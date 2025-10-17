НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Семья Умер Тигран Кеосаян Обзор «Переживает настолько тяжело, что заболела»: что происходит с Маргаритой Симоньян после смерти Кеосаяна

Ведущая каждый день вспоминает мужа

62
Маргарита Симоньян старается прятать слезы от посторонних, но удается ей это не всегда | Источник: Маргарита Симоньян / TelegramМаргарита Симоньян старается прятать слезы от посторонних, но удается ей это не всегда | Источник: Маргарита Симоньян / Telegram

Маргарита Симоньян старается прятать слезы от посторонних, но удается ей это не всегда

Источник:

Маргарита Симоньян / Telegram

Последний год стал особенно сложным для Маргариты Симоньян. Долгие месяцы она ждала, что ее муж Тигран Кеосаян выйдет из комы. Этого так и не произошло, и 26 сентября продюсер умер, так и не приходя в сознание. Глава RT с трудом переживает свое горе и не может перестать вспоминать о любимом. Она не появляется на публике и без конца пересматривает старые фотографии, видео и интервью, где они с мужем были счастливы.

О состоянии ведущей рассказал ее близкий друг, журналист Роман Бабаян. По его словам, близкие стараются каждый день оставаться с ней на связи. Однако переживания у Симоньян живут настолько давно и глубоко, что он предполагает: именно они могли стать причиной развившегося у нее рака.

— Вначале он заболел. А потом ушел… Конечно, она переживает это всё очень тяжело. Настолько тяжело, что сама заболела очень нехорошей болезнью. Это всё нервы. Никаких сомнений в этом нет. Мы старались и стараемся поддерживать ее близким кругом, стремимся находиться рядом. Иногда мы можем часами разговаривать с ней по телефону, лишь бы она хоть немного отвлеклась от того, что происходит. Это несчастье, — рассказал Роман.

Бабаян отмечает, что Маргарита старается держаться и не уходить в себя только ради детей и мамы Кеосаяна. Еще с момента, как продюсер впал в кому, Симоньян осознала, что она должна быть поддержкой и опорой для семьи и стараться не показывать на людях, насколько она опустошена.

— На нее страшно было смотреть в этот момент. Особенно когда Тигран впал в кому. Представляете ситуацию, да? Трое детей, плюс в почтенном возрасте мама Тиграна, плюс мама Риты. И каким-то образом нужно еще и их поддержать морально. Особенно Лауру Ашотовну. И она старалась это делать. Хотя когда она оставалась с нами, мы видели, что она постоянно плачет. Но когда рядом оказывалась мама Тиграна, она брала себя в руки и пыталась поддержать Лауру Ашотовну, — признался Бабаян.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян были вместе более 10 лет. Первое время они скрывали свои чувства: он был женат, а она не была готова к тому, чтобы строить семейную жизнь. Но чем чаще они проводили время вместе, тем сильнее понимали, что друг без друга не могут. В 2012 году они съехались и стали постоянно появляться вместе. Как вспоминает Роман, влюбленные были настолько привязаны друг к другу, что с трудом расставались даже на время.

— Всегда было приятно наблюдать за их особыми отношениями. Это даже не любовь. Это какое-то другое чувство. Это люди, которые не расставались никогда. Она куда-то уехала или мы находимся на каком-то мероприятии, Тигран обязательно позвонит, обязательно потом подъедет. И ровно наоборот, — поделился воспоминаниями Роман.

Даже после того как в конце прошлого года Кеосаян пережил клиническую смерть и Маргарита осознавала, что он, скорее всего, не сможет выкарабкаться, она оставалась рядом с мужем до самого конца.

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
