«Делает организм уязвимым к вирусам и бактериям»: педиатр из Ярославля назвала причины заболеваний в детских садах

Врач дала советы родителям по укреплению иммунитета ребенка

83
Написать комментарий
Врач рассказала, как не заболеть в садике | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUВрач рассказала, как не заболеть в садике | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Врач рассказала, как не заболеть в садике

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

Осень — благоприятное время года для распространения вирусных инфекций. Особенно это касается детей, которые начинают ходить в детский сад после долгих летних каникул.

Мы решили поинтересоваться у педиатра из ярославской клиники «Альфа-Центр Здоровья» Елены Егоровой, как укрепить иммунитет и обезопасить ребенка от сезонных заболеваний.

По словам врача, дети, которые первый раз идут в детский сад, испытывают сильный стресс, нуждаются в адаптации. На этом фоне происходит ослабление иммунной системы, что делает организм уязвимым к вирусам и бактериям.

— Главная причина заболеваний в садике — это тесный контакт в коллективе. Дети взаимодействуют друг с другом и обмениваются вирусами, — объяснила педиатр.

Как утверждает эксперт, ребенку в любом случае придется переболеть и познакомить свой организм с вирусами. В детском саду формируется коллективный иммунитет, который в дальнейшем остается с нами на всю жизнь.

Елена Егорова

Для того чтобы не заболеть, нужно сначала перенести болезнь. Как бы странно это ни звучало.

Елена Егорова

Педиатр

Общие причины заболеваний детей разных возрастов

  • Тесный контакт

  • Несоблюдение регулярной гигиены (мытье рук)

  • Переохлаждение

  • Сезонное ослабление иммунитета

Также во время отопительного сезона у ребенка могут пересыхать слизистые, на которых создается благоприятная среда для бактерий. Педиатр рекомендует родителям увлажнять их различными средствами (например, физраствором).

— Дети не болеют от сквозняков, холодных полов, холодного мороженого или питья. Они болеют только при контакте с вирусами и бактериями, — отметила специалист.

Врач выделила перечень болезней, которые ребенок может принести из садика:

  • ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция). Сюда входят грипп, фарингит, тонзиллит, бронхит и другое;

  • энтеровирус (высыпания и язвочки на слизистых);

  • ветряная оспа;

  • ротавирусная инфекция;

  • скарлатина (контакт со стрептококком);

  • педикулез (заражение волосяного покрова вшами);

  • коклюш (острое инфекционное заболевание дыхательной системы).

Как укрепить иммунитет ребенка? Советы родителям

— К сожалению, нет волшебной таблетки, которую можно выпить и она укрепит иммунитет, — объяснила педиатр.

Специалист выделила несколько пунктов, которые могут предостеречь ребенка от заболеваний.

  1. Принимаем витамин D на круглогодичной основе в профилактических целях (даже летом).

  2. По возможности устраиваем выходной на неделе для того, чтобы ребенок мог выспаться и отдохнуть.

  3. Орошаем слизистые оболочки носа, не даем им находиться в сухом состоянии.

  4. Обязательно проветриваем помещения.

  5. Иногда устраиваем закаливание. Не ходим дома в носках, не греем воду и творожки из холодильников. При мытье можно сполоснуть ребенка прохладной водой комфортных температур.

Елена Егорова

Если ребенок болеет кашлем и насморком в течение года — это нормально, не нужно вести его к иммунологу. А вот частые бактериальные заболевания могут говорить об обратном.

Елена Егорова

Педиатр
Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
