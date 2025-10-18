У вас могут забрать наследство — даже если вы указаны в завещании. Как себя обезопасить

Важно строго соблюдать процедуру составления завещания Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Россиян могут лишать права на наследство — даже если они указаны в завещании как наследники. Подробности агентству «Прайм» рассказала руководитель практики частных клиентов Юридической компании «Митра» Алина Лактионова.

По ее словам, наиболее распространен ситуация, когда наследники умершего узнают о его последней воле непосредственно после смерти. Они могут счесть эту волю несправедливой. Тогда наследники могут попытаться оспорить завещание в судебном порядке по следующим причинам:

недееспособность завещателя на момент составления завещания;

нарушение процедуры оформления (ошибки в форме, отсутствие необходимых подписей);

составление под влиянием обмана, угрозы или насилия;

подлог документа или фальсификация подписи.

В итоге наследник, которому сам умерший хотел передать имущество, оказывается его лишен из-за споров с другими родственниками. Эксперт рассказала про способ это предотвратить.

«При составлении завещания, особенно пожилыми людьми целесообразно заранее получить медицинское заключение о психическом состоянии завещателя и провести процедуру с видеофиксацией, что значительно снизит риски последующего оспаривания», — советует Лактионова.

Законы строго прописывают процедуру составления завещания.

«Важное правило: лица, в пользу которых составляется завещание, не должны присутствовать при его составлении или удостоверении. Нарушение этого требования — основание для признания документа недействительным. Пример: нотариус выезжает на дом к лежачему больному, а потенциальные наследники находятся в той же комнате — завещание может быть оспорено и признано недействительным», — пишет агентство.

Важно помнить и о сроках. Российские законы дают только шесть месяцев на то, чтобы принять наследство. Если вы не успеете этого сделать, то ваше право на наследство может быть утрачено. Восстановить его возможно только по суду и при наличии уважительных причин. Помните: такие обстоятельства, как проживание в другой стране или отсутствие общения с наследодателем, судебная практика часто не считает уважительными причинами.