В России предложили мирить супругов при разводе. Процедуру хотят сделать обязательной

В России предложили мирить супругов при разводе. Процедуру хотят сделать обязательной

Примирительная процедура особенно важна для семей с детьми

220
Пройдя процедуру, бывшие супруги могут сохранить хорошие отношения

Пройдя процедуру, бывшие супруги могут сохранить хорошие отношения

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Российские семьи, которые планируют развестись, могут обязать проходить процедуру примирения (медиацию). Такое предложение высказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, подчеркнув, что это особенно важно для семей с детьми.

«Я полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной. Медиатор — это тот человек, который помогает договориться», — цитирует ТАСС заявление Буцкой.

Как отметила Буцкая, если даже процедура медиации не поможет сохранить семью, после нее расставшиеся супруги в большинстве случаев сохраняют хорошие отношения и не становятся врагами.

Ранее в Госдуме предложили поддерживать деньгами супружеские пары, которые прожили в браке не меньше 30 лет. Выплаты хотят закрепить на федеральном уровне.

Также недавно мы рассказывали, что семьи с детьми получат право на ежегодную компенсационную выплату. Подробнее об этом читайте здесь.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Развод Семья Примирение Госдума Родители
