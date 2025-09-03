НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
23 года псу под хвост: Михаил Ефремов официально развелся с пятой женой

23 года псу под хвост: Михаил Ефремов официально развелся с пятой женой

Раньше артисту приписывали роман с актрисой Дарьей Белоусовой

472
2 комментария
Говорят, последней каплей стали свидания Ефремова с другой женщиной

Говорят, последней каплей стали свидания Ефремова с другой женщиной

Источник:

Игорь Иванко / Агентство «Москва»

Михаил Ефремов официально развелся с Софьей Кругликовой после 23 лет брака. По информации наших коллег из издания «СтарХит», фактически супруги разорвали отношения несколько месяцев назад, а сейчас документально оформили развод.

— Михаил Ефремов перестал разговаривать с женой из-за постоянных конфликтов, а финальной точкой стало его свидание в исправительной колонии, где 61-летний актер три дня провел с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой, — рассказал источник издания.

Михаил Ефремов и Софья Кругликова поженились в 2002 году. За 23 года брака у них родились три ребенка: в 2004 году на свет появилась дочь Вера, в 2007-м — Надежда, в 2010-м — сын Борис.

Отношения с Белоусовой у Ефремова начались несколько лет назад. По информации наших коллег из издания «СтарХит», актер и актриса снимали квартиру в Казарменном переулке, оттуда Ефремова увезли на допрос после смертельного ДТП, которое он устроил в 2020 году.

Арест не помешал отношениям Ефремова и Белоусовой. За несколько месяцев до освобождения она приехала в колонию к артисту и провела там с ним трое суток в спецблоке с душем, кухней, телевизором и кроватью. В начале апреля этого года Ефремов вышел из тюрьмы по УДО.

Источник:

Городские медиа

Дарья Белоусова родилась в семье актера «Ленкома» Владимира Белоусова 29 августа 1983 года. После окончания школы она поступила в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, в мастерскую Виктора Коршунова. Затем она поступила на службу в театр «Современник», где дебютировала в постановке «Подлинная история М. Готье по прозвищу „Дама с камелиями“» (18+).

Среди киноработ Белоусовой — «Жиза» (18+), «Отпечатки» (18+), «Бабки» (18+), «Исчезнувшая» (18+), «Хозяйка тайги» (18+), «Отцы и дети» (16+) и другие.

В 2010 году Белоусова вышла замуж за родного брата актрисы Чулпан Хаматовой Шамиля. Их романтические отношения начались после того, как они сыграли в спектакле «Мурлин Мурло». Свадебная церемония прошла в стенах театра. Спустя 8 лет брак актеров распался.

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Михаил Ефремов Отношение Семья Любовь Развод Артист Актриса
