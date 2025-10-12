В России предложили мирить супругов при разводе. Процедуру хотят сделать обязательной

Пройдя процедуру, бывшие супруги могут сохранить хорошие отношения Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Российские семьи, которые планируют развестись, могут обязать проходить процедуру примирения (медиацию). Такое предложение высказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, подчеркнув, что это особенно важно для семей с детьми.

«Я полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной. Медиатор — это тот человек, который помогает договориться», — цитирует ТАСС заявление Буцкой.

Как отметила Буцкая, если даже процедура медиации не поможет сохранить семью, после нее расставшиеся супруги в большинстве случаев сохраняют хорошие отношения и не становятся врагами.

