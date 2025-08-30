«Делает организм уязвимым к вирусам и бактериям»: педиатр из Ярославля назвала причины заболеваний в детских садах

Врач рассказала, как не заболеть в садике Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Осень — благоприятное время года для распространения вирусных инфекций. Особенно это касается детей, которые начинают ходить в детский сад после долгих летних каникул.

Мы решили поинтересоваться у педиатра из ярославской клиники «Альфа-Центр Здоровья» Елены Егоровой, как укрепить иммунитет и обезопасить ребенка от сезонных заболеваний.

По словам врача, дети, которые первый раз идут в детский сад, испытывают сильный стресс, нуждаются в адаптации. На этом фоне происходит ослабление иммунной системы, что делает организм уязвимым к вирусам и бактериям.

— Главная причина заболеваний в садике — это тесный контакт в коллективе. Дети взаимодействуют друг с другом и обмениваются вирусами, — объяснила педиатр.

Как утверждает эксперт, ребенку в любом случае придется переболеть и познакомить свой организм с вирусами. В детском саду формируется коллективный иммунитет, который в дальнейшем остается с нами на всю жизнь.

Для того чтобы не заболеть, нужно сначала перенести болезнь. Как бы странно это ни звучало. Елена Егорова Педиатр

Общие причины заболеваний детей разных возрастов

Тесный контакт

Несоблюдение регулярной гигиены (мытье рук)

Переохлаждение

Сезонное ослабление иммунитета

Также во время отопительного сезона у ребенка могут пересыхать слизистые, на которых создается благоприятная среда для бактерий. Педиатр рекомендует родителям увлажнять их различными средствами (например, физраствором).

— Дети не болеют от сквозняков, холодных полов, холодного мороженого или питья. Они болеют только при контакте с вирусами и бактериями, — отметила специалист.

Врач выделила перечень болезней, которые ребенок может принести из садика:

ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция). Сюда входят грипп, фарингит, тонзиллит, бронхит и другое;

энтеровирус (высыпания и язвочки на слизистых);

ветряная оспа;

ротавирусная инфекция;

скарлатина (контакт со стрептококком);

педикулез (заражение волосяного покрова вшами);

коклюш (острое инфекционное заболевание дыхательной системы).

Как укрепить иммунитет ребенка? Советы родителям

— К сожалению, нет волшебной таблетки, которую можно выпить и она укрепит иммунитет, — объяснила педиатр.

Специалист выделила несколько пунктов, которые могут предостеречь ребенка от заболеваний.

Принимаем витамин D на круглогодичной основе в профилактических целях (даже летом). По возможности устраиваем выходной на неделе для того, чтобы ребенок мог выспаться и отдохнуть. Орошаем слизистые оболочки носа, не даем им находиться в сухом состоянии. Обязательно проветриваем помещения. Иногда устраиваем закаливание. Не ходим дома в носках, не греем воду и творожки из холодильников. При мытье можно сполоснуть ребенка прохладной водой комфортных температур.