которая утверждала, что ее предали двое самых близких людей — муж и лучшая подруга, закрутившие роман за ее спиной. Участники шоу поспешили поинтересоваться историей любовного треугольника.

Мамаев рассказал, что в его первом браке было много кризисов. В 2018 году спортсмена заключили под стражу из-за потасовки с водителем такси у ночного клуба и драки в кафе. В первое время Алана поддерживала супруга, но в процессе судебных заседаний всплыли его измены, и женщина решила развестись.

В 2019 году Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, однако позже суд отменил приговор, заменив его годом исправительных работ. Алана решила дать супругу еще один шанс, но наладить отношения не удалось, и пара распалась.

Павел недолго был один, его новой избранницей стала Надежда Санько, которая вела свой блог на YouTube.

— Наша история любви началась магически. Я с подругой приехала ужинать на Патриаршие пруды. Проходя мимо одного известного заведения, я столкнулась взглядом с интересным мужчиной, — вспоминает Надежда.

Через год Павел сделал Надежде предложение, и они поженились. Но бывшая жена неожиданно обрушилась с обвинениями на новую избранницу.

— У нас было бы всё нормально, если бы не эта ситуация. Человек всё полностью оболгал. Она говорила, что я увела у нее мужа, что я была ее лучшей подругой. Хотя видела я ее два раза на съемках своей программы. Она была моей знакомой. Я рожала своего первого ребенка в этом аду, в страшном хейте, — поделилась Надежда. — Представьте, если бы она вышла и правду сказала: «Моя очень дальняя знакомая начала отношения с моим бывшим мужем». Это же вообще по-другому звучит. И не было бы этого трехлетнего хейта. Но она выбирала яркие слова, чтобы о ней говорили.

По словам молодой мамы, Алана не хотела расставаться с Павлом. Когда она в очередной раз предложила ему подать на развод и тот согласился, женщина не была к этому готова.

— Когда они развелись, Алана много времени тешила себя иллюзиями, что будет его «доить». Но случилось всё по-другому. Манипуляция дочкой не вышла, хотя она ей гадости говорила, настраивала против папы. Я ей предлагала встретиться, но она никогда не выходила со мной на прямое общение, — сообщила нынешняя жена футболиста. — Этот человек делает всё ради того, чтобы о ней писали. У нее нет никаких градаций, на чем делать пиар.

Суды по алиментам и дележке имущества после развода, по словам самого Павла, сильно подорвали его связь с дочерью. Футболист переживает, что в будущем Алисе будет больно от происходящего.

— На самом деле, я много заплатил. Сначала 5−6 миллионов. Потом, когда уже развелись, еще 10 миллионов просто дал ей на дочь. Но когда с Алисой встречался, спросил: «Тебе что-нибудь купили? Я не так давно отправил твоей матери деньги». Она сказала, что только куртку, — поделился спортсмен. — Я понимаю, насколько дочери будет больно, когда она поймет, что просто была в этой ситуации как манипулятор, чтобы выудить деньги. Няня, которая там работала в то время, говорила, что она, показывая на дочь, произносила: «Вот мое будущее и вот мое обеспечение».